- Liderul PNL Ludovoc Orban a anuntat, miercuri, la Parlament, ca s-au strans deja 237 de semnaturi pentru sustinerea motiunii de cenzura, cu 4 mai mult decat numarul necesar de 233 pentru a da jos Guvernul Dancila. Liberalii vor sa depuna motiunea de cenzura la inceputul saptamanii viitoare, cel mai…

- Liderul PNL Ludovic Orban le-a transmis liberalilor ca motiunea de cenzura va fi depusa luni, 30 septembrie. Calin Popescu Tariceanu i-a primis 22 de voturi de la ALDE, insa Orban se bazeaza pe 18-19, sustin surse din conducerea PNL pentru Adevarul. Fara voturile ALDE, motiunea nu trece.

- Intrebat duminica la Digi 24 daca PNL va depune moțiunea de cenzura saptamana viitoare, liderul liberalilor a spus ca negocierile cu partidele vor continua și, cand vor fi 233 de semnaturi, atunci va fi depusa. „Depunem moțiunea de cenzura. Saptamana viitoare avem noi runde de discuții cu…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat joi pentru STIRIPESURSE.RO ca saptamana viitoare urmeaza noi runde de negocieri cu ALDE si Pro Romania pentru motiunea de cenzura.Intrebat cand depune PNL motiunea de cenzura, Orban a zis: `Suntem inca in negocieri. Mai avem runde de negocieri saptamana…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat ca a discutat deja cu USR, PMP, minoritațile naționale și UDMR pentru susținerea moțiunii de cenzura. Orban a spus ca urmeaza sa aiba discuții cu Pro Romania și ALDE, dar inca nu au fost fixate intalnirile.Citește și: Incepe furtuna in Parlament: primul…

- In anul 2009, dupa ruperea alianței PD-PSD, Guvernul a ramas fara majoritate, dar PD-ul a asigurat conducerea unui Guvern de tranziție, pana la alegerile prezidențiale. Liderul PNL, Ludovic Orban, susține ca acesta va fi scenariul și in 2019, daca trece moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila.…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat luni seara, la B1 TV, ca opozitia va depune motiunea de cenzura dupa ce va exista certitudinea ca a fost strans numarul de semnaturi necesare pentru adoptarea acesteia, astfel incat Guvernul sa cada. Orban a explicat si el ca daca remanierea propusa de Viorica…

- Ludovic Orban a prezentat, luni, obiectivele PNL in sesiunea parlamentara, printre acestea fiind și moțiunea de cenzura. Liderul liberalilor a afirmat ca a fost stabilit calendarul pentru negocieri in urmatoarele doua saptamani, anunța MEDIAFAX.„Știți foarte bine ca saptamana trecuta am anunțat…