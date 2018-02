Stiri pe aceeasi tema

- Corneliu Olar a cerut ministrului de finanțe soluții la problemele bugetare din 15 localitați ale județului Alba. Domnule ministru Eugen Teodorovici, Un numar de 15 unitați administrativ-teritoriale de la nivelul județului Alba nu au primit sume/cote defalcate din Taxa pe Valoarea Adaugata (Anexa nr.…

- "In sistemul bugetar vorbim despre 1,2 milioane de salariati. Trebuie sa analizam toate cheltuielile publice. Vom veni cu un raport in a doua parte a anului. Din pacate, este o situatie in care e mai bine sa muncesti la stat decat la privat. Fiecare om insa trebuie sa justifice ceea ce face. Facand…

- ”Nu se amana. Ramane cum s-a anuntat la nivelul Guvernului. Avem acea ordonanta care a amanat termenul pana la 15 aprilie, timp in care noi vom propune echipei guvernamentale un nou mecanism, astfel incat inclusiv cu actul normativ care sa schimbe din punct de vedere legal acest lucru, act normativ…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca in ședința de guvern de joi va prezenta o prima forma a noului formular care va comasa alte cinci, printre care si Declaratia 600. Acesta va fi prezentat in Guvern si apoi discutat in Comisia de Dialog Social pentru a primi avizul de aprobare.…

- Un barbat din judetul Mures s-a ales cu dosar penal pentru lovire dupa ce l-a agresat pe alt barbat, din Sebes. Acesta din urma a ajuns la spital si are nevoie de pana la 20 de zile de ingrijiri medicale. Potrivit IPJ Alba, in 8 februarie, politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei…

- Teodorovici a sustinut, joi seara, la Antena 3, ca ar fi fost ideal ca Legea salarizarii in domeniul bugetar sa cuprinda modificarile realizate recent. 'Ar fi fost ideal, si cu totii ne-am fi dorit, ca Legea salarizarii sa cuprinda modificarile de acum. Am vazut de multi ani multe acte normative…

- Angajatii part-time, din cele patru categorii cuprinse in OUG-ul avizat joi de Consiliul Economic si Social (CES), vor plati contributii sociale doar pentru sumele primite, restul, pana la suma aferenta salariului minim pe economie, urmand a fi suportata de angajator, a afirmat joi ministrul Finantelor,…

- "In cadrul acestei sedinte s-a discutat foarte clar depunerea unei motiuni simple, motivele sunt absolut evidente. Stim foarte bine acele derogari prin Ordonanta 82 de la Legea dialogului social prin care s-a incercat obligarea mediului privat de a creste salariile brute astfel incat netul angajatilor…

- Potrivit propunerii legislative pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, adoptate in aceeasi forma cu a initiatorilor si de plenul Senatului, amenzile urmeaza sa fie de 300 - 800 de…

- Liberalii depun motiune simpla impotriva ministrului Muncii Liberalii au decis luni, in sedinta Biroului Executiv, sa depuna motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Olguta Vasilescu, a anuntat deputatul PNL Mara Calista. "În cadrul acestei sedinte s-a discutat foarte clar depunerea…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca va gasi o solutie pentru persoanele care au depus deja Formularul 600 la ANAF, astfel incat acestea sa nu se mai intoarca la Fisc pentru a completa alte documente. Teodorovici a amintit joi, la Tulcea, in timpul unei conferinte…

- Semnale in sensul unor restructurari veneau in urma cu ceva timp de la actualul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici. El spunea ca 20% din cei care lucreaza in administrația publica ar sta degeaba. Acum susține ca va continua o analiza pentru a vedea daca este posibil sa se faca restructurari sau…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri, la inceputul primei sedinte a Cabinetului sau, ca va fi adoptata OUG privind prorogarea termenului pentru depunerea declaratiei 600 de la 31 ianuarie, pana in 15 aprilie. Ministerul Finantelor va trebuie apoi sa gaseasca o solutie permanenta care sa…

- Noul ministru a Finantelor, Eugen Teodorovici, a confirmat marti ca în sedinta de guvern de miercuri va prezenta textul ordonantei de urgenta care amâna plata obligatiilor conform declaratiei 600 pâna la sfârsitul lunii

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, luni, la audierea din Parlament, ca legea pensiilor ar putea fi adoptata in aceasta sesiune parlamentara, precizand ca a avut deja o discutie in acest sens cu ministrul propus la Finante, Eugen Teodorovici. „Sper ca Legea pensiilor sa…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anunțat, duminica, la Parlament, ca Sevil Shhaideh nu va reveni in Guvern si nici pentru fostul premier Mihai Tudose nu s-a stabilit daca va primi sau nu vreo functie in conducerea Camerei Deputatilor, dupa ce a demisionat din funcția de premier, in urma retragerii sprijinului…

- In data de 22.01.2018, Primaria municipiului Alba Iulia trebuia sa publice pe site-ul propriu proiectul de buget pe 2018 și anexele, conform Legii nr. 273/2006. Nici acest lucru nu s-a intamplat! Bugetul local se publica in termen de maximum doua zile lucratoare de la supunerea spre consultare publica.…

- Consilierii locali PSD aduc din nou in discutie problema bugetului local al municipiului Alba Iulia. Sustin ca nu a fost publicat inca pentru consultare publica si ca nu vor gira „un buget ascuns de albaiulieni, ținut la sertar”. Reamintim ca situatia a mai fost sesizata saptamana trecuta, tot de consilieri…

- In perioada 23-24 ianuarie a avut loc Consiliul Național al Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, federație la care este afiliata și Uniunea Sindicala Teritoriala a F.S.E. „Spiru Haret” Alba (S.L.I. Sebeș, S.I.P. „Avram Iancu” Abrud, S.L.I. Școala cu clasele I-VIII Campeni, S.G.Ș.I. Sebeș).…

- Legea nr. 28/18.01.2018 pentru completarea Legii nr. 307 din 2006 privind apararea impotriva incendiilor a intrat in vigoare. Aceasta impune afișarea panourilor de inștiințare asupra cladirilor și spațiilor publice din categoria comerț, cultura și turism, care nu dețin autorizație de securitate de incendiu.…

- Un barbat din Sebes, pe numele caruia autoritatile germane au emis un mandat european de arestare, pentru comiterea de infractiuni la regimul rutier, a fost depistat de politistii din Sebes, cu sprijinul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane.…

- Consilierii locali ai PSD si ALDE din Consiliul Local al municipiului Alba Iulia au transmis un comunicat de presa prin care susțin ca Primaria Alba Iulia incalca legea finantelor publice locale deoarece inca nu a facut public proiectul de buget local pe 2018. Aceștia ii cer primarului Mircea Hava „sa-si…

- Partii de schi: Județul Alba In judetul Alba, la munte, ninge din abundenta, atat la Domeniul Schiabil Șureanu cat si la Arieșeni Vârtop. Starea partiilor insa nu este in cea mai buna forma, avand in vedere ca ninge incontinu. Conditiile de ski sunt acceptabile. O mare…

- In nota de fundamentare care insoteste proiectul de HG privind acordarea alocatiei zilnice de hrana pentru personalul navigant si auxiliar imbarcat pe nave, se mentioneaza faptul ca personalul imbarcat pe nave beneficiaza in prezent de alocatie de hrana in cuantum de 26,28 lei/zi/tura de 12 ore pentru…

- 'Cred ca va fi in continuare un context mai complicat, dar noi speram ca in acest an sa se gaseasca solutie pentru toate problemele care sunt puse in discutie si mai ales daca suntem bine intentionati cu totii. Unde este profesionalism sunt si solutii', a spus Augustin Lazar. Referitor la…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 48 de evenimente, au aplicat 50 de amenzi si au constatat 17 infractiuni. Actiunile pentru cresterea sigurantei cetatenilor vor continua. La data de 2 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 48 de evenimente, din care 42 au fost…

- Miercuri, 3 ianuarie, Instanța Curții de Apel incestita cu soluționarea apelului in cazul ”Lotului Ostaficiuc” s-a pronunțat. Iata sentința: Tip solutie: Condamnare fara acord de recunoastere Solutia pe scurt: I. In baza art. 297 al. 1 din C.pen. rap. la art. 309 C.pen. rap. la art. 132 din Legea nr.…

- Veniturile la bugetul general consolidat au crescut cu 11% pe primele 11 luni ale anului, pana la 228 miliarde de lei, arata datele Finantelor publicate ieri, iar intrebarea este daca vor atinge tinta de 255 miliarde de lei pentru tot anul. Cu alte cuvinte, iese sau nu bugetul propus la…

- In perioada 23 – 26 decembrie, politistii din Alba au intensificat actiunile de mentinere a climatului de siguranta publica si au constatat 52 de infractiuni si 161 de abateri de natura contraventionala, ce au fost sanctionate cu amenzi in valoare de 44.270 lei. Dintre contraventiile aplicate, 37 au…

- Legislatia achizitiilor publice a fost modificata prin ordonanta de urgenta Simplificari și clarificari ale legislației achizițiilor publice. Guvernul a modificat și completat legislația achizițiilor publice, pentru a simplifica, clarifica și corela unele prevederi, precum și pentru a reduce…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan explica pe pagina sa de Facebook cum se face, de fapt, un buget de stat profesionist, dupa ce Parlamentul a aprobat, vineri, bugetul pe 2018. In conditiile in care Parlamentul a inceput munca pe bugetul pentru 2018 la sfarsitul lunii noiembrie, Muresan arata…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri ca cel tarziu la rectificarea din vara va fi luata in calcul eventual suplimentarea sumelor date autoritatilor locale, dupa ce primarii s-au plans ca le scad veniturile datorita diminuarii impozitului pe venit de la 16% la 10%.

- Guvernul a modificat și completat legislația achizițiilor publice, pentru a simplifica, clarifica și corela unele prevederi, precum și pentru a reduce termenele in procesul de atribuire a contractelor publice. Aceste prevederi sunt incluse intr-o ordonanța de urgența adoptata de Guvern, care are rolul…

- E OFICIAL! Clujul pierde 28 milioane euro in 2018. Viceprimar: "Ne indreptam spre comunism" Plenul reunit al Parlamentului a respins, luni, amendamentul adoptat vineri in Comisiile de buget-finante privind cresterea cotelor defalcate din impozitul pe venit care merg la bugetele locale. Amendamentul…

- Legea prin care 18 decembrie devine Ziua Minoritaților Naționale din Romania a intrat in vigoare. Astfel, luni, se organizeaza diferite manifestari culturale. „Autoritațile administrației publice centrale și locale și organizațiile neguvernamentale interesate pot acorda sprijin logistic și/sau financiar…

- Deputatii din cadrul coalitiei de guvernare au votat in lectura finala, in ședința de vineri, 15 decembrie 2017, cu o operativitate suspecta toate legile ce se refera la politica fiscala si vamala pentru anul 2018, dar si Legea bugetului de stat pentru anul 2018.

- Scaderea cotei impozitului pe venit de la 16% la 10% va cauza pierderi consistente in visteriile oraselor din Romania. Pentru a echilibra balanta, comisiile reunite de Buget din Parlament au decis transferul in proportie de 100% al cotelor defalcate din impozitele pe venit catre bugetele locale. Pana…

- Comisiile parlamentare reunite de buget-finante au adoptat, vineri, un amendament la proiectul legii bugetului de stat pe anul 2018, in baza caruia cotele defalcate din impozitul pe venit care se transfera bugetelor locale cresc de la 71,5% la 100% pentru a compensa diminuarea cotei de impozitare…

- Comisiile reunite de buget au decis, vineri, cresterea de la 71,5% la 100% a cotelor defalcate din impozitul pe venit care se transfera catre bugetele locale, pentru a compensa diminuarea cotei din impozitul pe venit de la 16% la 10%. „In anul 2018, prin derogare de la prevederile art.32 si art.33 din…

- Dezbaterea pe Legea bugetului de stat din 2018 a intrat intr-un impas major. Discuția a ajuns in punctul in care se vorbește despre alocarea fondurilor de catre Guvern catre Unitațile Administrativ Teritoriale.Practic, prin reducerea impozitului pe salarii de la 16% la 10%, primariile pierd…

- Un barbat din Abrud s-a ales cu dosar penal in judetul Cluj. S-a rasturnat cu masina in sant si a refuzat recoltarea de probe biologice pentru alcool. Potrivit IPJ Cluj, in 13 decembrie, la ora 22.30, politistii din cadrul Sectia 9 Politie Rurala Turda au depistat pe DC82, de pe raza comunei Moldovenești,…

- Ieri, 6 decembrie 2017, politistii de siguranta publica din Abrud au oprit, pentru control, pe strada republicii din Abrud, un autoturism, condus de un barbat de 43 de ani, din Comuna Vadu Motilor, judetul Alba, care transporta 15 pomi de Craciun. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat…

- Politistii din Abrud au confiscat 15 pomi de Craciun transportati ilegal. I-au gasit intr-o masina, oprita in trafic, pentru control. Potrivit IPJ Alba, in 6 decembrie, politistii de siguranta publica din Abrud au oprit pentru control, pe strada Republicii din oras, o masina condusa de un barbat de…

- In ultimele 72 de ore, politistii din Alba au intervenit la peste 110 evenimente, au aplicat 218 sancțiuni contraventionale si au constatat 39 de infractiuni. Au fost intensificate actiunile de mentinere a climatului de siguranta publica astfel incat, nu au fost inregistrate fapte de tulburare a ordinii…

- CHIȘINAU, 30 nov – Sputnik. Proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2018 a fost examinat, miercuri, în cadrul audierilor publice organizate de Comisia parlamentara economie, buget și finanțe. La ședința au participat deputați, reprezentanți ai autoritaților publice centrale, ai…

- ANUNT nr. 25321/23.11.2017 Prin prezenta aducem la cunostinta publicului, in temeiul art. 7 , alin. 1 si alin. 2 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, faptul ca

- A doua editie a Transilvania Train va avea loc in 2018, in perioada 22-26 august. Potrivit organizatorilor, ca și anul acesta, calatoria din 2018 va incepe in Brasov si se va incheia tot aici, dupa ce calatorii vor trece prin zona Heferland, Sighisoara, Alba, Sebes si Sibiu. Prima editie a Transilvania…