- Deputatul USR Cristina Pruna a declarat, luni, la Ora Guvernului, ca exploatarea gazelor din Marea Neagra ar fi trebuit sa fie un exemplu de bune practici intre stat si investitori, insa se transforma intr-o "scamatorie economica" si seamana cu "metoda accidentului", informeaza Agerpres. "Motivul…

- "PNL cere reluarea discutiilor din comisiile de specialitate cu privire la legea offshore pentru ca astazi se implinesc doua saptamani de la votul din plenul Camerei Deputatilor cand raportul legii a fost retrimis pentru discutii. In timp ce in interiorul coalitiei PSD - ALDE se cearta, timpul…

- Liviu Dragnea a fost intrebat, sambata, daca s-a ajuns la un consens in ceea ce priveste Legea offshore si a raspuns: "S-a ajuns la un consens, in sensul ca trebuie sa se uite mai atent pe cifre si cred ca toti liderii de grupuri din Parlament trebuie sa se uite pe cifre si Comisia trebuie sa aiba…

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, declara miercuri, referindu-se la proiectul legii offshore, ca deputații ALDE care fac parte din Comisia de industrii au „fost luați pe nepregatite cu serie de modificari prezentate la comisie in ultimul moment”. Potrivit informației transmise Romania…

- Comisiile reunite ale Camerei Deputaților au adoptat, marți, in ședința comuna, raportul privind Legea offshore, care stabilește modul de exploatare a gazelor din Marea Neagra, cu noi amendamente. Astfel, Legea offshore este trimisa spre votul final din Camera Deputaților.Deputații PSD au…

- Senatul a adoptat, luni, in calitate de prima camera sesizata, Legea offshore, care reglementeaza exploatarea gazelor din Marea Neagra. Actul normativ fusese trimis la reexaminare de catre presedintele Klaus Iohannis. Legea privind unele masuri necesare implementarii operatiunilor petroliere…

- Legea offshore a trecut de Senat, cu modificari noi. Principalele amendamente adoptate de senatori, si propuse de PSD, se refera la posibilitatea ca investitorii sa-si deduca toate investițiile efectuate in perimetrele concesionate, de la intrarea in vigoare a acordurilor petroliere, in limita a 60%…

- PNL vrea sa modifice legea offshore in sensul in care banii obtinuti prin exploatarea gazelor din Marea Neagra sa fie folositi de statul roman pentru finantarea construirii de retele de distributie a gazului in localitatile care nu beneficiaza inca de o astfel de distributie, a anuntat luni liderul…