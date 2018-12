Deputatii hotarasc astazi daca sustin scumpirea gazelor cu pana la 40% Deputatii din Comisia de Buget stabilesc astazi daca dau sau nu aviz pozitiv unui proiect de lege care - daca ar fi adoptat in forma curenta - ar putea duce la scumpirea gazului pentru populatie cu pana la 40%, in 2019.



Asa cum Ziare.com v-a informat deja, in dorinta de a face rost de bani, statul roman a decis, inca din primavara acestui an, sa schimbe modul in care ii taxeaza pe producatorii de gaze din Romania. Mai exact, statul a hotarat sa le ia producatorilor redevente nu in functie de valoarea pe care o au gazele extrase in Romania, ci in functie de preturile la care, teoretic,…

