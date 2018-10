Deputatul PSD Catalin Radulescu a vorbit vineri despre consultarile de la Palatul Cotroceni convocate de presedintele Klaus Iohannis, sugerand ca liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, s-a apropiat recent de seful statului, in contextul in care „pana acum un an de zile exista un meci aprig”.