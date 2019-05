Deputatul agresat, decedat la spital

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarul argentinian Hector Olivares a decedat duminica in urma ranilor suferite intr-un incident armat care a avut loc saptamana trecuta in centrul capitalei Argentinei, Buenos Aires, autoritațile descriind atacul drept unul in "stil mafiot", informeaza cotidianul The New York Times, scrie…

- Autoritațile din Noua Zeelanda au revizuit nivelul de alerta terorista de la mediu, la aproximativ o luna dupa ce acesta fusese declarat „ridicat”, în urma atacurilor armate din doua moschei din orașul Christchurch, a transmis prim-ministrul Jacinda Ardern, scrie Mediafax, citând…

- Legendarul Pele a fost internat in spital marți. El era invitat de firma Hublot la Paris, pentru a participa la o intalnire promoționala alaturi de Kylian Mbappe. RMC Sport scrie ca brazilianul de 78 de ani, triplu campion mondial, a facut febra mare și avea spasme musculare. A fost transportat la spital…

- Ramzan Ali, un barbat de 62 de ani, a declarat pentru NZ Herald ca este ultimul care a reușit sa iasa în viața din moscheea care a fost scena unui carnagiu. „Aș putea spune ca sunt binecuvântat. Am avut noroc. Allah m-a vegheat”, a spus el. Ali este unul dintre cei care…