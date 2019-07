Deputaţii francezi votează obligaţia retragerii de pe internet a mesajelor de ură Adoptat cu 31 de voturi favorabile, sase impotriva si patru abtineri, art.1 al textului - inspirat dintr-o lege germana din 2018 - prevede retragerea mesajelor cu continut "evident" ilicit in acest termen, sub amenintarea unei condamnari la amenzi mergand pana la 1,25 milioane de euro. Sunt vizate incitari la ura, violenta, discriminari, injurii cu caracter rasist sau religios. Vor fi de asemenea sanctionate mesajele video sau imagini care constituie incitari la actiuni teroriste, care fac apologia la astfel de actiuni sau implica o atingere adusa demnitatii umane. Aceeasi prevedere… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

