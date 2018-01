Deputatul banatean Ovidiu Gant nu va vota pentru investirea Guvernului Dancila

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca Romania a suferit o pierderea grea odata cu moartea marelui Neagu Djuvara, Liviu Dragnea a dorit sa transmita un mesaj de condoleanțe pe pagina de Facebook, insa „s-a incurcat in știința”, iar in loc de Neagu Djuvara, a scris Mircea Djuvara, filozof și jurist roman, membru corespondent…

- Potrivit agendei sedintei, disponibila pe site-ul Comisiei, membrii executivului Uniunii Europene urmeaza sa discute ”ultimele evolutii privind situatia din Romania„. Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, va sustina o alocutiune pe acest tema. Pe data de…

- In anul Centenarului Marii Uniri, semnificația istorica a Unirii Principatelor ne este și mai puternic relevata. Noi, romanii, ne sarbatorim anul acesta indeplinirea obiectivelor naționale fundamentale pe care națiunea noastra și le-a definit in tumultul istoriei. Mai mult decat atat, prin hora –…

- Apartament intr-un bloc nou sau unul vechi? Este o intrebare pe care și-o pun mulți dintre cei care doresc sa achiziționeze o noua locuința. Parerile sunt relativ egal imparțite, cu un mic plus inca in favoarea celor construite cu mai mulți ani in urma. Astfel, 52% dintre cei care doresc…

- „Cu tot respectul, domnule Bilcea, insa in primul rand: creșterea tarifului rovinietelor se va face doar la mașini de mare tonaj, intrucat s-a impus printr-o directiva europeana inca din data de 01 martie 2014. Aceste lucruri s-au amanat, iar din cauza aceasta exista riscul deschiderii procedurii…

- In cazul in care veți vedea panourile electronice de informare ale STPT din stații fara timpi de așteptare, ar trebui sa-i mulțumiți primarului Nicolae Robu! Edilul-șef a recunoscut, miercuri, ca a cerut conducerii societații de transport sa nu mai arate timpii de așteptare. Motivul? Este deprimant.…

- Romania este reprezentata de 8 sportivi, printre care și aradeanca Daniela Dodean – Monteiro, sportiva cu dubla legitimare CS Municipal Arad – TT Saint Quentin (Franța). Ea va evolua intr-o grupa preliminara, alaturi de chinezoaica Qiang Zhangh și localnica Fanni Harasztovich. In…

- Facultatea de Litere din Oradea gazduieste marti, 16 ianuarie, de la ora 12:00, lansarea volumului „Literaturile romane postbelice”, semnat de prof. Ion Simut. Alaturi de autor, la lansare vor participa universitarii: Sorin Sipos, Mihai Maci si Marius Mihet. Volumul a fost nominalizat…

- Cel puțin șase magazine aparținand firmei H&M au fost complet devastate, in Africa de Sud. Protestatari mobilizați de un partid extremist numit „Luptatorii pentru libertate economica” au calcat in picioare produsele brandului și au spart vitrinele magazinelor. Poliția din Johannesburg…

- Clasamentul, in care majoritatea statelor raporteaza intre 50 si 110 farmacisti la 100.000 de locuitori, este incheiat de Olanda, cu doar 21 de farmacisti. Bulgaria si Marea Britanie se afla la egalitate cu Romania, cu 84 de farmacisti/100.000 locuitori. Sursa: Mediafax…

- Administrația Prezidențiala a anunțat ca premierul Shinzo Abe va sosi in Romania, marți, 16 ianuarie. Este prima vizita oficiala a unui prim-ministru al Japoniei in țara noastra și face parte dintr-un turneu al acestuia in Europa Centrala și de Est, ce are scopul obținerii sprijinului țarilor…

- Victor Ponta poate fi considerat sarb cu acte in regula, incepand de joi, anunța cotidianul Blic. Surse din cadrul Guvernului de la Belgrad au precizat pentru ziar ca fostul prim-ministru al Romaniei a primit cetațenia sarba și pașaport sarbesc. Mai mult, Ponta a precizat pentru Hotnews.ro…

- Milan Mitrovic (37 de ani) a primit viza și va fi prezent sambata la Galați, unde echipa oradeana se va duela cu Poli Iași in etapa a XIV-a din Liga Naționala de Baschet Masculin. „Ultimul meci oficial susținut de CSM CSU Oradea cu Milan Mitrovic pe banca tehnica dateaza din 11 noiembrie 2017,…

- Conform datelor oferite de GPeC (cea mai mare comunitate a magazinelor online din Romania), in 2017 romanii au cheltuit in medie 7,67 milioane de euro pe zi in mediul online. Raportat la nivelul UE, comerțul online din Romania este inca la un nivel mic. Totuși, dezvoltarea acestui sector…

- Datele furnizate de INS arata ca importurile pe perioada ianuarie-noiembrie 2017 au inregistrat o creștere de 12,3% fața de aceeași perioada a anului 2016. Pe de alta parte și exporturile au inregistrat o creștere de 9,5%, prea puțin pentru a diminua din deficitul comercial (diferenta dintre…

- Liberalizarea pieței gazelor naturale continua sa afecteze buzunarul consumatorilor romani. Incepand cu 1 aprilie 2017 prețul pe care furnizorii il platesc producatorilor interni de gaze naturale nu mai este stabilit de autoritați, ci de cererea și oferta de pe piața. Drept urmare, prețul…

- Si Boakai va fi in aceeasi situatie, cu specificatia ca acesta – oricum – avea nevoie de acte sa revina in Romania. „Desi nu-i lege, nu vrem sa avem discutii, va trebui sa renuntam la strainii din lot” – spun cei de la UTA. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica…

- Reprezentanții IJJ Timiș au trimis in strada, pe langa efectivele obișnuite, 60 de jandarmi. Aceștia vor fi prezenți in Piața Victoriei din Timișoara, dar și in alte cinci orașe din județ in care se vor ține evenimente in noaptea dintre ani. Jandarmii ii sfatuiesc pe cei care participa la…

- Exercițiul a fost desfașurat de pompierii de la Detașamentul 1 Timișoara. Salvatorii au intervenit la un accident rutier soldat cu doua victime, dintre care una incarcerata. Simularea a fost pusa la cale la ieșire din Dumbravița și a fost gandita pentru a familiariza voluntarii care…

- Mineran (CS Universitatea Arad) a putut alerga și la „Naționalele” de maraton din 2017 unde a sosit tot pe primul loc, ca și in 2016, aradeanul riscand, conform presei de specialitate, sa piarda ambele titluri: unul in favoarea lui Daniel Lupulescu, celalalt in fața lui George Surlea. Interesant…

- „In cursul lunii februarie a acestui an, atunci cand Bugetul de Stat pe anul 2017 era la promulgat, presedintele Ionahhis si PNL au criticat proiectul PSD. Au facut afirmatii apocaliptice, cu estimari sumbre pentru acest an. Timpul a dovedit ca toata aceasta propaganda a fost una ieftina, menita…

- 700 de noi calculatoare vor ajunge la dispozitia studentilor din cadrul Universitatii Politehnica Timisoara, in cursul anului viitor. Finantarea achizitiei se va realiza din fonduri proprii ale UPT dar si din banii oferiti de companiile cu care universitatea colaboreaza. Acestea sunt reprezentate…

- Oradeanca Anisia Croitoru a contabilizat 32 puncte, 17 dintre ele contra Ungariei, și a fost principala realizatoare a echipei naționale a Romaniei, ea inregistrand si 14 recuperari, informeaza siteul oficial al CSM Oradea. Cu doua victorii și o infrangere, Romania s-a clasat pe locul al 2-lea la…

- Tot mai multi tineri vor sa se faca „politehnisti”. Si asta nu doar la Facultatea de Automatica si Calculatoare, spun cei din conducerea institutiei. Dupa incheierea procesului de admitere, numarul studentilor interesati sa studieze la UPT a crescut cu cu 20%. Interesul pentru cea mai cunoscuta…

- In deschiderea evenimentului, corul Asociației Nevazatorilor, inființat prin grija parintelui consiler Gabriel Mariș, impreuna cu tinerii de la Seminarul Teologic din Arad au susținut un recital de colinde, fiind rasplatiți cu aplauze de catre copii si parinții acestora. Dupa acest moment, Inaltpreasfinția…

- Incidentul s-a petrecut miercuri dimineața, in jurul orei 9. Barbatul cunoscut cu probleme psihice, in varsta de 43 de ani, a observat un BMW ce staționa cu motorul pornit in fața unui imobil. A vazut ca nu este nimeni la volan și a sarit in mașina, iar apoi a plecat. Nu a observat insa ca…

- „In calitate de parlamentar, deputat de Arad, am inițiat o serie de amendamente care sa sprijine investițiile din municipiul și județul nostru, strazi, drumuri, reabilitarea rețelei de termoficare, suplimentarea fondurilor pentru Stadionul UTA și pentru zona de turism, care include cele doua…

- Presedintele PMP Arad, Florin Remetan, a subliniat faptul ca parlamentarii PMP au cerut alocarea de resurse consistente pentru continuarea lucrarilor si consolidarea cladirilor cu grad seismic ridicat. Un alt obiectiv al PMP este continuarea actiunilor pentru Diaspora si implementarea programului…

- Primii fulgi de nea aduc cu ei o stare de spirit pozitiva, specifica apropierii sarbatorilor iernii, insa nu doar atat. „Avand in vedere temperaturile scazute și precipitațiile sub forma de zapada, dorim sa le reamintim cetațenilor obligațiile ce le revin potrivit prevederilor HCL Nr. 69/2014…

- Reprezentantii DSP considera ca programul de imunizare cu vaccin antigripal se poate desfașura in condiții bune, intrucat nu au fost consemnate cazuri de gripa pe raza județului. Dozele sosite la directie sunt destinate medicilor de familie, care le vor administra categoriilor de persoane…

- Intins pe o suprafața de 800 de metri patrați, patinoarul este deschis de luni pana vineri, intre orele 11:00 și 24:00 iar sambata si duminica intre orele 10:00 – 24:00, cu pauza de o ora. Lucrarile de mentenanța vor fi efectuate intre orele 17:00 și 18:00. Reprezentanții ERA Park…

- Reprezentanții Spitalului Județean Timișoara au scos la concurs posturi de asistenți medicali generaliști pentru Clinica de Chirurgie Vasculara și pentru Unitatea de Arși Grav. Tot la Spitalul Județean Timișoara se fac angajari și pe postul de brancardier pentru blocul operator I și ingrijitori…

- Mesajul lui Klaus Iohannis pentru romani a fost transmis prin intermediul unui video postat pe Facebook. Șeful statului indeamna cetațenii sa fie uniți intr-o țara care trebuie condusa de o clasa politica responsabila. „Dragi romani, astazi este ziua noastra nationala, zi in care cu…

- “Militarii Armatei Romaniei va prezinta Onorul! La mulți ani, romani! La mulți ani, Romania!”, se precizeaza in mesajul transmis de reprezentanții MApN. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa…

- “Dragi romani, astazi este ziua noastra nationala, zi in care cu totii, oriunde ne-am afla, ne sarbatorim patria. In 1918, romanii au trait emotia reintregirii. De atunci, 1 Decembrie reprezinta idealul nostru ca natiune de a fi liberi si uniti intr-o Romanie prospera, condusa de politicieni…

- Evenimentul se va desfașura incepand cu ora 19, sub cupola centrului comercial, și, așa cum și-a obișnuit deja fanii oradeni, artistul promite din nou un concert de zile mari. „Deschide ușa, creștine!”, „Afara ninge liniștit”, „O, ce veste minunata”, „Aseara pe-nserate” sunt doar cateva…

- Deputatul liberal aradean le-a solicitat in scris munistrului Turismului, Titus Dobre și presedintelului Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Marcel Bogdan Pandelica o serie de intrebari privind imposibilitatea companiei Omnia Turism de a asigura cele 8.500 de pachete turistice…

- Pentru scoaterea victimelor dintre fiarele contorsionate a fost nevoie de intervenția echipajelor maghiare de descarcerare. Pe langa cele trei persoane care și-au pierdut viața, alți cinci cetațeni romani au mai fost raniți. Aceștia au fost transportați la spitalele din Ungaria pentru primi…

- O demonstreaza polițiștii rutieri care ne spun ca vineri, 24 noiembrie, in opt ore de acțiune, doar pe DN6, conducatorilor auto le-au fost aplicate 164 de sancțiuni, cele mai multe (109) pentru exces de viteza, iar zece pentru depașiri neregulamentare, aceștia din urma fiind lasați și fara…

- Problema a afectat telefoanele mobile Android cu Google Play Services ruland in fundal. Google Play Services trebuie sa acceseze multe dintre aplicațiile Google, iar framework-ul este preinstalat pe majoritatea smartphone-urilor Android destinate consumatorilor. Datele transmise de smartphone-uri…

- Macaraua era amplasata in curtea Spitalului de Copii din Timișoara, langa corpul aflat in construcție al instituției medicale. La un moment dat brațul macaralei s-a prabușit și a cazut pe cladirea in construcție. Reprezentanții ISU Banat au intrat in alerta și au trimis la fața locului…

- Capacitatea de a prognoza viitorul este acum o realitatea, mulțumita unui instrument online dezvoltat de NASA. Aplicația estimeaza momentul și locul in care se vor produce inundații de coasta distructive. In plus, aplicația da informații și privind topirea carui ghețar va avea efecte devastatoare…

- Reprezentanții Aeroportului Internațional Timișoara au inaugurat, joi, prima stație rapida de incarcare a vehiculelor electrice instalata intr-un aeroport din Romania. “Consideram ca cererea pentru vehiculele electrice este in continua creștere, de aceea am decis sa amplasam aceasta…

- „Uniunea Europeana a prins in programul pe 2018 in fila bugetara a Comisiei Europene o suma importanta pentru promovarea consumului de carne de oaie si capra. Aceasta suma este in jur de 6 milioane de euro pentru promovare, iar statele membre, ca sa acceada la aceasta suma, trebuie sa realizeze…

- In minutul 72 a fost eliminat Razvan Marin pentru cumul de galbene, iar in minutul 81 a vazut cartonas rosu bihoreanul George Puscas. Atacantul lui Benevento a fost tinut evident de un adversar cu ambele brate, dar incercand sa scape din stransoare l-a lovit cu cotul pe galez si a fost eliminat…

- Mașini foarte ieftine, vandute de Administrația Județeana a Finanțelor Publice Suceava. ANAF vine cu o gama variata de autovehicule la prețuri foarte accesibile. Exista mașini care pornesc de la prețuri mai mici de 2.000 de lei. De exemplu, un Opel din 200 pornește de la 1.800 de lei,…

- Francesca Morar, Daniel Tavoc, Szofia Meszar, Ana Maria Rugina și Gabriel Bocșer (sportivul Aradului in 2016) sunt gimnaștii pregatiți de prof. Ramona Haidu care pot reprezenta Romania. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti…

- Meciul a fost unul de un nivel scazut, timp de un sfert și jumatate fiind „seceta” totala pe tabela din incinta bazinului „Delfinul”, reușitele fiind rare pentru ambele echipe aflate in subsolul singurei divizii de polo pe apa din Romania. Duminica, de la ora 10.00, in acceași locație, cele…

- Simona Halep a strans 5.275.227 de dolari doar din premii in sezonul recent incheiat, aflandu-se pe locul al treilea in topul incasarilor din 2017. Este depasita de americanca Venus Williams (5.468.741 de dolari) si de jucatoarea spaniola Garbine Muguruza (5.433.457 de dolari). La finele…