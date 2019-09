Deputatul Cucșa: Iau în calcul retragerea din grupul parlamentar ALDE Deputatul de Timiș Marian Cucșa ia in calcul retragerea din grupul parlamentar al ALDE din Camera Deputaților, acesta spunand ca va lua o decizie in acest sens pana luni. „In ce privește situația de la Camera Deputaților, voi analiza pana luni ce se intampla și va voi anunța luni, dar iau in calcul retragerea din […] Articolul Deputatul Cucșa: Iau in calcul retragerea din grupul parlamentar ALDE a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "In ce privește situația de la Camera Deputaților, voi analiza pana luni ce se intampla și va voi anunța luni, dar iau in calcul retragerea din grupul parlamentar ALDE, ținand cont de ceea ce se intampla. Daca aceasta este reforma și relansarea ALDE pe care Calin Popescu Tariceanu impreuna cu sfatuitorii…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a anuntat miercuri, ca a decis constituirea unui grup parlamentar mixt din care vor face parte senatorii partidului, cei care reprezinta Pro Romania si unii independenti, conform Agerpres.Grupul va fi intitulat "Democratia" si nu are nevoie de aprobarea…

- In PSD circula informația ca 12 deputați ALDE au planuri mari:Potrivit social-democraților, parlamentarii nemulțumiți de alianța cu Pro Romania sse tem de o fuziune și vor sa-i schimbe pe Calin Popescu Tariceanu și Daniel Chițoiu din fruntea partidului. Cei 12 deputați ar lua in calcul sa plece…

- Deputatul ALDE de Timiș Marian Cucșa și-a anunțat, in aceasta seara poziția fața de deciziile luate de Calin Popescu Tariceanu la cateva ore dupa ce pesedistul Alfred Simonis, șeful grupului din Camera Deputaților, a sugerat ca ar fi printre cei care nu vrea ruperea alianței cu PSD. Intr-o postare pe…

- Lucian Radulescu este numele consilierului din Camera Deputatilor care a injurat ca la usa cortului atunci cand un echipaj de politie i-a cerut sa se legitimeze pentru ca parcase masina intr-un loc nepermis. Radulescu o consiliaza pe probleme de sport pe deputata de Prahova Laura Moagher.

- Comisia de monitorizare a Comisiei Europene pentru implementarea proiectului Timișoara capitala europeana a culturii in 2021 a facut public raportul dupa cea de a doua vizita pentru a verifica stadiul implementarii celor asumate in caietul de candidatura. In ciuda declarațiilor alarmiste ale fostul…

- Comisia juridica a adoptat, marți, raport de admitere pentru proiectul de lege care extinde votul în Diaspora la trei zile. Deputații vor vota, miercuri, inițiativa legislativa, Camera Deputaților fiind for decizional în acest caz. Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative…

- In ziua de 20 iunie 2019, Plenul Curtii Constitutionale, investit in temeiul art.146 lit.a) teza intai din Constitutie si al art.11 alin.(1) lit.A.a) si art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a luat in dezbatere, in cadrul controlului anterior promulgarii,…