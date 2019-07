Stiri pe aceeasi tema

- PNL solicita desecretizarea apelurilor facute prin 112 in cazul tragediei de la Caracal, afirma deputatul liberal Florin Roman, apreciind ca aceste inregistrari "sunt dovada ca adevarul nu poate fi ascuns". "Oricat de socante ar fi aceste inregistrari, ele sunt dovada ca adevarul nu poate…

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu a anunțat, duminica, ca va solicita Camerei Deputaților înființarea unei comisii care sa cerceteze toate dosarele persoanelor disparute și felul în care au acționat instituțiile abilitate pâna în prezent, scrie Mediafax.„Voi solicita…

- "Tocmai PSD, condus astazi de Viorica Dancila, impreuna cu ALDE, a actionat in favoarea infractorilor, in mod sistematic, schimband legislatia, doar pentru a-l scapa pe Liviu Dragnea, cel care a spus public "imi cer iertare romanilor din puscarii". Dancila nu s-a delimitat in niciun moment clar,…

- Un copil de 15 ani a murit in chinuri pentru ca instituțiile statului roman nu au fost in stare sa il apere, sa il salveze. Un copil de 15 ani a strigat dupa ajutor, a sperat pana in ultima secunda a vieții sale ca il va primi, dar nu, nu l-a primit, pentru ca instituțiile statului roman s-au impiedicat…

- Viorica Dancila și-a anulat vizita electorala de la Bacau și a convocat pentru ora 12:30 o ședința de Guvern la Palatul Victoria, in urma tragediei de la Caracal. UPDATE: „In aceste zile, un suflet tanar a plecat dintre noi. Suntem plini de revolta pentru ca așa ceva s-a putut intampla. Am luat cateva…

- Klaus Iohannis a fost intrebat, joi, la Sibiu, inainte de Summitul sefilor de stat si de guvern, daca in cadrul discutiilor informale poate ridica probleme integrarii tarii noastre in Spatiul Schengen."Vedeti, am muncit enorm de mult si aceasta chestiune - Schengen - am pus-o in discutie…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, intr-un interviu acordat TVR, ca maine se scrie istoria la Sibiu, prin Summitul informal al sefilor de stat si de guvern din Uniunea Europeana. El a criticat mesajele antieuropene ale unor lideri populisti din tara noastra, precizand ca romanii nu isi…

- Cu toate ca „Dulcele Targ al Iesilor" a facut cunostinta cu „Soarele Electric" – acea descoperire epocala a umanitatii, promotor al Civilizatiei si Progresului intregii lumi – la 11-14 iulie 1868, pentru prima data in Romania, utilizarea miraculoaselor sale binefaceri in folosul Cetatii iesene s-a…