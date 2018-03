Stiri pe aceeasi tema

- Noi acuzatii grave apar in spatiul public cu privire la modul de operare a procurorilor de la DNA Ploiesti. Deputatul Andreea Cosma reclama, intr-o interpelare adresata ministrului Carmen Dan, ca pe langa presiunile facute pentru depunerea de denunturi, procurorii "unitatii de elita" ar fi falsificat…

- Deputatul Andreea Cosma iese la rampa cu explicatii, dupa noua etapa declansata contra procurorilor de la DNA Ploiesti. Social-democrata a povestit, intr-o interventie la Romania TV, ca a primit noi informatii cu privire la abuzurile pe care le-ar comite "unitatea de elita" a Directiei Nationale…

- Deputatul, Andreea Cosma, ii solicita ministrului Carmen Dan, sa dispuna verificari la IPJ Buzau, in urma unor suspiciuni cum ca procurorii de la DNA Ploiesti ar fi trimis martorii din dosare la Buzau pentru efectuarea testului poligraf cu un apart invechit, care permite falsificarea rezultatelor.

- Violeta Stoica Un tir pus de-a curmezișul pe DN1, un autocar intrat intr-un stalp de inalta tensiune, tot pe DN1, mașini blocate in zonele in care viscolul și-a facut de cap și și-a batut joc de drumari, spulberand zapada chiar pe carosabil, scoli inchise din cauza codului portocaliu de ninsoare și…

- Valentin Riciu a revenit in functia de consilier al ministrului pentru relatia cu personalul si sindicatele, decizia fiind luata dupa clasarea celor trei plangeri care-l vizau, anunta Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

- Pe DN1, in zona localitatii Baicoi, s-a produs in urma cu putin timp un accident rutier in lant in care sunt implicate mai multe masini si un TIR. Se pare ca nimeni nu a fost ranit. Insa traficul in zona este complet blocat pe sensul Campina - Ploiesti. Totodata, in judetul Mures, un autocar…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat joi ca nu a primit inca un raspuns la cererea adresata sefei DNA de a inceta detasarea a doi politisti judiciari la DNA Ploiesti. Ministrul anunta ca a trimis si o a doua solicitare, identica. "Moi am revenit cu o alta adresa catre DNA si am solicitat…

- Petre Apostol Echipa de la CSM Ploiesti din Campionatul National de handbal pentru juniori II a incheiat faza preliminara cu un parcurs perfect, inregistrand 18 victorii din tot atatea meciuri disputate, adjudecandu-si prima pozitie in Seria C. Elevii antrenorului Silviu Stanescu (care este si director…

- Prim-ministrul Viorica Dancila i-a transmis o scrisoare ministrului Justitiei Tudorel Toader, prin care ii solicita sa-i comunice daca in perioada 2012-2018 Comisia Europeana a cerut informatii despre dosare de corupție la nivel inalt.

- Comisia Județeana de organizare și desfașurare a Olimpiadei Județene de Fizica 2018 a definitivat lotul care va reprezenta Prahova la etapa naționala a concursului. Este vorba despre 12 elevi, care au avut cele mai bune rezultate la faza județeana. Șase dintre ei, dar și doua rezerve, provin de la…

- Adolescentele din Campina, date disparute ieri, au fost gasite de politisti. Ieri s-a dat din nou alarma in Prahova dupa ce doua adolescente, de 12 si respectiv 15 ani, au disparut fara urma. Cele doua au plecat de la scoala unde invatau si nu au mai ajuns acasa. Potrivit politistilor, in momentul plecarii…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, va merge, luni, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterile cu tema „Ministerul Afacerilor Interne – intre demnitari bine paziti, politisti nemultumiti si femei neprotejate in fata violentei”, la solicitarea PNL. Dezbaterile din Camera…

- Procurorii DNA cer PSD Prahova documente privind campania pentru alegerile europarlamentare din anul 2014 a Dacianei Sarbu. Laura Moagher, secretar executiv al PSD a declarat, la Antena 3 ca a primit o adresa de la DNA prin care i s-au solicitat mai multe documente, „este vorba despre 19 chitanțe, toate…

- Noi dezvaluiri incendiare despre celebrul fost procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu, ies la iveala. Mai exact, Constantin Ispas, fostul șef al DGA Prahova, a rupt tacerea, luni seara, declarand in direct, la Romania Tv, ca a fost vanat de Negulescu. Reamintim ca, in ultima perioada apele din peisajul…

- Vlad Cosma si tatal sau, Mircea Cosma, au ultimul termen in dosarul in care sunt acuzati de procurorii de la DNA Ploiesti de fapte de coruptie. Infractiunile incriminate ar fi avut loc in 2012 si vizeaza modul in care a fost finantata campania electorala locala din acel an. Vlad Cosma a spus ca nu va…

- Directia Nationala Anticoruptie a primit, joi, o solicitare din partea ministrului de Interne, Carmen Dan, prin care se cere initierea demersurilor pentru revocarea din functie a celor doi politisti detasati la DNA Ploiesti.

- DNA a primit cererea ministrului Afacerilor Interne de revocare a celor doi ofiteri de politie judiciara de la DNA Ploiesti, Laura Codruta Kovesi urmand sa analizeze si sa transmita un raspuns catre ministrul Carmen Dan.

- Se rostogolesc, pe zi ce trece, informații tot mai grave in legatura cu modul de operare din interiorul unor structuri ale statului roman care ar trebui sa urmareasca, in exclusivitate, aplicarea legii. Inregistrarile devastatoare facute de fostul deputat de Prahova, Vlad Cosma, plangerile penale depuse…

- Laura Codruta Kovesi a spus, intrebata de un jurnalist daca a primit o solicitare oficiala de la ministrul de Interne privind revocarea a doi politisti de la DNA Ploiesti, ca ii va raspunde institutional lui Carmen Dan. Sefa DNA a spus, intr-o conferinta de presa , ca nu a primit nicio solicitare din…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a solicitat, marti, procurorului sef DNA revocarea a doi politisti care apar in inregistrarile care privesc activitatea DNA Ploiesti, anunta miercuri Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

- Deputata PSD Andreea Cosma, sora fostului deputat care a prezentat zilele trecute inregistrari cu procurorii Mircea Negulescu si Lucian Onea, i-a adresat o intrebare ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan. Andreea Cosma o intreaba ministrul de Interne cand va fi cercetat disciplinat politistul…

- Noi inregistrari cu procurorul Mircea Negulescu și seful DNA Ploiesti, Lucian Onea, au fost prezentate, marți seara, in emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3. Fostul deputat Vlad Cosma, cel care a realizat inregistrarile, a aratat ca șefii DNA Ploiești au calculat prejudiciul din dosarul sau pe baza…

- Scandalul imens cu inregistrari de la DNA Prahova ia amploare. Acum ies la iveala alte amanunte incredibile. Se pare ca cineva a vrut ca acestea sa fie exportate in strainatate. Digi 24 anunta ca o companie de PR, care gestioneaza probleme de imagine și reputații contra cost, a trimis o serie de…

- Deputatul PSD Andreea Cosma anunta ca fratele sau, fostul deputat Vlad Cosma, nu se va prezenta, marti, la sediul DNA Ploiesti, unde a fost citat in calitate de martor intr-un dosar, intrucat el nu se afla in tara. Potrivit sursei citate, Vlad Cosma se va prezenta la audieri cand va reveni…

- "Am fost chemat pentru a da o declarație in dosarul lui Vlad Cosma. Am fost obligat si constrans sa fac denunturi mincinoase. Obligat sa fac anumite declaratii in anumite dosare impotriva lui Sebastian Ghita. La inceputul inceputului impotriva familiei Cosma. S-a dorit foarte mult arestarea lui Mircea…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca va avea o discutie cu ministrul Justitiei,Tudorel Toader, dupa ce fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, duminica seara, la Antena 3, mai multe inregistrari din care reiesea cum doi procuroi de la DNA Ploiesti incercau sa fabrice probe in dosarul lui…

- AJOFM Prahova va pune la dispozitie lista actualizata a locurilor de munca vacante in Ploiesti: Nr. Crt Denumire Meseria Adr. loc munca Locuri 1 SC FIRENZE COM SRL Administrator retea Ploiesti, str. Poligonului, nr.1, tel: 0244 598438, 0244 525272 1 2 SC DIRECTOR SPECIAL TROOPS – D.S.T. SRL Agent de…

- Un service auto din Campina a luat foc, marti dimineata, iar flacarile s-au extins pe o suprafata de 300 de metri patrati. La fata locului a fost solicitat ajutorul ISU Prahova care intervine cu 40 de pompieri. Incendiul se manifesta violent in interiorul halei care se afla in imediata apropiere…

- Prajiturile realizate in laboratorul din Campina sunt distribuite cu masini proprii in toata tara si in cele sapte cofetarii. Lantul de cofetarii Delice, dezvoltat de antrepre­norii Laurentiu Dascalu si Carmela Dragomir in urma cu 18 ani, a ajuns la sapte unitati, dupa ce a deschis o noua…

- Trei autospeciale ISU s-au deplasat in Comarnic pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuinta cu etaj, focul propagandu-se cu repeziciune si la o casa alaturata. Potrivit ISU Prahova, una dintre locuinte a fost cuprinsa in totalitate de flacari, focul propagandu-se si la cea de-a…

- Potrivit unor surse guvernamentale seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, a fost demis de premierul interimar Mihai Fifor. Dupa ce aseara a facut o vizita la Ministerul Afacerilor Interne, premierul a avut in aceasta dimineata o noua convorbire cu ministrul Carmen Dan despre situatia sefului IGPR.

- Procurorii DIICOT Ploiesti si politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Ploiesti si Oradea au efectuat, marti, 13 perchezitii domiciliare in Prahova si Bihor intr-un dosar de frauda informatica si fals informatic, 19 mandate de aducere fiind puse in executare. Potrivit…

- Procurorii al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) care au verificat modul in care colegii lor de Parchetele de pe langa Judecatoriile Sector 3 si 4 au instrumentat dosarele in care este cercetat consilierul ministrului de Interne Valentin Riciu au ajus la primele concluzii.…

- O hala din judetul Prahova in care sunt depozitate recipiente cu vopsele si diluanti a luat foc marti dupa-amiaza. Mai multe echipaje ale ISU Prahova intervin de urgenta pentru ca focul sa nu se extinda. Depozitul se afla in imediata apropiere a DN1 intre Ploiesti si Campina.

- Peste 30.000 de locuitori din mai multe orașe și comune ale județului Prahova au, incepand de luni, apa sfințita la robinet. Cum, este posibil? Apa care pleaca din stația de filtrare a fost sfințita chiar de la sursa de catre un preot. Este o tradiție de aproape doua decenii la care participa angajații…

- Procurorii DNA Ploiesti au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a primarului comunei prahovene Filipestii de Padure, Costel Morarescu si a viceprimarului Vasile-Georgel Surugiu, in legatura cu acordarea nelegala de finantari nerambursabile de peste doua milioane de lei unui club…

