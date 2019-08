Deputatul Ciprian Şerban, mesaj pentru Ilan Laufer: 'Avem nevoie de oameni dedicaţi ca tine' Deputatul PSD Ciprian Serban ii transmite un mesaj fostului ministru Ilan Laufer, care vineri a implinit 36 de ani. "Mereu alaturi de prieteni. La multi ani, Ilan! Felicitari pentru realizarile frumoase de pana acum și te așteptam cu noi idei cel puțin la fel de inovatoare, indraznețe și inedite pe care sa le pui in practica. Avem nevoie de oameni dedicați ca tine, vizionari care indraznesc sa creada in Romania. Ma bucura fiecare proiect finalizat impreuna prin care reușim sa aducem valoare adaugata in viața celor care cred in noi", scrie Ciprian serban pe Facebook. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

