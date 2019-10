Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Hotnews, in raport se remarca faptul ca Romania este intr-o situație fara precedent cu interimari la toate parchetele mari și, dincolo de asta, in ciuda recomandarilor de la Bruxelles nu s-a facut niciun pas pentru a scoate aceste numiri de sub controlul politic. Citeste si CSM cere…

- Violeta Stoica Separația puterilor in stat este unul dintre principiile de baza ale unei democrații autentice. Astfel, puterea politica nu ar trebui sa aiba niciun fel de influența asupra puterii judecatorești, iar puterea judecatoreasca nu ar trebui sa fie folosita – de catre oamenii politici sau grupuri…

- Viorica Dancila a declarat ca opiniile Anei Birchall legate de Secția de Investigare a Infracțiunilor in Justiție sunt unele personale și nu reflecta poziția Guvernului sau a PSD. „Sunt pareri personale. I-am atras atenția doamnei Birchall sa nu se implice in Justiție. De la alegerile europarlamentare…

- Sectia de ancheta a deschis un nou dosar pe numele lui Mircea Negulescu si Alfred Savu pentru cercetare abuziva, acestia fiind anchetati pentru modul in care a fost instrumentata, la DNA Ploiesti, cauza prin care a fost trimisa in judecata un magistrat, achitat ulterior. Mircea Negulescu si Alfred Savu,…

- Fostul ministru Elena Udrea s-a prezentat, joi, la sediul Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie, pentru a da declaratii ca parte vatamata intr-un dosar deschis in urma unei plangeri depuse tot de aceasta, in urma cu doi ani, impotriva unor procurori. „Nu am stiut unde este sediul (SIIJ,…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) este asteptat sa valideze, marti, rezultatele concursului pentru conducerea Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie, la care adjunctul sectiei, Adina Florea, s-a situat pe primul loc. La sedintele anterioare nu s-a intrunit cvorumul.Una…

- Surse din cadrul Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) au precizat, pentru Mediafax, ca procurorii au audiat, pana in prezent, parinții celor doua fete disparute in Caracal (Alexandra și Luiza), urmand ca, in cursul zilei de joi, sa fie efectuata o analiza preliminara a cazului.…