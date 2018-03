Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia PSD Pitesti a decis joi seara, prin vot, sa-i retraga sprijinul politic deputatului Catalin Radulescu, in urma pozitiilor publice pe care parlamentarul de Arges le-a avut in ultima perioada. "Imaginea organizatiei a fost grav afectata si trebuia luata o masura. Propunerea a fost aceea de…

- Un tanar a murit duminica, 11 martie 2018, din cauza consumului de droguri, fiind abandonat pe o strada din municipiul Pitesti. Drogurile consumate erau procurate de la un dealer din Slatina, cunoscut oamenilor legii.

- Un rus care a cerut azil politic in Marea Britanie, dupa ce a fost condamnat pentru frauda, a fost gasit mort in locuinta sa din Londra.Nikolai Glushkov, in varsta de 68 de ani, a fost gasit de catre familia si prietenii sai, luni seara. Cauza mortii nu se stie inca.

- Rasturnare de situație in cazul tanarului din Pitești aruncat dintr-o mașina in fața unui bloc și care a murit. Legiștii au anunțat cauza decesului: asfixie prin edem pulmonar acut. In plus, este foarte posibil ca Alexandru Țuțulica sa fi murit chiar in mașina, dupa ce a leșinat, și nu in fața blocului,…

- Ancheta in cazul cadavrului aruncat din mașina in Pitești ar putea fi una dificila. Alexandru Tutulica, tanarul de 28 de ani gasit mort, era in coma in momentul in care a fost aruncat din autoturism de prietenii sai, in fața blocului in care locuia. Prietenii sai știau ca barbatul consuma droguri și,…

- Vicepremierul Gratiela Gavrilescu, vicepresedinte al ALDE, a afirmat vineri, la Pitesti, ca cel mai potrivit candidat la alegerile prezidentiale din 2019 este Calin Popescu-Tariceanu, care a demonstrat prin activitatea sa ca poate sa-i reprezinte pe romani.

- Comitetul Executiv al PSD discuta si valideaza vineri, de la ora 11:00, candidaturile pentru functiile de conducere din partid, 24 de social - democrati fiind interesati de o astel de functie. Pentru postul de presedinte executiv sunt trei candidati - Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu si Nicolae…

- Din pacate, numarul persoanelor ranite pe trecerile de pietoni este in crestere in Pitesti, motiv pentru care autoritatile au decis sa ia masuri. In unele zone s-au montat semafoare cu buton, in altele s-au ...

- O prezența activa și implicata la nivelul Județului Argeș, compania ADIENT TRIM Pitesti organizeaza proiecte pentru comunitatea in care iși desfașoara activitatea și dedicate angajaților sai. In luna iunie a anului trecut, compania a organizat, la Pitesti, Ziua Portilor Deschise. A invitat copiii angajatilor!…

- In ziua comemorarii inceputului conflictului militar de pe Nistru, in spațiul public au revenit discuțiile despre acel episod negru din scurta istorie a Republicii Moldova. Pe langa manifestații și distribuirea in masa a imaginilor de pe front, un material video marca Pro TV din 2000 realizat de jurnalistul…

- Comitetul Executiv al Bancii Naționale a Moldovei a decis menținerea ratei de baza, aplicate pentru principalele operațiuni de politica monetara pe termen scurt la nivelul actual de 6,5% anual. Potrivit Bancii Centrale, a fost luata, totodata, decizia de menținere a ratelor dobinzilor la creditele overnight…

- Dupa o pauza forțata, CSU Reșița disputa la finalul acestei saptamani un nou meci in campionat. Handbalistele pregatite de profesorul Cristian Busuioc se vor deplasa la Brașov pentru meciul cu ASC Corona 2010, una dintre fruntașele Seriei B din Divizia A. „Va fi o deplasare grea, vom…

- Procurorul șef al DNA, Laura Kovesi, a declarat azi, în cadrul ședinței CSM, ca nu exista nicio condamnare la CEDO în dosare instrumentate de DNA dupa anul 2013 și nu i se poate imputa acest motiv în propunerea MJ de revocare din funcție, scriu jurnaliștii de la flux24.ro. Numai…

- Comitetul Executiv al CIO a decis, duminica, sa nu ridice suspendarea Comitetului Olimpic Rus pentru ceremonia de inchidere a JO de la Pyeongchang, astfel ca sportivii rusi nu vor putea defila sub propriul drapel.

- Anunțul de revocare din funcție a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, este „o furtuna intr-un pahar cu apa”, considera analistul politic, Cozmin Gușa. Acesta nu s-a sfiit sa il atace dur pe Tudorel Toader, spunand despre ministrul Justiției ca este „un servitor politic”.

- Intrebata la Antena 3 pentru cat timp va fi Guvernul Viorica Dancila, aceasta a raspuns ca pana in 2020. 'Voi face tot ceea ce depinde de mine si voi incerca sa am o atitudine constructiva, sa fiu omul pe care si-l doreste ca premier atat coalitia PSD-ALDE si este important acest lucru, pentru ca este…

- Alesii locali turneni si-au stabilit indemnizatiile lunare in Politic / Luna ianuarie vine cu indemnizatii marite pentru consilierii locali turneni, dupa ce in sedinta de lucru de marti, 30 ianuarie, alesii prezenti in sala de sedinte a Primariei au votat favorabil proiectul de hotarare privind stabilirea…

- Narcisa Lecusanu, candidata la functia de presedinte al Federatiei Romane de Handbal, a fost prezenta in studioul ProSport, cu care am stat de vorba despre multe teme actuale in aceasta campanie. Medaliata cu argint la Mondialul din 2005, fosta componenta a echipei nationale a insistat mult pe capitolul…

- Alexandru Oprea, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Dambovita, a demisionat din functie, vineri, dupa ce organizatia judeteana a PSD i-a retras sprijinul politic, decizia fiind luata cu 26 de voturi ”pentru”. Anunțul a fost facut de Adrian Tutuianu, presedintele PSD Dambovita. Social-democratii…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca decizia premierului Viorica Dancila de a renunta la protectia SPP se aplica ministrilor ALDE si ca este foarte grav daca o institutie de siguranta nationala s-a transformat intr-un broker politic, precizand ca va analiza situatia.

- Cu câteva minute înainte de Comitetul Executiv, în care urma sa se tranșeze lista Cabinetului Dancila, liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat ca, saptamâna viitoare, va face o dezvaluire-bomba despre o ,,mare

- Fostul primar al municipiului Constanta Radu Mazare ramâne cu mandatul de arestare, astfel ca el va fi dat în urmarire internaționala. DNA a cerut emiterea unui mandat de arestare în lipsa pe numele lui Radu Mazare, în cadrul unui proces în care fostul edil este…

- Fostul premier si lider PSD, Adrian Nastase, afirma, intr-un comentariu publicat miercuri pe blogul sau, ca "prietenii" vicleni ai PSD care asteptau aparitia unui nou UNPR in urma luptelor din Comitetul Executiv au de ce sa fie furiosi, in conditiile in care partidul a ramas unit.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca propunerea Viorica Dancila a fost inaintata de președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, și a fost susținuta de toți liderii PSD, cu doar o singura abținere.”A fost o procedura noua in CEX, in care au fost mai multe propuneri. A fost o discuție…

- Oliver Ivanovic, un important om politic sarb din Kosovo, a fost impuscat mortal, marti dimineata, in partea sarba, la Mitrovica, a anuntat un membru al partidului sau, Ksenjia Bozovic, si avocatul Neboja Vlajic, scrie digi24.ro.

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste marti, de la ora 11:00, pentru a nominaliza un alt premier dupa ce Mihai Tudose a demisionat ca urmare a retragerii sprijinului partidului. Surse din PSD au declarat pentru Adevarul c cele mai mari sanse pentru nominalizare le are ministrul Apararii, Mihai Fifor,…

- UPDATE: Comitetul Executiv al PSD i-a retras luni seara sprijinul politic prim ministrului Mihai Tudose, dupa o ședința de peste 5 ore. Se pare ca acesta va demisiona in condițiile in care nu mai are susținerea partidului. UPDATE: Deputatul Catalin Radulescu a fost dat afara din ședința PSD, la cererea…

- Primarul comunei Tatarauca Veche din raionul Soroca, Liviu Raischi, a anuntat ca intentioneaza sa plece din functie si ca solicita azil politic in Romania. Potrivit lui, la baza acestei decizii ar sta un dosar penal fabricat la comanda PDM, condus de catre Vlad Plahotniuc.

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a precizat, luni, inaintea CExN al PSD, intrebata despre eventualitatea de a renunta la functie si despre rezolvarea crizei din partid, ca Guvernul este unul politic si ca asteapta decizia partidului. „Asa cum am spus si ultima data, cand am discutat…

- Premierul Mihai Tudose transmite un mesaj de Ziua Culturii Naționale, aratand ca lasa pentru cateva minute la o parte razboiul politic din interiorul PSD. Tudose susține ca Romania trebuie sa renasca in anul Centenarului și un bun prilej este sa aratam respectul cuvenit culturii romanești. Citește…

- Liderii PSD se pregatesc de o confruntare decisiva in cadrul unui Comitet Executiv, care va avea loc de la ora 16.00, in Kiseleff. Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, considera ca intregul razboi politic pornește de la faptul ca PSD dorește modificarea legilor justiției, iar anumite forțe lucreaza…

- Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca e „foarte probabil“ ca presedintele PSD Liviu Dragnea sa convoce luni Comitetul Executiv al PSD pentru a transa soarta premierului Mihai Tudose. Surse politice au declarat pentru hotnews.ro ca Dragnea ii va cere demisia premierului, in conditiile in care…

- Deputatul Catalin Marian Radulescu afirma, intr-o postare pe pagina sa de socializare, ca solicita intrunirea de urgenta a Comitetului Executiv National (CExN) al PSD in vederea retragerii sprijinului politic pentru echipa formata din premierul Mihai Tudose si vicepremierul Marcel Ciolacu. …

- Dragnea: Ar fi o mare greșeala desemnarea de acum a candidatului la prezidențiale Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca in Comitetul Executiv convocat luni nu s-a discutat despre o eventuala remaniere a Guvernului, insa este posibil ca acest subiect sa fie dezbatut in cadrul unei noi intalniri…

- Oamenii au spus, conform voturilor inregistrare, ca evenimentul politic al anului care tocmai s-a incheiat este subiectul legat de modificarile facute la Legile Justiției. Așadar, la intrebarea "Care este evenimentul politic al anului?", raspunsurile au aratat astfel: Venire…

- Paula Blandu are in prezent 47 de ani, este originara din localitatea Malul cu Flori, din judetul Dambovita, si a ajuns pentru prima data la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal din Cluj (ICUTR) in anul 2001, intr-o stare foarte grava. Cazul ei a fost prezentat Danielei Bartos,…

- Radu Mazar, fostul primar din Constanta, a fugit din tara si a cerut azil politic in Madagascar. Mazare nu s-a prezentat la controlul judiciar, iar IPJ Constanta a sesizat Inalta Curte. Reamintim ca magistratii Curtii de Apel Bucuresti l-au condamnat, in iulie 2017, la patru ani de inchisoare cu suspendare…

- Lia Gradinaru, cea mai frumoasa studenta a Universitatii din Pitesti, are parte de o vacanta de vis. Aceasta se afla in aceste zile intr-una dintre cele mai luxoase statiuni de vacanta din Egipt. Mai precis, aceasta se relaxeaza la Sharm El Sheikh. Astfel, frumoasa moldoveanca se relaxeaza departe…

- In preajma sarbatorilor cu totii incercam sa aducem zambetul pe fetele celor dragi, in special a celor mici, pentru ca, in mod deosebit, ei sunt cei care simt cu adevarat magia acestor momente.Astfel, cadre ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges au mers la Spitalul de Pediatrie…

- De joi și pana duminica, inotatorii suceveni de la CSȘ-LPS și CSU Suceava au incheiat competițiile naționale cu o evoluție foarte buna la Campionatul Național de Poliatlon pentru cadeți, ce s-a desfașurat la Pitești.La acest campionat național au participat 441 sportivi, 155 fete și 286 baieți, ce ...

- Pe 23 decembrie 1948, Tribunalul Militar Constanta ii condamna intr un lot de 26 de persoane pe preotii Radu Serban din Navodari, Bumbac Stefan din Constanta, Andrei Costea din Constanta si Epaminonda Grigore, parohul bisericii din comuna Movilita fosta Voievodul Mihai . Lotul "Arghiropol", asa cum…

- Sambata, 16 decembrie 2017, pentru pasagerii care vor calatori catre Curtea de Arges la ceremonia de inmormantare a Regelui Mihai I al Romaniei, CFR Calatori va mari capacitatea de transport pe ruta Bucuresti Nord - Curtea de Arges si retur, astfel: la ora 11:30 va pleca din Gara de Nord Bucuresti trenul…