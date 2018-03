Stiri pe aceeasi tema

- Noi acuzatii grave apar in spatiul public cu privire la modul de operare a procurorilor de la DNA Ploiesti. Deputatul Andreea Cosma reclama, intr-o interpelare adresata ministrului Carmen Dan, ca pe langa presiunile facute pentru depunerea de denunturi, procurorii "unitatii de elita" ar fi falsificat…

- Accident rutier pe DN 2 la intersectia catre Racoviteni, impact intre un TIR si un auto. O persoana a ramas incarcerata. La fata locului actioneaza echipaje de politie pentru fluidizarea traficului, se circula alternativ. De asemenea actioneaza o autospeciala pentru descarcerare si ambulanta. UPDATE Din…

- Valentin Riciu a revenit in functia de consilier al ministrului pentru relatia cu personalul si sindicatele, decizia fiind luata dupa clasarea celor trei plangeri care-l vizau, anunta Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat joi ca nu a primit inca un raspuns la cererea adresata sefei DNA de a inceta detasarea a doi politisti judiciari la DNA Ploiesti. Ministrul anunta ca a trimis si o a doua solicitare, identica."Moi am revenit cu o alta adresa catre DNA si…

- O mașina a Poliției a fost avariata, miercuri, de roata desprinsa de la un TIR. Incidentul s-a petrecut in momentul in care echipajul de Poliție se afla la cercetarea unui accident pe DN 1 B, in județul Buzau, in care fusese implicata o Dacia Logan care s-a rasturnat din cauza unei manevre bruște a…

- Liderul Consiliului National Secuiesc (CNS), Izsak Balazs, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, la Targu Mures, ca i-a solicitat public ministrului Afacerilor Interne al Romaniei, Carmen Dan, ridicarea consemnului la frontiera fata de el si fata de ceilalti sustinatori ai autonomiei. El…

- Deputatul Andreea Cosma, miscare neasteptata in scandalul momentului! Politicianul a reclamat recent faptul ca a primit mai multe mesaje de amenintare si ieri a facut un apel catre ministrul Carmen Dan, careia ii solicita ajutorul. Iata ca ministrul a reactionat si a chemat-o la discutii pe social-democrata…

- Incidentul s-a petrecut pe Bulevardul Unirii din Buzau. Tanarul, aflat la volanul unei masini, a pierdut controlul autoveculului si a intrat in cinci masini parcate. Politistii veniti la fata locului au stabilit ca autorul are 24 de ani, este din comuna Tisau si avea o alcoolemie de 1,09 mg/l alcool…

- 'Declansarea cercetarii mele disciplinare, ca urmare a verificarilor efectuate de Corpul de Control al Ministrului, nu m-a surprins deoarece aceasta decizie era 'necesara' pentru argumentarea declaratiilor publice prin care ministrul afacerilor interne s-a antepronuntat cu privire la vinovatia mea,…

- Directia Nationala Anticoruptie a primit, joi, o solicitare din partea ministrului de Interne, Carmen Dan, prin care se cere initierea demersurilor pentru revocarea din functie a celor doi politisti detasati la DNA Ploiesti.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, ofera un raspuns dupa ce sefa DNA a afirmat ca nu a primit nicio solicitare oficiala de revocare a detasarii politistilor judiciari mentionati in inregistrarile de la DNA Ploiesti."Am vorbit despre o masura justa pe care MAI, eu ca ministru reprezentand angajatorul…

- Deputata PSD Andreea Cosma, sora fostului deputat care a prezentat zilele trecute inregistrari cu procurorii Mircea Negulescu si Lucian Onea, i-a adresat o intrebare ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan. Andreea Cosma o intreaba ministrul de Interne cand va fi cercetat disciplinat politistul…

- Fostul deputat Vlad Cosma nu se va prezenta, marti, la sediul DNA Ploiesti, unde era citat ca martor, transmite corespondentul MEDIAFAX. Deputatul Andreea Cosma, sora lui Vlad Cosma, a declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, ca fostul parlamentar este plecat din tara si nu se poate prezenta marti…

- Fost consilier al ministrului afacerilor interne, Valentin Riciu, a postat, pe contul sau de Facebook, documentele care dovedesc ca dosarele in care era cercetat au fost clasate. El a primit deciziile de clasare din partea procurorilor la cateva zile dupa ce a anuntat ca a demisionat din funcția de…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a facut precizari, miercuri, in conferinta de pesa, despre salariile personalului MAI. Potrivit ministrului, salariile politistilor nu vor scadea, iar veniturile sunt ajustabile. Despre sporul de 40% acordat politistilor care asigurau permanenta, ministrul a precizat…

- Drogurile care fac ravagii printre tinerii din Buzau provin, in parte, de la distribuitori din Galați. O grupare infracționala din 12 persoane, care acționa in cele doua județe, a fost anihilata de polițiști și procurori DIICOT, in urma a 15 percheziții efectuate cu sprijinul Directiei de Operatiuni…

- Cushman&Wakefield Echinox isi consolideaza echipa de Property Management prin recrutarea Alinei Dima in functia de Property Manager, ea fiind un specialist cu o experienta de aproape 8 ani pe piata imobiliara si a coordonat anterior segmentele birouri si retail in cadrul EKA Investment…

- La 159 de ani de la Mica Unire, Moldova si Tara Romaneasca nu sunt legate si printr-o autostrada. Daca planurile initiale includeau posibilitatea unei autostrazi intre Focsani si Buzau, cele anuntate pe finalul mandatului lui Tudose vizeaza doar un drum expres, si acela via Braila. Soseaua rapida care…

- Prim-ministrul interimar Mihai-Viorel Fifor a semnat astazi decizia de eliberare a domnului Bogdan Despescu din funcția de inspector general al Inspectoratului General al Poliției Romane, cu rang de secretar de stat.Totodata, premierul interimar a semnat decizia de imputernicire, pentru o…

- Fostul consilier al ministrului Afacerilor Interne, Valentin Riciu, a declarat, miercuri dimineata, ca, in ceea ce priveste cazul agentului acuzat de pedofilie, actualul sef al Politiei Romane, Bogdan Despescu, ar trebui "sa-si asume responsabilitati pentru functia pe care o are".

- Valentin Riciu, consilierul ministrului Carmen Dan, a demisionat dupa ce numele lui a aparut in scandalul politistului pedofil. "Dupa cum am precizat, nu am fost informat despre vreo acuzatie penala, iar comunicatul public al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este lamuritor.…

- Carmen Dan a fost marul discordiei in ultimele zile guvernul Tudose, dupa solicitarea premierului de a-i cere acesteia demisia. In cele din urma chiar primul-ministru a fost cel care a demisionat, iar Carmen Dan a declarat la finalul sedintei CEx: "Am facut ceea ce trebuia facut". Citeste…

- Astazi au aparut in spatiul public informatii conform carora consilierul ministrului Carmen Dan ar fi cercetat penal in trei dosare pentru inselaciune. Ca urmare a acestor informatii Directia Informare si Relatii Publice a MAI este imputernicita sa transmita punctul de vedere al domnului consilier Valentin…

- "Fondul acestei dispute publice nemaiintalnite pana acum arata inca o data, la doar cateva luni de la episodul Grindeanu ca PSD-ul lui Dragnea este incapabil sa tina fraiele unei guvernari stabile, lansandu-se in mod continuu in razboaie de interese ale diverselor gasti de putere din partid.…

- Premierul Mihai Tudose a avut prima reactie dupa declaratiile ministrului de Interne, Carmen Dan. In direct la Romania TV, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a negat faptul ca Tudose ar fi demis-o pe Carmen Dan, așa cum anunțase jurnalista Andreea Crețulescu. Stefanescu a spus…

- Prezent in studioul Romania TV, Codrin Ștefanescu a precizat ca informația nu este reala. El negat categoric, dupa verificari, ca premierul Mihai Tudose ar fi inaintat demiterea ministrului Carmen Dan. In momentul in care Romania TV redifuza conferința ministrului Carmen Dan, Codrin Ștefanescu…

- Potrivit Romania TV, in urma cu doar cateva momente, premierul Mihai Tudose a luat hotararea de a-i cere demisia ministrului Carmen Dan. In caz contrar acesta o va demite. Constituțional premierul Tudose poate semna un decret de demitere pe care sa il inainteze președintelui, insa decizia…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a solicitat demisia ministrului Carmen Dan. Orban a precizat ca pe fondul incapacitații PSD de a guverna, cetațeanul roman este in pericol. PNL a solicitat nu doar demisia ministrului de Interne, ci și demisia șefului IGPR. Președintele PNL, Ludovic…

- Carmen Dan, ministrul de Interne, a cerut demisii in masa, ale sefilor din Politia Romana, dupa mediatizatul caz al pedofilului politist. Seful direct al lui Eugen Stan a fost suspendat din functie, dar Carmen Dan vrea mai mult.A

- Intalnirea cruciala, miercuri dimineata, la Palatul Victoriei! Premierul Mihai Tudose se intalneste cu seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, cel caruia ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a inaintat cerere de demitere. Surse politice sustin ca premierul nu ar dori demiterea sefului Politiei Romane,…

- Politistul Marian Godina o critica din nou pe Carmen Dan, care a facut o greseala marți dimineata, cand a dat declaratii cu privire la suspectul de pedofilie, angajat al Brigazii Rutiere Bucuresti.“Pana acum am decat informatiile pe care le cunoasteti si dumneavoastra, date aseara de purtatorul…

- Variantele de lucru ale celor care ancheteaza plangerea penala depusa de Carmen Dan in urma depistarii unui dispozitiv de inregistrare in locuinta sa se restrang pe zi ce trece, in acest moment fiind luata in calcul mai mult decat oricand latura romantica a acestei dezvaluiri, informeaza national.ro,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a facut o greseala cand l-a demis pe Bogdan Despescu din functia chestor sef al Politiei Romane, pentru ca trebuia sa demita toata echipa Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), a declarat, marti, pentru Agerpres, presedintele Sindicatului National al…

- „Incompetenta este termenul care descrie conducerea MAI, iar Carmen Dan trebuie sa-si asume responsabilitatea pentru oamenii din subordinea sa si pentru problemele din sistem”, spun cei de la Uniunea Salvați Romania. Mircea Badea a comentat in emisiunea „In gura presei" inițiativa celor de la USR,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a cerut sefului Politiei Române sa raspunda, pâna miercuri, cât de serioase si de riguroase au fost testarile psihologice în cazul politistului de la Brigada Rutiera banuit de pedofilie,

- El vorbește despre o noua catastrofa din mandatul social-democratei. "Ce fel de teste psihologice au fost aplicate in ultimii ani in acest minister, daca polițistul mai recunoscuse o fapta similara in 2015?", a zis liberalul. [citeste si] "Daca se confirma faptul ca pedofilul din Drumul…

- Guvernul primeste o lovitura dura in scandalul iscat dupa ce autoritatile au descoperit ca suspectul care ar fi agresat doi copii, in Capitala, este politist in cadrul Brigazii Rutiere. Deputatul liberal Ovidiu Raetchi sustine ca este nevoie de o schimbare a conducerii MAI si nu numai. "Carmen Dan:…

- Expertiza tehnica in dosarul deschis la Parchetul General in cazul microfonului pe care ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, l-a descoperit in locuința sa, a fost finalizata. Surse judiciare citate de Antena 3 au dezvaluit, joi, ca dispozitivul ar fi fost “plantat” in casa ministrului de o persoana…