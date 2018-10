Stiri pe aceeasi tema

- Motiunea simpla, initiata de USR si PNL, a fost citita marti in plenul Camerei Deputatilor. Opozitia ii cere demisia ministrului, caracterizandu-l drept „un ministru de nota 4”. Inaintea motiunii, ministrul a declarat, comentand titlul acesteia, ca probabil semnatarii sunt adeptii sistemului…

- Vor vota "dupa propria lor constiinta", a declarat Dragnea, referindu-se la votul deputatilor PSD asupra motiunii pe Justitie. "Nu le dau eu sugestii ca s-au tot dat din partea altora in legatura cu domnul Toader. Unii spun ca nu mai fie, altii spun neparat sa ramana si am zis ca cel mai bine…

- Moțiunea simpla a PNL impotriva ministrului Culturii, George Ivașcu, a picat cu 147 de voturi. Deputații au votat, in plenul de miercuri, moțiunea simpla intitulata "PSD ingroapa cultura chiar in anul celebrarii Centenarului".S-au inregistrat 88 de voturi „pentru”, 147 „impotriva”, 17 abțineri,…

- Deputații vor vota, in plenul de miercuri, moțiunea simpla prin care liberalii ii cer demisia ministrului Culturii, George Ivașcu, intitulata "PSD ingroapa cultura chiar in anul celebrarii Centenarului", scrie Mediafax.Ministrul Culturii, George Ivașcu, a declarat, in cadrul dezbaterii in…

- Deputatii vor vota, in plenul de miercuri, motiunea simpla prin care liberalii ii cer demisia lui Danut Andrusca din functia de ministru al Economiei, dupa ce Camera Deputatilor a dezbatut-o in sedinta de luni.

- Camera Deputatilor va dezbate si vota, in plenul de miercuri care va incepe la ora 10.00, motiunea simpla „Tripleta Dancila-Valcov-Teodorovici sugruma administratia publica locala din Romania” prin care liberalii cer demisia ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Moțiunea simpla impotriva ministrului de Interne a fost respinsa. Așadar, Carmen Dan ramane in funcție, in condițiile in care Opoziția a cerut demiterea ei. Cu 99 de voturi „pentru” și 144 de voturi „impotriva”, demersul liberalilor a fost respins de Parlament. Deputații au dezbatut, marți, textul moțiunii…

- Deputatii voteaza, miercuri, in plen, motiunea simpla depusa de PNL impotriva ministrului de Interne, intitulata “Bastoanele PSD peste obrazul democratiei romanesti”, dupa ce cu o zi in urma au avut loc dezbaterile asupra motiunii, Carmen Dan sustinand ca in niciun stat civilizat fortele de ordine…