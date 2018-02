Stiri pe aceeasi tema

- Un meci de fotbal intre senatori si deputati ar urma sa se desfasoare marti pe unul dintre terenurile Academiei de Studii Economice, meci la care vor participa si alti parlamentari in afara celor...

- Deputatii au fost provocati de senatori la o partida de fotbal, care ar urma sa aiba loc marti seara pe unul dintre terenurile sportive ale ASE, senatorul PSD Emanoil Savin precizand ca vor fi doua reprize a cate 30 de minute, iar a treia, ”Procesul etapei”, va fi ”la restaurant”.

- Partida dintre Bayern Munchen si Besiktas Istanbul programata, marti, in optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, va fi arbitrata de o brigada din Romania condusa de centralul Ovidiu Hategan, informeaza site-ul oficial al FRF. Asistentii lui Hategan in partida de pe Allianz Arena vor fi Octavian…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca va efectua schimbari in primul unsprezece in derby-ul cu Dinamo pentru a odihni unii jucatori dupa efortul mare depus in partida cu Lazio Roma din Europa League. "Urmeaza un meci important…

- Mihai Stoica a lansat inca un atac la adresa rivalei de la CFR Cluj, considerand ca lupta la titlu ar fi trebuit sa se dea intre FCSB și U Craiova. "Daca arbitrajele ar fi fost corecte, la titlu s-ar fi luptat doar Steaua și Craiova. CFR a castigat forate multe puncte in urma unor erori colosale.…

- Suporterii echipei Real Madrid au profitat de meciul tur cu PSG (3-1) din optimile Ligii Campionilor la fotbal, pentru a arbora un banner gigantic cu tenismanul Rafael Nadal, nr. 1 ATP, un infocat suporter al echipei lui Zinedine Zidane, relateaza AFP. In centrul imensului banner, Nadal…

- Dupa un intermezzo hibernal de mai bine de doua luni revine in atenția amatorilor de fotbal și cea de-a doua ca importanța competiție continentala inter-cluburi, Liga Europei. Șirul acestei competiții se reinnoada cu faza eliminatorie, șaisprezecimle de finala.

- Juniori HOTARARE… Comisiile Federatiei Romane de Fotbal au decis ca meciul din etapa a VIII-a a Ligii Elitelor – U17 dintre LPS Piatra-Neamt si Sporting Juniorul Vaslui, care nu s-a disputat din cauza terenului acoperit de zapada, sa fie reprogramat. Partida va avea loc miercuri, 7 martie, de la ora…

- O brigada de arbitri din Romania, cu Istvan Kovacs la centru, va oficia la meciul dintre OGC Nice si Lokomotiv Moscova, care va avea loc joi, in prima mansa a saisprezecimilor de finala ale Europa League la fotbal. Arbitri asistenti au fost desemnati Vasile Florin Marinescu si Ovidiu Artene,…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat azi programul etapei a 26-a, ultima din sezonul regulat. Etapa va incepe vineri, pe 23 februarie, cu meciul CSU Craiova - ACS Poli Timișoara. Sambata, 24 februarie, vor juca echipele care se lupta pentru un loc de play-off. Astfel, de la ora 19:45, se vor juca…

- Fundasul echipei FC Barcelona, Gerard Pique, ar putea rata partida retur din Cupa Regelui, in deplasare, contra Valenciei, dupa ce a suferit o accidentare la genunchi. Pique a fost autorul golului egalizator in partida cu Espanyol (1-1), de duminica, din La Liga, dar s-a accidentat in…

- Partida CSU Craiova - Dinamo, capul de afis din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, se va disputa la 1 martie, pe noul stadion din Banie, conform programului anuntat de Federatia Romana de Fotbal....

- Partida dintre formatiile CS Universitatea Craiova si FC Dinamo, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, se va disputa la 1 martie, conform programului anuntat, luni, de Federatia Romana de Fotbal. Meciurile din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, editia 2017/2018, sunt urmatoarele:…

- Echipele FC Liverpool si Tottenham Hotspur au terminat nedecis, 2-2, in derby-ul etapei a 26-a a campionatului de fotbal al Angliei, disputat duminica seara pe stadionul Anfield din Liverpool. Liverpool a deschis scorul rapid, in minutul 3, prin egipteanul Mohamed Salah, insa oaspetii…

- Dinamo si CS U Craiova au remizat in derby-ul etapei, scor 2-2, intr-un meci cu multe faze la limita. Partida a inceput cu protestele oltenilor. CS U Craiova a cerut penalty in minutul 7, dupa ce Nedelcearu si Popescu au fost imprudenti la marginea careului de 16 metri. Hategan nu a dat nimic, insa…

- Dinamo și CS U Craiova se infrunta astazi, de la 20:45, in derby-ul etapei cu numarul 23. Partida poate fi urmarita in direct pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1, Look TV și in format liveTEXT cu video pe GSP.ro. liveTEXT de la 20:45 Dinamo - CS U Craiova Dinamo așteapta plina de entuziasm reluarea campionatului.…

- Manchester City, liderul autoritar al campionatului de fotbal al Angliei, a terminat la egalitate, 1-1, partida disputata in deplasare cu formatia Burnley, sambata, intr-o partida din cadrul etapei a 26-a a campionatului de fotbal al Angliei. Elevii antrenorului Pep Guardiola au dominat…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, joi, ca programul etapei a XXIV-a a Ligii I a fost modificat. Conform noului program, partida Concordia Chiajna – Dinamo, care urma sa aiba loc duminica, 11 februarie, va avea loc in 12 februarie, iar CSU Craiova – Sepsi, care era programat in 12 februarie…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Viitorul Constanta, Gheorghe Hagi, spune ca are ca obiectiv castigarea tuturor punctelor in cele 4 meciuri ramase din sezonul regulat al Ligii 1, prima partida fiind cea cu Astra Giurgiu, de vineri seara. ''Astra este o echipa foarte buna, organizata,…

- Liderul din Bundesliga, Bayern Munchen, calca totul in picioare in drumul sau spre un nou titlu de campioana, al 28-lea. Bavarezii s-au impus sambata, cu 5-2, pe teren propriu, in fața echipei Hoffenheim, in etapa a 20-a, și patreaza diferența ...

- Nationala de fotbal a Romaniei va disputa pe 24 martie un meci amical cu selectionata Israelului, in deplasare, a anunțat astazi forul de la București. Pe langa partida cu Suedia, programat pe 27 martie, la Craiova, echipa țarii noastre susține și aceasta partida de verificare din Israel. Cele doua…

- Partida amicala pe care nationala de fotbal a Romaniei o va disputa pe 27 martie, impotriva Suediei, se va disputa pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova. De asemenea, Federatia Romana de Fotbal mai negociaza si cu alte federatii internationale perfectarea unei alte partide amicale, tot in luna martie.…

- Partida amicala pe care reprezentativa Romaniei o va disputa la 27 martie impotriva nationalei Suediei va avea loc pe stadionul “Ion Oblemenco” din Craiova, anunta FRF. Federatia Romana de Fotbal a mai anuntat ca negocieaza si cu alte federatii pentru perfectarea unui alt meci amical in luna martie.Nationala…

- Site-ul Federației Romane de Fotbal a anunțat astazi prima partida amicala pe care naționala o va disputa in 2018. "Tricolorii" vor da piept cu Suedia, pe teren propriu, pe 27 martie. Partida va avea loc in afara Bucureștiului, cea mai probabila varianta fiind recent inauguratul stadion de la Craiova.…

- Getafe a muncit mult, dar cu folos vineri seara, pe „Coliseum Alfonso Perez“. Trupa lui Pepe Bordalas s-a impus la limita, scor 1-0, in fața echipei Malaga și a urcat patru locuri in clasament, ocupand acum poziția a opta in ...

- Partida a inceput la ora locala 20.00, dar entuziasmul legat de momentul istoric era vizibil cu mult inainte de start. "Acest eveniment arata ca ne indreptam spre un viitor prosper. Sunt foarte mandra ca sunt martora a acestei schimbari imense", a declarat Lamya Khaled Nasser, o fana din Jeddah in varsta…

- Kayserispor, echipa lui Marius Șumudica, a disputat azi un amical in Turcia cu Șanliurfaspor, insa partida a fost intrerupta prematur din cauza condițiilor metro extreme. Ploaia torențiala nu a permis celor doua echipe sa termine partida, care a fost oprita definitiv de arbitru in minutul 55, cand scorul…

- Partida dintre echipele AS Monaco si Olympique Lyon va fi capul de afis al fazei saisprezecimilor de finala ale Cupei Frantei la fotbal, conform tragerii la sorti efectuate luni, in timp ce Paris Saint-Germain, detinatoarea trofeului, o va intalni pe Guingamp. Campioana en titre a Frantei,…

- Echipa de fotbal Real Madrid, campioana en titre a Spaniei, a terminat la egalitate, 2-2, partida disputata in deplasare cu formatia Celta Vigo, duminica seara, in cadrul etapei a 18-a din Primera Division. Ambele goluri ale madrilenilor au fost marcate de Gareth Bale (min. 36 si 38),…

- Judecatorii de la Curtea de Apel București au dat inainte de Craciun un verdict deloc favorabil clubului Pandurii in procesul cu Federația Romana de Fotbal. „Respinge actiunea in anulare ca tardiva. Cu recurs in 30...

- Arsenal primește vizita lui Liverpool in derby-ul din Premier League, astazi de la ora 21:45. Partida poate fi urmarita in format liveSCORE cu video și foto pe GSP.ro și in direct pe Eurosport 1. liveSCORE de la 21:45 Arsenal - Liverpool Arsenal nu iși mai permite pași greșiți in lupta pentru locurile…

- Ionuț Rus (17 ani) are ceva mai mult de un an de cand a ajuns la formația de Primavera a lui Lazio, dar deja s-a adaptat foarte bine și chiar a jucat la prima echipa in doua partide amicale. Tanarul portar roman a vorbit cu GSP.ro despre meciul din șaisprezecimile de finala din Europa League dintre…

- GAZ METAN MEDIAS - CSU CRAIOVA LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT. LIVE STREAMING TELEKOM SPORT. Fotbaliștii medieșeni iși iau “la revedere” de la proprii suporteri in acest an intr-o partida cu CSU Craiova. Jucatorii pregatiți de Cristian Pustai evolueaza, duminica dupa amiaza, pentru ultima data in acest…

- Naționala de handbal feminin a Romaniei a ajuns astazi la Leipzig, unde urmeaza sa joace luni, 11 decembrie, de la ora 18:30, in optimile de finala ale Campionatului Mondial, impotriva Cehiei. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și in direct pe Telekom Sport 1. ...

- Real Madrid primește vizita celor de la Seviila in derby-ul etapei cu numarul 15 din La Liga. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și in direct pe Telekom Sport 2 și Digi Sport 2. liveSCORE Real Madrid - Sevilla 0-0 Zinedine Zidane este nevoit sa improvizeze in defensiva,…

- Universitatea Craiova a susținut vineri o conferința de presa in care antrenorul Devis Mangia, ajutat de secundul Daniel Pirvu, și mijlocașul Nicușor Bancu au prefațat intalnirea cu Gaz Metan Mediaș, programata duminica, de la ora 17.00, in Ardeal, contand pentru ...

- Partida anuala de vanatoare organizata de omul de afaceri Ion Tiriac nu va mai avea loc anul acesta la Balc, in judetul Bihor, ci la Ersig, in Caras-Severin, pe un domeniu de vanatoare de 700 de hectare achizitionat in urma cu doi ani de fostul tenismen. Mai multi oameni de afaceri din Europa au…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Lugano, Pierluigi Tami, a declarat, miercuri seara, intr-o conferința de presa, ca FCSB este favorita in partida directa, programata, joi, in Europa League, pe Arena Naționala din București, dar a precizat ca acest lucru nu inseamna ca formația sa pornește cu gandul…

- Juniorii A1 de la Arieșul Turda s-a impus ieri, scor 3-0, in fața echipei similare a Universitații Cluj, intr-un meci care s-a disputat pe terenul „Turdeana” din cadrul complexului sportiv Turda. Read More...

- Partida incepuse de doar trei minute, cand norii s-au dezlantuit. Surprinsi de urgia naturii, arbitrii si cei 22 de jucatori au fugit panicati si s-au adapostit sub bancile de rezerve, care aveau acoperis. Partida in cauza a opus formatiile Inter Campulung si Unirea Bascov.

- Mijlocașul și capitanul echipei FC Barcelona, Andres Iniesta, accidentat sambata in partida cu Celta Vigo (2-2), va fi indisponibil pentru confruntarea cu Sporting Lisabona, de marți, din Liga Campionilor, au anunțat oficiali ai clubului catalan. ''Examinarile medicale au confirmat faptul…

- Echipa de fotbal Arsenal Londra a fost invinsa, sambata seara, de Manchester United cu 1-3, pe teren propriu, in derby-ul etapei a 15-a din Premier League, in fața a aproape 60.000 de spectatori aflați in tribunele Emirates Stadium. Manchester a condus la pauza cu 2-0, prin golurile reușite…

- Luna decembrie a adus cu ea și zapezile pe stadioanele Romaniei. Partida dintre UTA și Chindia Targoviște se joaca in condiții speciale, pe un teren inghețat, alb, acoperit in totalitate de zapada. Meciul dintre cele doua este extrem de important mai ales pentru oaspeți, care sunt in lupta pentru promovare…

- Vremea urata de afara nu a fost un impediment pentru conducerea AJF Cluj, care a decis sa se mai joace o etapa in acest an, astfel in prima etapa a returului Ligii a 4-a si speram ultima oficiala din 2017, CSM Campia Turzii va juca sambata 2 decembrie, incepand cu orele 11.00, pe Stadionul ”Mihai Adam"…

- Rezultate: Under 19: sambata, 25 noiembrie: CSJ Stiinta U Craiova – CN „Gib Mihaescu” Dragasani 7-0, Pandurii Targu Jiu – Universitatea Craiova 1-8, LPS Targu Jiu – LPS Slatina 0-4, CSS Slatina – CFR Romgaz Craiova 9-0; duminica, 26 noiembrie: ...

- Romania – Moldova, in preliminariile CM 2019 la fotbal feminin. Meciul e marți, de la 11.00, la Mogoșoaia. Reprezentativa s-a reunit luni, 20 noiembrie, informeaza frf.ro. Tricolorele vor juca impotriva selecționatei Moldovei marți, 28 noiembrie, incepand cu ora 11:00, la Centrul Național de Fotbal…

- Sticla Arieșul Turda va evolua maine, incepand cu ora 11, pe teren propriu, contra celor de la Unirea Iclod, intr-o partida care conteaza pentru etapa a XV-a, din cadrul ligii a patra. Read More...

- West Ham United- Leicester City este meciul de debut al etapei a XIII-a din Premier League. Partida se va disputa in aceasta seara de la ora 22:00 si este extrem de importanta pentru gazde, West Ham fiind pe locul 18 in campionat cu doar 9 puncte.A

- Istvan Kovacs va arbitra in Europa League. ”Centralul” din Carei a fost delegat la partida dintre Maccabi Tel-Aviv și Slavia Praga, din grupa A. Meciul se va disputa joi, 23 noiembrie, incepand cu ora 22:05 pe stadionul Netanya din Tel-Aviv, Israel. Arbitrul roman ii va avea ca asistenți in cadrul acestei…