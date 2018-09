Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Daniel Olteanu este noul presedinte interimar al filialei judetene a ALDE Vaslui, el fiind instalat in functie, duminica, in cadrul Delegatiei Permanente a organizatiei, in prezenta Ministrului pentru Relatia cu Parlamentul, Viorel Ilie.Citește și: EXCLUSIV - Lista nominala a semnatarilor…

- Parlamentul italian l-a numit pe Marcello Foa, un jurnalist eurosceptic, in postul de presedinte al radio-televiziunii nationale RAI, o decizie menita sa consolideze influenta guvernului populist asupra celui mai mare grup media din tara, transmite Reuters, scrie Agerpres. Marcello Foa (55 de…

- Doamna Alina Gorghiu, vicepreședintele Senatului, a avut o intrevedere (joi, 6 septembrie a.c.) cu Bedda Mahdjoub, ministrul algerian pentru Relația cu Parlamentul, aflat in vizita oficiala de lucru in Romania, la invitația omologului sau roman/Viorel Ilie. Alina Gorghiu a salutat, in numele instituției…

- Romania continua sa fie campioana Uniunii Europene in ceea ce priveste mortalitatea din accidente rutiere, potrivit ultimului raport al European Transport Safety Council, citat intr-un comunicat al Asociatiei Pro Infrastructura (API). În 2017, 1.951 de persoane au murit pe drumurile publice din…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, i-a solicitat presedintelui Comisiei de control parlamentar al SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, sa convoace de urgenta o sedinta publica in care "cetatenii romani sa poata urmari si judeca explicatiile oferite de actuala conducere a SRI".

- Politistii din Vaslui nu au reusit sa dea de urma celor doi atacatori care au rapit un adolescent dintr-o masina aflata in trafic si nici pe adolescent nu l-au gasit, acesta fiind dat, in continuare, in urmarire generala.

- AstEzi s-au afixat rezultatele la constestatiile examenului de Bacalaureat 2018. Vextile nu au fost deloc bune pentru fiul ministrului Viorel Ilie. Fiul ministrului pentru Relatia cu Parlamentul nu a reuxit sE ia examenul de Bacalaureat din prima, astfel cE tanErul a decis sE facE contestatie.