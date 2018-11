Stiri pe aceeasi tema

- Deputații din Comisia Juridica a Camerei Deputatilor au adoptat marti un amendament la ordonanța privind circulatia pe drumurile publice, potrivit caruia se suspenda permisul de conducere la acumularea a 45 de puncte, si nu la 15, cum prevede legislatia in vigoare. Modificarea are toate șansele sa…

- Sambata, 20 octombrie 2018, in jurul orei 02.10, politistii de siguranta publica din Blaj, in timp ce actionau pe strada Mihail Kogalniceanu din municipiu, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 45 de ani, din comuna Valea Lunga. In urma verificarilor efectuate, politistii au…

- Comisia juridica a adoptat marți un raport de admitere pentru proiectul inițiat de deputatul PSD Catalin Radulescu, modificat de deputații juriști PSD și UDMR, astfel incat persoanele acuzate de evaziune fiscala scapa de urmarirea penala daca achita prejudiciul integral, la care se adauga 20% din suma…

- Un barbat din Oradea a fost depistat de polițiștii bistrițeni, prin localitatea Bața, la volanul unui autoturism deși dreptul de a conduce autovehicule i-a fost suspendat. Vineri, 5 octombrie, un barbat, de 36 de ani, din Oradea a fost depistat de polițiștii din Beclean in timp ce conducea un autoturism…

- Fundasul central al echipei FC Barcelona, Gerard Pique, este anchetat dupa ce a condus fara puncte pe permisul de conducere, au anuntat autoritatile catalane, relateaza AFP, conform News.ro. "Confirmam ca aceasta persoana a fost controlata de politie in timp ce conducea fara puncte…