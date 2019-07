Stiri pe aceeasi tema

- Liderul liberal Raluca Turcan afirma ca Viorica Dancila - votata marti de CEx al PSD pentru a fi candidatul partidului la Presedintie - va pierde alegerile prezidentiale usturator si va pleca in secunda doi din fruntea Guvernului. Turcan spune insa ca actualul premier va avea ocazia sa raspunda mai…

- Liderul socialist spaniol Pedro Sanchez a esuat marti, dupa cum se anticipa, in prima tentativa de a obtine sprijinul parlamentului pentru a forma guvernul, iar acum are la dispozitie doua zile pentru a incerca sa ajunga la un acord cu formatiunea Podemos (stanga radicala) inainte de un al doilea vot,…

- Pedro Sanchez a afirmat joi ca nu doreste ca Pablo Iglesias sa fie membru al executivului sau din cauza divergentelor profunde dintre ei, in special legate de Catalonia a carei tentativa de secesiune in 2017 a provocat una din cele mai grave crize politice ale tarii."Spania are nevoie de…

- Ajuns la putere in iunie 2018 in urma unei motiuni de cenzura impotriva predecesorului sau, conservatorul Mariano Rajoy, Pedro Sanchez va trebui sa obtina direct increderea deputatilor, dupa ce a esuat intr-o precedenta tentativa in martie 2016. Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE) condus…

- Senatul a respins, miercuri, în calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa initiata de un grup de parlamentari PNL prin care pensiile speciale erau eliminate. În favoarea proiectului au votat 20 de senatori, 52 au fost împotriva si 8 s-au abtinut, potrivit Agerpres.Propunerea…

- Nimic spectaculos in timpul dezbaterilor pe marginea motiunii de cenzura. Actualului parlament ii lipsesc marii oratori, capabili macar prin intonatie, sa trezeasca interesul ascultatorilor. Textul motiunii, practic strigat la microfon, nu a reusit sa cuprinda intregul dezastru pe care l-au creat guvernele…

- Separatistii catalani au decis miercuri sa impiedice planul seful guvernului spaniol, Pedro Sanchez, de a plasa, pentru prima oara in istoria recenta, un catalan la presedintia Senatului spaniol, transmite AFP. Partidele separatiste 'se tem de solutii, se tem de dialog', a reactionat liderul…

- Duminica seara la ora locala 20.00 (21.00 ora Romaniei) s-au inchis urnele la alegerile legislative din Spania. Exit-poll-urile arata ca socialistii condusi de premierul in exercitiu Pedro Sanchez au obtinut cele mai multe voturi, dar nu suficiente pentru o majoritate parlamentara. O premiera dupa alegerile…