- Deputatul PMP Cristian Sefer a anunțat, miercuri, conducerea Camerei Deputaților, ca iși schimba apartenența politica și ca de astazi va activa in grupul PSD.„Va rog sa luați act de faptul ca incepand cu data de 07.11.2018 imi schimb apartenența grupului parlamentar, incepand cu aceasta data…

- Camera Deputatilor a respins, in plenul de miercuri, motiunea simpla prin care PNL si USR cer demisia lui Tudorel Toader din functia de ministru al Justitiei. Motiunea simpla a fost respinsa de deputati cu 171 de voturi "impotriva", 99 "pentru" si 5 abtineri. AU fost si 7 deputati care…

- „O protejeaza pe Viorica Dancila. (...) Am dorit o dezbatere reala cu privire la ceea ce se intampla in Romania, din nefericire, asa cum nu a fost lasata sa vorbeasca la conferinta de presa a PSD, nu este lasata sa vina nici in fata Parlamentului. Brusc, pare sa fi redescoperit Parlamentul European…

- Modificarea ar face posibila revocarea lui Dragnea fara sa fie nevoie de cererea grupului parlamentar care l-a propus. ”Am vazut intenția, altfel foarte buna, a celor de la PNL privind schimbarea președintelui Camerei Deputaților. Nu poți sa schimbi președintele Camerei Deputaților in primul pas, poți…

- Partidul Național Liberal a anunțat ca va depune o plangere penala fața de Liviu Dragnea, in calitatea sa de președinte al Camerei Deputaților. Liberalii il acuza pe acesta de abuz in serviciu. Dragnea a refuzat convocarea unei sesiuni extraordinare. Opoziția dorea sa discute evenimentele de pe 10 august…

- Plenul Camerei Deputatilor a aprobat, luni, noua componenta a Biroului permanent. Astfel, in functia de vicepresedinti ai Camerei au fost alesi deputatii PSD Florin Iordache, Eugen Nicolicea si Ileana Mihalcescu, iar din partea PNL a fost ales Marilen Pirtea.