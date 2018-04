Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, joi, ca protocoalele SRI cu institutiile din sistemul judiciar reprezinta un act de politie politica. Acesta a mai spus ca toate dosarele penale intocmite din 2009 pana in prezent ar trebui rejudecate, multi oameni intrand la puscarie nevinovati.

- Cei doi hoți, Daniel Baciu și Petru Porumb, au 24 și 44 de ani și sunt veterani ai furturilor din buzunare in Timișoara. In luna februarie, indivizii au fost prinși la furat in Deva, insa nu au fost arestați preventiv și au fost eliberați sub control judiciar. Miercuri dupa-masa, in…

- Protocoalele Serviciului Roman de Informații cu institutii din sistemul judiciar reprezinta un act de politie politica, sustine deputatul PSD Catalin Radulescu. Acesta mai spune ca va propune ca revizuirea dosarelor penale sa fie reglementata printr-o lege.

- Fostul președinte al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva a fost condamnat la 12 ani de inchisoare de catre judecatorii Curții Supreme din țara sud-americana. Potrivit BBC , judecatorii au decis sa il puna in spatele gratiilor timp de 12 ani pe fostul președinte. Oamenii legii arata ca Lula da Silva…

- Plenul Consiliului Superios al Magistraturii examineaza astazi raspunsurile transmise, la solicitarea acestuia, de catre institutiile din sistemul judiciar, cu privire la protocoalele incheiate cu serviciile/structurile de informatii.

- Este reactia la cald a presedintelui Coalitiei romanilor din Statele Unite ale Americii. Chris Terhes isi exprima indignarea fata de ceea ce a descoperit citind protocolul dintre SRI si Parchetul General. Kovesi si Maior trebuie sa fie retinuti de indata si deferiti justitiei.

- Tanara de 29 de ani din Ocna Mureș, reținuta sub acuzația de inșelaciune, dupa ce ar fi dat mai multe țepe pe internet, este cercetata sub control judiciar. Oamenii legii susțin ca femeia le promitea clienților ca le aduce produse din afara Uniunii Europene, de pe site-ul aliexpress.com, fara taxe vamale,…

- Politia israeliana l-a audiat luni pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu cu privire la afacerile sale cu cea mai mare companie de telecomunicatii din Israel, conform Israel Radio, scrie Reuters, citat de News.ro.

- Un tanar de 20 de ani a pus pe jar autoritatile romane, care l-au cautat aproape cinci luni pentru a-l incarcera. In cele din urma, barbatul s-a predat singur si a fost incarcerat in Centrul de Detentie Braila-Tichilesti.

- Gigi Becali a vorbit intr-o intervenție telefonica in cadrul emisiunii ”Dosar de politician” de la televiziunea B1, despre faptul ca numele sau ar aparea pe lista cu dosare de corupție despre care Comisia Europeana s-a interesat in 2012. Omul de afaceri a precizat faptul ca dosarele in care a fost…

- Brutski Stsiampkouski Siarhei (30 de ani) a fost gasit vinovat de tentativa de omor, doua infractiuni de ultraj, conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului si parasirea locului accidentului.

- Tot ea i-a programat dosarul lui Iohannis dupa ce a fost validat ca președinte La Romania TV, unul dintre oamenii fostului presedinte, Traian Basescu , o acuza pe Livia Stanciu de la CCR ca ar fi condamnat un primar dintr-un motiv incredibil. Pe cand era judecator, Livia Stanciu l-a condamnat pe…

- Judecatorul Adina Lupea de la Curtea de Apel Cluj considera, ca, în urma aparitiei în presa, în mod repetat, a unor stenograme si interceptari din dosarele penale ale DNA, are de suferit prezumtia de nevinovatie în special în ochii cetateanului obisnuit. Într-un…

- Europarlamentarul socialist, Ana Gomes, iși face praf colegii de familie politica din Romania. Dupa atacul la Viorica Dancila, Ana Gomes susține ca Liviu Dragnea este un fals socialist ”care a fost condamnat pentru corupție” și care iși pune partidul impotriva justiției. Citește și: Europarlamentar…

- Politistii israelieni au venit vineri la domiciliul premierului israelian, Benjamin Netanyahu, pentru a-i pune intrebari pentru prima data cu privire la un caz de coruptie in care este implicata cea mai mare companie de telecomunicatii din tara - Bezeq, relateaza Reuters, citand Radio Isarel.

- “A fost o intalnire in parametrii pe care ii cunoasteti, o intalnire fireasca, de informare intre membrii comisiei speciale care reglementeaza legislatia pe temele justitiei cu oficialitati ale CE Fiecare grup si-a spus punctul de vedere, a fost o informare facuta de presedintele acestei comisii,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca trebuie modificata legislatia in ceea ce priveste recuperarea prejudiciilor in dosarele penale, iar cei care au de acoperit prejudicii sa aiba aceasta varianta in locul detentiei.

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in cadrul conferintei de presa seful Guvernului subliniind ca va continua sa-l mentina consilier pe Darius Valcov, desi fostul ministru a fost condamnat in prima instanta la opt ani…

- Senatul a aprobat, miercuri, prin lege, infiintarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei - S.A, care va avea ca obiectiv sprijinirea antreprenoriatului si dezvoltarea socio-economica a tarii. Proiectul de lege initiat de parlamentarii PSD-ALDE prevede ca BDR - S.A. (Banca) este o entitate juridica autonoma…

- Problemele penale ale italianului Ariganello Pasqualino la Alba Iulia: victima in doua dosare, condamnat la inchisoare cu suspendare pentru exploatare ilegala de agregate minerale. Omul de afaceri italian, Ariganello Pasqualino, arestat la domiciliu pentru o condamnare de 9 ani de inchisoare primita…

- Partidul Democrat din Moldova vrea mai multe femei in politica. La prima vedere, inițiativa pare a fi una nobila, iar prin modificarile legislative propuse de democrați se mizeaza „discriminarea pozitiva a femeilor" in scopul promovarii acestora in politica, pe de alta parte, susțin unii experți in…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea sustine ca nu doreste ca Laura Codruta Kovesi sa plece de la conducerea DNA, comentand stenogramele publicate de procurori luni dimineata. “Eu nu vreau plecat pe nimeni, fiecare sa plece cand ii vine sorocul si aici nu se pune problema sa plece…

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Iasi nu au putut pune in aplicare mandatul de executare a pedepsei emis pe numele lui Marian Tiuga, fost cumnat al fratilor Corduneanu. Tiuga a fost condamnat la noua ani de inchisoare in dosarul in care Petronel Corduneanu a fost achitat. Desi pedeapsa…

- Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna a inaintat anul trecut parchetelor 10 dosare penale privind fapte de coruptie, in care au fost implicate peste 20 de persoane cu functii de conducere, a declarat joi comandantul institutiei, comisarul-sef Eugen Palade. „Cat priveste faptele de coruptie,…

- La data de 22.01.2018 Curtea de Apel București a dispus condamnarea lui Anghel Iulian Daniel, la data comiterii faptei agent de poliție in cadrul I.P.J. Calarași, Poliția Municipiului Calarași, Biroul Rutier, la o pedeapsa de 2 ani inchisoare cu suspendare pentru savarșirea infracțiunii de favorizarea…

- Pompiliu Budulan, fostul director general al Nuclearelectrica SA, este cercetat penal sub control judiciar pentru luare de mita. Budulan ar fi cerut spaga 1,7 milioane de euro pentru el si pentru partidul din care facea parte (PDL). Procurorii DNA au anuntat, luni, punerea in mișcare a acțiunii penale…

- Pe numele lui Horea Uioreanu, fost presedinte al Consiliului Judetean Cluj, a lui Vasile Pogacean, om de afaceri, si a lui Ioan Bene, om de afaceri, au fost emise mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea. Primii doi au fost dusi in cursul zilei de miercuri, 31 ianuarie, la Penitenciarul Gherla,…

- Mamele a trei copii de la Școala Generala nr. 28 din Municipiul Constanța au mers in cursul zilei de 30 ianuarie la unitatea de invațamant pentru a depune plangeri cu privire la comportamentul agresiv al unui alt elev. Dupa ce au plecat de la secretariatul școlii, femeile au intrat in școala și l-au…

- La data de 26.01.2018, in baza acordului de recunoastere a vinovatiei incheiat cu procurorul de caz, admis de catre Tribunalul Tulcea, inculpatul J.A., agent de politie, a fost condamnat la o pedeapsa de 2 ani si 10 luni inchisoare cu aplicarea disp. art. 91 din C.pen. privind suspendarea executarii…

- Polițiștii din județul Suceava au fost alertați, dupa ce o fetița, mama și bunica ei au disparut in acceași zi din orașul Dolhasca. Copila și cele doua femei au plecat de acasa, iar rudele spun ca nu mai au nicio veste de la ele de mai mult de șapte zile. Politistii le cauta pe Vera Aioanei, de 25 de…

- ”Țeparul” Ovidiu Tition, fost reprezentant al societații Mia Carn SRL Miraslau, cu o cariera infracționala de invidiat, a fost condamnat definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare, pentru inșelaciune, delapidare și infracțiuni la legea cecului. Decizia a fost pronunțata la Curtea de Apel Alba Iulia in…

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a fost condamnat, miercuri, la 12 ani si o luna de inchisoare pentru coruptie si spalare de bani, sentinta fiind pronuntata de cei trei judecatori ai Curtii de Apel din Porto Alegre.Potrivit AFP, pedeapsa poate fi pusa in aplicare doar…

- Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu considera ca perspectiva unui nou Guvern în conditiile retragerii sprijinului politic premierului Mihai Tudose de catre PSD reprezinta "o iresponsabilitate politica" pentru ca ar fi "o minune" sa apara cât se poate de…

- Liderul PSD Dambovita, Adrian Tutuianu, spune ca o noua schimbare de guvern ar fi sinucidere politica pentru PSD, ca o demisie a premierului sau o noua motiune de cenzura impotriva propriului Cabinet ar duce partidul din nou la mana presedintelui Klaus Iohannis si la un vot in Parlament, ambele situatii…

- Sindicatul National al Agentilor de Politie a facut un apel catre premierul Mihai Tudose, caruia ii cer sa puna capat jocurilor politice. Sindicaliștii mai spun ca ar vrea sa-și aleaga conducerea democratic.

- Politistii de investigatii criminale din cadrul IPJ Timis, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara fac cercetari, in doua dosare penale pentru infractiuni de instigare publica, dupa ce pe retelele sociale au aparut mai multe mesaje legate de protestele din Timisoara,…

- Patru dosare penale, peste 800 de articole vestimentare si aproximativ 300 de perechi de incaltaminte confiscate de politistii ilfoveni - este bilantul unor controale desfasurate intr-un complex comercial din localitatea Dobroesti, informeaza IPJ Ilfov. ''La data de 8 ianuarie, politistii specializati…

- Luni, 8 ianuarie, purtatorul de cuvant al MAI, comisar-sef de politie Monica Dajbog, a sustinut o declaratie de presa. Redam in continuare continutul acesteia: 'Timp de 48 de ore, conducerea MAI a evitat sa intervina si sa comenteze in vreun fel stadiul investigatiei pentru prinderea agresorului din…