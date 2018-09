Stiri pe aceeasi tema

- La eveniment sunt prezenti: primarul Mihai Chirica, presedintele Consiliului Judetean Maricel Popa, rectorii de la Universitatea Tehnica, Universitatea Nationala de Arte George Enescu si Universitatea de Medicina si Farmacie. In sala este prezent si fostul politician Cristian Adomnitei, care era ministrul…

- Astfel, la eveniment a participat intreg colectivul de inspectori ai ISJ Iasi condusi de catre inspectorul scolar general Genoveva Farcas, primarul Iasului, Mihai Chirica, viceprimarul Gabriel Harabagiu, dar si prefectul Marian Serbescu si vicepresedintele Consiliului Judetean, Romeo Olteanu. Alaturi…

- Cel mai mare parc tematic din lume – care costa peste 1 miliard de dolari (760 milioane de lire) – a fost deschis in Abu Dhabi. Warner Bros World și-a deschis porțile primilor vizitatori ieri, iar atracția ii onoreaza pe cele mai cunoscute personaje de desene animate, printre care…

- In proiect se arata ca termenul de valabilitate va fi prelungit pana la intrarea in vigoare a noului Plan Urbanistic General (PUG). Aceasta masura poate fi luata de Primarie in contextul unei decizii recente a Guvernului, despre care „Ziarul de Iasi" a scris luna trecuta. Hotararea Executivului din…

- Bistrita se numara printre orasele care au intrat in cursa pentru titlul „Capitala Tineretului din Romania”, editia 2019-2020. Orasul castigator va primi o recompensa in valoare de 50.000 de euro. Bistrița, Brașov, Iași și Roman sunt cele patru orașe care au intrat in cursa pentru titlul „Capitala…

- Deputatul PNL, Florin Citu, scrie sambata, pe Facebook, ca a avut o discutie cu un oficial care reprezinta o tara partenera si care i-a spus ca urmeaza sa fie luate masuri privind restrictii sau refuzarea vizelor pentru sapte politicieni PSD+ALDE. Citu mentioneaza in postare: "Daddy" deschide lista.…

