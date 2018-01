Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a anuntat, marti seara, ca va redepune in Parlament, initiativa legislativa care prevedea castrarea chimica a pedofililor, afirmand ca s-a dovedit inca o data ca intuitia si ”flerul” sau politic sunt ”prea revolutionare pentru unii”.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu anunța ca va redepune proiectul de lege din 2014, prin care propunea castrarea chimica a pedofililor. La momentul 2014, proiectul a primit aviz negativ din partea Ministerului Justiției, condus de un reprezentat PSD. Proiectul fusese semnat inclusiv de fostul premier…

- Dodon va sesiza CC cu privire la asa-numita lege 'antipropaganda', fiind vorba de fapt de legea cu privire la propaganda rusa, despre care a afirmat anterior ca nu o va promulga sub nicio forma, relateaza canalele media de peste Prut. Intr-o postare pe Facebook, Igor Dodon a explicat ca, in…

- In ajunul Anului Nou, Ambasada Statelor Unite ale Americii (SUA) la Chisinau a postat un mesaj video execeptional pe pagina sa de Facebook. Rind pe rind, in imagini apar angajatii ambasadei in frunte cu ambasadorul James Pettit, care le aduce moldovenilor o adevarata uratura chiar in limba de stat.…

- Initiatorul, deputatul PSD Catalin Radulescu, a anuntat ca isi retrage semnatura de pe document si nu il mai sustine. Totul vine dupa ce a fost aspru criticat in spatiul public, parlamentarii find acuzati ca isi voteaza super-imunitatea. Alti doi deputati PSD anuntasera anterior ca…

- Initiativa de modificare a codurilor penale depusa de 39 de parlamentari PSD "este pura ticalosie" si acestia ar trebui sa-si piarda automat calitatea de membri de partid, spune europarlamentarul PSD Catalin Ivan, intr-o postare pe Facebook.

- Secretariatul General al Organizatiei Internationale a Politiei Criminale (INTERPOL) a emis pe 8 decembrie 2017 o circulara executorie catre toate statele membre ale Interpol, prin care anunta ca a analizat solicitarea organelor de drept din Rusia impotriva liderului PDM, Vlad Plahotniuc, de a fi anuntat…

- PSD vrea ca faptele savarsite de demnitari ce determina conflictul de interese sau starea de incompatibilitate sa se prescrie in termen de 3 ani. Astfel, Hotnews noteaza ca initiativa legislativa este semnata de 100 de parlamentari PSD, dar ca proiectul este asumat de deputatul PSD Catalin…

- Iohannis, mesaj dur pentru politicieni. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis, joi, un mesaj cu ocazia implinirii a 28 de ani de la Revoluția din decembrie 1989 și a facut referire la politicienii care nu s-au desprins, inca, de metehnele trecutului comunist. „La 28 de ani de la Revolutia…

- Sapte dintre cei 13 membri ai Guvernului Republicii Moldova vor fi inlocuiti din functii, conform unei decizii adoptate marti de catre Biroul Politic al Partidului Democrat. Drept reactie, Dodon a precizat ca va semna demiterile actualilor ministri, insa nu va semna decretele de numire a ministrilor…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a postat pe Facebook un set de fotografii si cateva cuvinte fara nicio legatura cu tensiunile generate in aceste zile de demersurile parlamentare vizand modificarea legilor Justitiei.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, un politician prorus, a condamnat vehement, luni seara, decizia Ministerului moldovean de Externe de chemare la consultari pe termen nedeterminat a ambasadorului din Rusia, Andrei Neguta. Guvernul de la Chisinau a anuntat luni dupa-amiaza decizia…

- Plenul Camerei Deputatilor a respins luni propunerea de modificare a Regulamentului astfel incat procedura de revocare a presedintelui acestui for sa poata fi initiata la initiativa unei treimi din deputati. Initiatorii acestei propuneri au fost deputatii liberali, scrie agerpres.ro. „Aceasta initiativa…

- "Salut din toata inima consecventa cu care Premierul Tudose urmareste aceasta colaborare cu vecinii nostri - o colaborare lansata la Craiova in 2015/ este in interesul absolut al Romaniei sa stranga relatiile si sa se coordoneze pe toate politicile regionale si europene cu Serbia, Bulgaria si Grecia.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a fost chemat in fata Comisiei de la Venetia pentru a da explicatii in legatura cu schimbarile la Legea Justitiei. Pe pagina sa de Facebook, ministrul Toader a excplicat cum a decurs intalnirea de la Venetia. "Comisia de la Venetia sesiunea de lucru din data de 9…

- "Impreuna cu Anatol Șalaru si Constantin Codreanu am fost in Republica Moldova, la Balti, cel mai mare oras dupa Chisinau. In acest oras, din 1990 si pana acum, alegerile au fost castigate numai de partide pro-ruse. Dezbaterea pe care am organizat-o a fost legata de Unirea Republicii Moldova…

- Mai multe comisii din cadrul Consiliului Societatii Civile pe linga Presedintele Republicii Moldova au desfasurat sedinte pe marginea actiunilor desfasurate pe teritoriul Republicii Moldova de catre cetateanul roman Traian Basescu, anunta Dodon pe contul sau de Facebook. "Aceste comisii solicita initierea…

- ”Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, este consternat de incidentul care a avut loc in localitatea germana Bergkamen, intr-o cladire in care locuiesc si cetateni romani, chiar de Ziua Nationala a Romaniei. Presedintele Klaus Iohannis este foarte ingrijorat de faptul ca un act de o asemenea…

- In 2018 vor fi alocate 11,2 miliarde de euro pentru programul de cercetare si inovare „Orizont 2020” ( cu 110 milioane de euro mai mult fata de propunerea Comisiei Europene), 2,3 miliarde de euro pentru programul de mobilitate universitara „Erasmus+” (+54 de milioane de euro), 59 de miliarde de…

- Ziua Bucovinei este marcata in judetul Suceava, marti, cu mai multe de manifestari dedicate inceperii Anului Centenar al Marii Uniri. Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat ca din 28 noiembrie, de Ziua Bucovinei, urmeaza sa fie serbat, timp de un an, Centenarul…

- Guvernul Republicii Moldova a anuntat ca au convenit cu reprezentantii Tiraspolului asigurarea liberei circulatii a profesorilor si a elevilor institutiilor de invatamant din stanga Nistrului. Totodata, unitatile de invatamant din Transnistria vor fi aprovizionate cu materale didactice pentru desfasurarea…

- Sorin Grindeanu a dat declarații de martor in cel mai nou dosar de la DNA al lui Liviu Dragnea, cel in care e invinuit de corupție. Grindeanu le-a spus procurorilor ca a fost pe lacul Belina și a adaugat un nou nume, vicepremierul Marcel Ciolacu. "Am fost intrebat despre lucruri și legat de Tel Drum…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a dezvaluit, miercuri, un prim nume de judecator care ar face parte din rețeaua coordonata de generalul SRI Dumitru Dumbrava. Judecatorul nominalizat de Dragomir într-o postare pe blog este Valentin Horia Șelaru, de la ICCJ. "De ce a cerut…

- Un grup de reprezentanți ai societații civile au anunțat astazi ca vor iniția un referendum republican in vederea anularii sistemului electoral mixt, comunica NOI.md. Potrivit lor, aceasta inițiativa este una cetațeneasca, neafiliata politic și urmarește scopul de a anula modificarile la Codul electoral…

- Dupa o intrevedere avuta luni cu cancelarul Angela Merkel, Steinmeier s-a pronuntat in favoarea continuarii negocierilor pentru formarea unei coalitii guvernamentale, in pofida faptului ca Merkel a precizat ca ar prefera varianta alegerilor anticipate. ”Ma astept ca toate partile sa constientizeze…

- „Marioneta lui Dragnea, Tudose, a mai aratat o data ca nu are pic de respect fata de democratie si fata de cetatenii romani absentand de la citirea motiunii de cenzura, motiune care ii era adresata in primul rand domniei sale ca si sef al Guvernului. Obrazul gros vad ca se poarta la PSD”, a declarat…

- Potrivit initiativei legislative depusa in luna mai la Parlament de Alina Gorghiu, "nu pot candida (la functia de presedinte al Romaniei - n. red.) persoanele care, la data depunerii candidaturii, au suferit condamnari definitive". Un prim argument al senatoarei PNL in favoarea demersului…

- "Domnul Presedinte Dodon a ratat lamentabil! Cum este cu referendumul de la Chisinau, domnule Presedinte Dodon? Va imaginati cu cata credibilitate ati ramas in calitate de presedinte in functie?", a declarat presedintele PMP, Traian Basescu, pe Facebook. Traian Basescu si-a incheiat postarea…

- Intr-un proiect adoptat recent de Senat sunt prevazute patru masuri alternative a pedepselor cu inchisoarea. Initiatorii sustin ca este necesara aceasta modificare, in caz contrar CEDO va continua sa condamne țara noastra pentru condițiile din inchisori. Printre variantele propuse sunt executarea zilelor…

- Europarlamentarul PSD Andi Cristea il critica pe colegul sau Sorin Moisa pentru decizia de a demisiona din PSD si de a trece in grupul PPE din Parlamentul European.Vezi si: ALERTA - Europarlamentarul Sorin Moisa demisioneaza din PSD. Critici dure pentru Dragnea "Il respect pe Sorin…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, l-a indemnat, marti, pe Liviu Dragnea sa ii urmeze exemplu si sa demisioneze din Parlament pentru a dovedi ca nu face ”din imunitatea parlamentara o pavaza pentru ilegalitati”, fostul sef al statului publicand fragmente din anuntul demisiei sale din 1996. ”Acum 21…

- Avocatul Gheorghe Piperea a demisionat din functia de consilier onorific al premierului, precizand ca nu vrea sa acapareze atentia publica si sa devieze programul administratiei. Anuntul sau este facut dupa ce intr-o postare pe Facebook s-a intrebat de ce liderul social-democrat Liviu Dragnea, urrmarit…

- La un an de la alegerile care l-au facut pe Igor Dodon președinte al Republicii Moldova, contracandidata acestuia, Maia Sandu, scrie într-un comentariu pe Facebook ca, acum un an, s-a dus o lupta nedreapta, însa nu a recurs la arme și metode nedemocratice de dragul câștigului.…

- Propunerea legislativa semnata de mai multi parlamentari UDMR care prevede un condamnat poate fi eliberat conditionat dupa executarea a jumatate din pedeapsa, fata de doua treimi cat prevede Codul Penal in prezent, si ca in cazul elaborarii de lucrari stiintifice publicate, se considera 30 de zile executate…

- Proiectul initiat de mai multi parlamentari UDMR potrivit caruia condamnatii pot fi eliberati conditionat mai repede si scapa de 30 de zile de inchisoare pentru fiecare carte a fost adoptat tacit de Senat. Camera Deputatilor este for decizional in cazul acestui proiect legislativ. UDMR propune modificarea…

- Ambasada Rusiei la București a comentat declarațiile ambasadorului Valeri Kuzmin la o conferința desfașurata la Suceava despre un eventual referendum privind Unirea Republicii Moldova cu România și a intervenției ruse în Georgia, care au stârnit reacții dure din partea opiniei…

- "Este evident acum ca, prin luarea unor astfel de decizii, membrii NATO s-au inspirat din strategiile din epoca Razboiului Rece. Structura nord-atlantica este o copie a structurii care a existat pana in 2002 si a fost responsabila de desfasurarea fortelor americane din Statele Unite in Europa, asigurand…

- Tudorel Toader, dupa ședința CSM: O dezbatere cu final știut Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, dupa sedinta CSM, care a dat aviz negativ proiectului de modificare a legilor justitiei asumat de Parlament, ca a fost o dezbatere cu final stiut, in care, pe alocuri, a fost folosit un…

- Senatul a adoptat un proiect legislativ prin care se micsoreaza amenzile pentru biciclisti. Initiativa, depusa in luna martie de mai multi parlamentari USR, vizeaza modificarea Codului rutier in sensul reducerii amenzilor pentru biciclisti de la 870 ndash; 1.160 de lei, cat sunt in prezent, la 290 ndash;…

- Presedintele american se afla la bordul aeronavei Marine One, care se indrepta spre Zona Demilitarizata, insa comandantul aeronavei a luat decizia de a ateriza la aproximativ 18 de la decolare, din cauza vremii nefavorabile. Sarah Sanders, secretarul de presa al Casei Albe, a declarat, miercuri,…

- Plenul Parlamentului se va reuni marti, de la ora 13,00, in sedinta comuna, pe ordinea de zi figurand numirea presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), propunerea transmisa Parlamentului de premierul Mihai Tudose fiind Sorin Grindeanu. Deputatul…

- Proiectul primise anterior raport favorabil si din partea Comisiei de buget si a Comisiei de administratie a Senatului. Proiectul de lege prevede ca in scopul dezvoltarii activitatilor economice, crearii de locuri de munca si cresterii veniturilor bugetare, se instituie un regim fiscal derogatoriu…

- Deputatii au decis: Pensia de invaliditate va putea fi cumulata cu veniturile din activitati independente in Politic / Camera Deputatilor a adoptat marti, 31 octombrie, cu 267 de voturi ”pentru” si o abtinere modificarile aduse legii pensiilor, potrivit carora pensia de invaliditate va putea fi cumulata…

- Prințesa Marina Sturdza a încetat din viata duminica, la New York, a anunțat prințul Ștefan Dimitrie Sturdza, pe pagina de Facebook. Prințesa Marina Sturdza s-a nascut în România si este descendenta unei vechi vite domnesti. La vârsta de trei ani, Marina Sturdza…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ieri ca de astazi intra in vigoare masura legislativa ce va acorda detinutilor 12 zile la fiecare 60 de zile executate in conditii necorespunzatoare si ca tot astazi vor fi eliberate si primele persoane incarcerate. Daca un detinut a stat 60 de zile in…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat, miercuri, ca proiectul de modificare a legilor justiției a fost finalizat, prioritara devenind indeplinirea cerințelor din hotararea pilot a Curții Europene pentru Drepturile Omului (CEDO) privind condițiile din penitenciare. „€Este finalizat proiectul…

- "Daca un detinut a stat 60 de zile in penitenciare in conditii necorespunzatoare, atunci se considera ca a executat 60 de zile plus sase plus sase, adica 72 zile, a explicat Toader, precizand ca decizia se va aplica de maine. “Comisiile din penitenciare sunt pregatite, au facut calculele.…

- Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, a declarat pentru presa rusa ca va bloca inițiativa de schimbare în Constituție a denumirii limbii de stat din "moldoveneasca" în "româna". "Nu este exclus ca procedura sa fie lansata. Socialiștii…