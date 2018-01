Stiri pe aceeasi tema

- Mirabela Dauer și Raoul s-au impacat, in sfarșit, dupa trei ani de animozitați, timp in care, abia daca cei doi indragiți artiști și-au vorbit. Mirabela Dauer și Raoul nu numai ca au urcat, din nou, pe aceași scena, dar și-au și inceput anul impreuna, pe meleaguri straine, in Israel, conform unei fotografii…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat ca statul roman vrea sa isi exercite dreptul de preemtiune si sa cumpere 51% din actiunile pe care le detine Daewoo la santierul naval Mangalia. "Am incercat si se pare ca vom reusi sa rascumparam 51% din actiunile pe care le detine Daewoo la santierul naval.…

- Jurnalista Anisa Sandulache a anunțat decizia de a incheia colaborarea cu postul Romania TV pe pagina personala de Facebook. Anisa Sandulache nu a dezvoltat motivele desparții de Romania TV, precizand doar ca era ”prea mult zgomot”. „Colaborarea mea cu Romania TV s-a incheiat. Motivul:…

- Cantitatea de rosii proaspete livrate in 2017 de catre beneficiarii programului de tomate romanesti a depasit 50.000 de tone, iar suma platita catre cei peste 8.000 de legumicultori a fost de circa 23,667 milioane de euro, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), intr-un comunicat…

- Agentia Nationala de Transplant si Ministerul Sanatatii au elaborat un proiect de Lege privind transplantul uman "in vederea armonizarii legislatiei nationale cu directivele europene privind standardele de calitate si siguranta referitoare la organele umane destinate transplantului si a simplificarii…

- Ministerul Educatiei a emis un ordin de schimbare a regulamentului in unitatile de invatamant, printre prevederi fiind interzicerea folosirii telefoanelor mobile, fara acordul profesorului, in timpul cursurilor. De asemenea, copiii nu sunt obligati sa poarte uniforma si nu pot fi pedepsiti prin note…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a anuntat, marti seara, ca va redepune in Parlament, initiativa legislativa care prevedea castrarea chimica a pedofililor, afirmand ca s-a dovedit inca o data ca intuitia si ”flerul” sau politic sunt ”prea revolutionare pentru unii”. ”€Iata, ca inca o data , intuitia…

- Serviciul pe școala și sancționarea pentru lipsa uniformei vor fi interzise, potrivit noului Regulament-cadru de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar, publicat de ministrul Liviu Pop pe Facebook. Printre modificarile aduse de Liviu Pop, se numara: Interzicerea telefoanelor…

- Dan Manu a anuntat prin intermediul unei postari pe pagina personala de Facebook, ca la spitalele din Arges o sa soseasca aparatura de ultimul tip. Astfel, la Spitalul de Pediatrei va sosi un computer tomograf, iar un aparat RMN va fi la Spitalul Judetean de Urgenta din Pitesti. Conform lui Dan Manu,…

- Deputatul Catalin Radulescu a distribuit un clip fals distribuit zilele trecute pe o rețea de socializare, in care apare un OZN și un extraterestru. Contactat de reporterii de la recorder.ro, parlamentarul a spus ca imaginile i se par…verosimile. Filmulețul a fost lansat pe doua conturi de Facebook…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a dat-o in judecata pe deputata USR Cosette Chichirau, dupa ce aceasta l-a jignit cu ocazia dezbaterii din plenul Camerei Deputatilor pe legea 303/2004.Joi, 7 decembrie, in timp ce se votau amendamentele la legea 303/2004, deputatul USR Cosette Chichirau l-a…

- "Am vazut intentia doamnei Girbovan ca nu stiu ce protocoale sa fie facute publice. Eu sunt judecator de penal si in numele si pentru mine nu a fost incheiat niciun protocol. Pot sa asigur de asta pe oricine. Dar daca tot suntem la capitolul dezvaluirea informatiilor secrete: ii cer doamnei…

- Marin Cilic, locul 6 ATP, a anuntat, vineri, ca a incetat colaborarea cu antrenorul Jonas Bjorkman. “Dupa 16 luni de colaborare fructuoasa, eu si Jonas Bjorkman nu vom mai munci impreuna. Am obtinut unele rezultate foarte bune in aceasta perioada si am ajuns sa avem o relatie extraordinara. A fost…

- „Sustinem anticipatele. PSD nu mai are legitimitate. Programul de guvernare nu mai are legatura cu cel prezentat in campanie, cu minciunile gogonate pe care le-au sustinut atunci. Intoarcerea la popor e naturala", a spus Orban. „Vom sustine toate demersurile necesare pentru a ajunge la anticipate",…

- „Domnul Catalin Predoiu induce in eroare opinia publica prin omisiune, lasand sa se inteleaga ca UNJR ar fi trimis Comisiei, la miez de noapte, propuneri privind infiintarea si functionarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. FAPTE: UNJR nu a trimis nici un amendament membrilor…

- Este mult mai ușor sa iți formezi o relație cu cei din jurul tau daca ei vor avea o parere buna despre tine in urma unei prime intalniri, scrie estisuperba.ro. Mai mult, este bine sa știi inca de la inceput daca iți irosești timpul cu cineva sau nu. Citeste si Horoscopul saptamanii 8-14 decembrie…

- ”Speram ca toate partile sa isi pastreze calmul, sa ia masuri pentru reducerea tensiunilor si sa nu se provoace reciproc”, a declarat Geng Shuang, purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe de la Beijing. ”Izbucnirea unui razboi nu este in interesul nimanui. Cei care vor avea de suferit…

- Un protest cu pana in zece persoane a avut loc, joi seara, la Alba Iulia, oamenii aratandu-și din nou nemulțumirea fața de legile Justiției. Intrebați de ce sunt atat de puțini, unul dintre ei a spus ca celorlalți semeni nu le pasa. Inițial ei așteptau mai mulți, luandu-se dupa intențiile de pe Facebook.…

- "In contextul in care statul roman nu a construit nimic in domeniul oncologiei pediatrice in ultimii cincizeci de ani, Asociatia Daruieste Viata incepe construirea prmului spital de Oncologie si Radioterapie pentru copiii diagnosticati cu cancer din Romania. Cu o investitie estimata la 8.000.000…

- "Am avut o sedinta de coalitie, am discutat si despre modul in care vom vota pe propunerea referitoare la alegerea primarilor din doua tururi. ALDE sutine ideea votului in doua tururi pentru alegerea primarilor. Primarii ALDE in functie ar prefera un singur tur, dar noi credem ca este mai bun pentru…

- În economia de astazi, definita de mobilitate, companiile au posibilitatea de a interactiona cu noi clienti, multi dintre acestia locuind în orase, regiuni sau tari diferite. De fapt, peste 1,2 miliarde de persoane ce utilizeaza Facebook sunt conectate la o mica afacere dintr-o alta…

- Sindicatele și conducerile Aeroportului Cluj și a Consiliului Județean Cluj s-a întâlnit, luni dimineața, pentru a discuta deblocarea activitații Aeroportului Cluj. Dupa circa 2 ore scandal, David Ciceo s-a ridicat și a parasit ședința, acuzând ca…

- Potrivit Centrului Infotrafic, circulatia rutiera este oprita pe DN 64, in localitatea Raureni, judetul Valcea, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate 4 autoturisme. Cauza producerii este nepastrarea distantei de siguranta, iar in urma accidentului au rezultat trei persoane…

- SCM Craiova o insoteste pe HC Zalaiu in grupele Cupei EHF, dupa ce a eliminat Debrecen in dubla mansa. Echipa pregatita de Bogdan Burcea a pierdut partida retur din Ungaria cu 26-24, dar rezultatul a fost suficient pentru o calificare istorica. In tur, formatia din Banie a castigat cu 24-19, astfel…

- „Autocarul nostru va asteapta in fața Primariei Municipiului Oradea in zilele de 22, 23, 24, 27 noiembrie și in data de 11 decembrie, cu pornire de la ora 9.00 și intoarcere in jurul orei 14.00. Cei mai norocoși pot caștiga prin tragere la sorți o intrare cu familia la Aquaparkul Nymphaea.…

- Un nou protest este anuntat duminica in Capitala si in alte orase din tara, dar si in diaspora. Evenimentul a fost deja anuntat pe Facebook, intalnirea protestatarilor urmand sa aiba loc de la ora 18.00.

- Casa din localitatea Ciuperceni din judetul Gorj a secretarului de stat Doru Visan din Ministerul Energiei a fost sparta, fiind furate mai multe aparate electrocasnice, dar si o suma de bani. "Politia Targu Jiu a fost sesizata de un barbat de 61 de ani cu privire la faptul ca persoane necunoscute…

- Ungheneanul nostru, Tudor Bilețchi, tanarul de 18 ani nascut la Cornești, supranumit și ”baiatul cu voce de femeie”, va participa maine, 17 noiembrie, la prima Gala Live de la ,,Vocea Romaniei". Gala Live o veți putea urmaria pe canalul de televiziune PRO TV International, incepand cu ora 20:30. ”Nu…

- Porsche va investi semnificativ peste trei miliarde de euro in vehicule plug-in hibrid si pur electrice in urmatorii cinci ani si va crea peste 1.200 de noi locuri de munca in Zuffenhausen. 8 8 0 8 0 0 ”Sunt investitii in viitorul companiei noastre. Cu toate acestea, ne pastram…

- Uniunea Salvati Romania si Platforma Romania 100 vor participa la marsul anuntat pentru duminica seara, sub denumirea ”NU vrem sa fim o natie de hoti!”, pe retelele de socializare anuntandu-si prezenta circa 10.000 de oameni. ”Membrii USR vor participa, duminica, la demonstratiile declansate in toata…

- La câteva ore de la accidentul șocant în care o mașina a luat foc dupa ce s-a ciocnit de alte doua autoturisme și toți cei cinci tineri aflați în interior și-au gasit sfârșitul, autoritațile au aflat cine sunt aceștia. Inițial, au fost identificate primele patru victime: Ciprian…

- Sistemul medical britanic a fost fraudat cu un miliard de lire sterline in ultimul an, iar autoritațile spun ca vinovați sunt pacienții care cer in mod ilegal scutiri de taxe, scrie BBC News. Sue Frith, noul șef al organismului de combatere a fraudei in Marea Britanie, spune ca frauda din Sistemul Național…

- Au fost depuse proiectele de modernizare pentru patru scoli din Zimnicea in Economie / Pentru patru unitati de invatamant din orasul Zimnicea au fost depuse, la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, documentatiile tehnice pentru finantare in cadrul Programului…

- Deelegatia Bancii Mondiale a fost condusa de catre Tatiana Proskuriakova, manager de tara, care l-a informat pe premierul Tudose de decizia luata de catre BM. ”Salutam decizia Bancii Mondiale de a sprijini modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport din Romania, domeniu prioritar…

- „Maine (miercuri, n.r.) va invit la Comisia speciala, vom discuta si sper ca vom veni cu o formula. Acel prag care suscita foarte mare interes a fost solicitat si in cele doua decizii CCR, iar daca va fi un prag modic, eu cred ca nu va deranja pe nimeni”, a spus Iordache, „Prag modic - ma…

- Leadership creativ si innovation leadership sunt doi termeni care sunt utilizati frecvent in afaceri. Studiul realizat de The Economist’s - Global Talent Index in 2012 arata ca lipsa creativitatii este cel mai grav handicap atat pentru lideri cat si pentru angajati. Similar, un studiu realizat…

- In Teleorman, judet preponderent agrar, cel mai dezvoltat domeniu este cel al serviciilor in Economie / Ultimele date facute publice de Directia Judeteana de Statistica arata ca, la nivelul judetului, sunt inregistrati 55.555 de salariati, iar cei mai multi, peste 32.800, sunt in domeniul serviciilor,…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu, a declarat, vineri, corespondentului MEDIAFAX, ca explozia a avut loc la mall-ul Slager, in urma unor lucrari la sistemul de stingere cu pulberi, amplasat pentru a se declansa automat in cazul unui…

- Compania de consultanta imobiliara The Concept a anuntat un discount cuprins intre 2.000 si 10.000 de euro la pretul de lista al proprietatilor, la targul Imobiliarium, care ia startul astazi, de la ora 16:00, in spatiul amenajat din parcarea Baneasa Shopping City. Alti expozanti, precum Floreasca…

- Medicul salajean Horea Jidveianu, seful Compartimentului Chirurgie si ortopedie infantila din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau, este, din nou, tinta unor acuzatii venite din partea unui pacient si a parintilor acestuia. Doctorului i se reproseaza nu doar lipsa de profesionalism, ci si dezinteres…

- Daca ne-am obisnuit cu greselile gramaticale facute de ministrul Educatiei, un comentariu lasat de fratele acestuia, Radu Gabriel Pop, pe pagina de Facebook a Magdalenei Bistriceanu, purtatorul de cuvant PMP, demonstreaza ca aschia nu sare departe de trunchi. Fratele demnitarului a fost deranjat de…

- Moscova susține ca Phenianul considera „legitime“ rezultatele așa-numitului referendum care a avut loc in Crimeea inainte de anexarea peninsulei de catre Rusia, și a publicat un nou atlas politic al lumii in care peninsula figureaza ca facand parte din Rusia, a anunțat Ambasada rusa din Coreea de Nord,…

- "In permanenta se inventeaza ceva. Cum apare o masura buna, cum trebuie romanii sa simta efectele, se intampla ceva. Poate romanii nu simt. Sigur ca e o suparare mare a tuturor, a premierului, a mea, a colegilor ca puteam sa discutam de cresterea economica si care e posibil sa creasca. Speram sa…