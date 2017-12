Deputatii evita soselele: Vor sa zboare cu avionul in tara de peste 3,5 milioane de lei in 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a lansat un anunt de participare la o licitatie deschisa in vederea achizitionarii serviciilor de transport aerian pentru deputati in anul 2018, valoarea estimata a contractului fiind de aproximativ 2,5 milioane de lei, fara TVA. Astfel, Camera Deputatilor vrea sa achizitioneze…

- Astfel, Camera Deputatilor vrea sa achizitioneze servicii de transport aerian pentru deputati, curse regulate, pe toate rutele nationale interne, operabile de catre companii aeriene la acest moment, defalcate pe 8 loturi, pentru perioada 01 mai 2018 – 31 decembrie 2018, cu posibilitatea prelungirii…

- Camera Deputatilor vrea sa achizitioneze servicii de transport aerian de peste 2 milioane de lei, in 2018. Este vorba de curse interne, pentru naveta din teritoriu la București. Cererea de oferta a instituției se refera la curse regulate, pe toate rutele nationale interne, operabile de catre companii…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi, ca nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai. "Romania nu este monarhie, ci republica. Palatul Elisabeta trebuie…

- Senatorii au decis, miercuri, sa amane dezbaterea proiectului de lege privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii pentru a putea participa la sedinta plenului reunit. La sedinta comuna din Parlament este dezbatut bugetul pentru anul 2018. Senatul a decis…

- Ministrii, parlamentarii, primarii si prefectii ar putea fi comercianti persoane fizice. Proiectul initiat de UDMR va fi supus votului final al Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional, astazi. Potrivit initiativei legislative semnate de trei deputati si doi senatori UDMR,…

- Consiliul Concurentei a anuntat luni ca a autorizat operatiunea prin care OTP Bank Romania a achizitionat Banca Romaneasca. OTP devine astfel al 8-lea mare jucator de pe piata bancara interna. "Autoritatea de concurenta a evaluat operatiunea de concentrare economica din punct de vedere al…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, luni, la Parlament, ca va avea o discutie cu conducerea Camerei Deputatilor in privinta calendarului de adoptare a OUG de modificare a Codului Fiscal, iar daca nu se fac corectiile in Parlament, Guvernul va adopta o noua ordonanta de urgenta. Intrebat de…

- Campania electorala din Federatia Rusa pentru alegerile prezidentiale programate pe 18 martie a inceput luni. Data aleasa de autoritatile de la Moscova coincide cu marcarea a patru ani de la semnarea tratatului de anexare a Peninsulei Crimeea. Pentru organizarea alegerilor, Comisia Electorala…

- Presedintele american Donald Trump l-a sunat, vineri, pe liderul de la Kremlin si i-a multumit pentru recunoasterea publica a realizarilor sale economice la conducerea Statelor Unite ale Americii. "Presedintele Donald J. Trump a vorbit astazi cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin. Presedintele…

- Camera Deputatilor a decis miercuri majorarea salariilor mai multor categorii de personal din cluburile sportive universitare, Academia Oamenilor de Stiinta, Institutul Cultural Roman, Secretariatul de Stat pentru Culte, Ministerul Muncii, sistemul administratiei penitenciare si Curtea de Conturi.…

- Zi de foc miercuri, 13 decembrie, in Camera Deputatilor. In timp ce atentia intregii tari este atintita asupra regelui Mihai, care in aceasta dimineata s-a intors pentru ultima data in Romania, majoritatea PSD-ALDE baga la foc automat la vot proiecte controversate. Puterea a reusit deja sa…

- Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI a analizat, marti, proiectul de buget pentru anul 2018 al Serviciului si a decis acordarea unui aviz favorabil. Cresterea fata de 2017 va fi, per total, de 13%, iar privind cheltuilelile de personal cresterea este de 29%, a anuntat presedintele…

- Coalitia PSD-ALDE vrea ca prima dintre Legile Justitiei, privind statutul judecatorilor si procurorilor, sa fie votata azi. Ioan Munteanu, liderul deputatilor PSD, a declarat pentru Stiri pe Surse ca va propune in sedinta Biroului Permanent de la ora 13:30 ca in aceasta seara, dupa sedinta…

- Actuala majoritate parlamentara si-a pierdut legitimitatea morala, sustine deputatul USR Cristian Ghinea. El a declarat la RFI Romania ca, in opinia sa, e nevoie de alegeri anticipate, dar recunoaste ca ele sunt aproape imposibil de organizat. "E nevoie de alegeri anticipate, pentru…

- Nu mai putin de 600.000 de euro s-au strans in cadrul unei campanii online demarate pentru salvarea unui castel de secol XIII lasat in paragina, din sud-vestul Frantei. Suma provine din donatiile a 7.400 de persoane, dintre care unele vor deveni coproprietare ale constructiei Proprietarul…

- Oficialii de la Tokyo intentioneaza sa cumpere un sistem de rachete care sa ofere capabilitatea de a ataca diferite locatii din Coreea de Nord. Incepand din aprilie 2018, Japonia isi propune sa aloce o parte din bugetul pentru securitate pentru a studia daca avioanele F-15 ar putea sa lanseze…

- Green City Voluntari, societate comerciala aflata in subordinea Consiliului Local Voluntari, a lansat un anunt de achizite pentru mai multe telefoane iPhone. Astfel, societatea vrea sa achizitioneze un iPhone X, 64GB, Space Grey pentru care e dispusa sa ofere maxim 4.536 de lei; un iPhone…

- Pe 2 decembrie au fost proteste in Piata Victoriei fata de ridicarea unui targ de Craciun. Pana la urma, decizia Primariei a fost sa anuleze planul. Subiectul a fost cat se poate de serios, dar acum, dupa ce lucrurile s-au linistit, te poti amuza cu unele dintre glumele facute pe seama deciziei Gabrielei…

- Institutiilor publice le va fi interzis, incepand din 30 decembrie 2018, sa solicite persoanelor fizice si juridice, beneficiare ale serviciilor publice, date si informatii care exista deja in sistemul public, conform unei propuneri legislative initiate de 41 de parlamentari liberali si depuse la Parlament.…

- Numarul de trenuri care circula spre destinatii de interes pentru turisti in aceasta minivacanta de 1 Decembrie va fi suplimentat. Vanzarea biletelor fara loc va fi limitata, pentru a se evita supra-aglomerarea vagoanelor, a anuntat CFR Calatori, intr-un comunicat de presa transmis, miercuri,…

- Senatorii din Comisia de Buget au schimbat Ordonanta privind modificarile Codului Fiscal. Printre modificari se numara si aceea ca firmele cu cifra de afaceri de pana la un milion de lei vor putea alege daca sa plateasca o taxa pe profit sau pe cifra de afaceri. Mai exact, IMM-urile…

- Proiectul de buget al Camerei Deputatilor pentru anul 2018 a fost adoptat, luni, de Comisia de buget-finante, dar si, pe articole, de catre plenul Camerei. Bugetul este majorat cu 36% fata de anul trecut, trei sferturi dintre bani mergand la salarii. Proiectul de buget al Camerei Deputatilor…

- Premierul Mihai Tudose a precizat, luni, ca el are incredere in Oficiului European pentru Combaterea Fraudelor (OLAF), institutia europeana ale carei investigatii au stat la baza acuzatiilor formulate de DNA la adresa presedintelui PSD Liviu Dragnea. Intrebat daca are incredere in OLAF, Tudose…

- Marile confederatii sindicale, BNS si Cartel Alfa, au decis sa isi uneasca eforturile si sa organizeze o ampla manifestatie de protest, marti, 12 decembrie, in Bucuresti. "Avand in vedere ca actiunile derulate de confederatie pe parcursul acestei luni, in mai multe orase ale tarii, au fost…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Ploiesti, ca va promulga legea privind achizitionarea sistemului de rachete Patriot "imediat ce va ajunge" la el, seful statului spunand ca a fost "neplacut surprins" de absenta parlamentarilor PSD de la lucrarile Comisiei de Aparare, in care trebuia…

- Euro atinge, marti, un nou nivel maxim. In crestere este si dolarul american. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, marti, un euro la 4,6551 de lei/unitate, cu 0,18% mai mult fata de sedinta de luni. Dolarul american creste si el, fiind cotat de BNR la 3,9650 de lei/unitate,…

- Inflexibilitatea partii americane este principalul motiv pentru care nu a fost posibila organizarea unei intalniri bilaterale intre presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, in timpul summitului APEC din Vietnam, a anuntat Kremlinul, potrivit agentiei Reuters. Trump…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul pentru promulgarea legii care permite trecerea ELCEN la Primaria Capitalei. Mai exact, este vorba despre legea prin care a fost aprobata Ordonantei de urgenta nr. 61/2017, care permite "mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna octombrie la 2,63%, cel mai inalt nivel din august 2013, cand a fost 3,67%, in conditiile in care carburantii s-a scumpit cu 3,47% in octombrie fata de septembrie, potrivit datelor publicate vineri de…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat, joi, aviz negativ pentru modificarile la Legile Justitiei propuse de PSD-ALDE si depuse ca proiect de lege in Camera Deputatilor. Avizul negativ a fost dat cu majoritate de voturi, dupa discutii indelungate. La sedinta de joi au fost prezenti…

- Plenul reunit al Parlamentului va avea loc marti, la ora 13:00, cand alesii vor vota pentru numirea fostului premier Sorin Grindeanu in functia de presedinte al Autoritatii Nationale in domeniul Comunicatiilor (ANCOM). "Maine (marti - n.red.) la sedinta comuna, pe baza raportului (comisiilor…

- Atunci cand te afli in stare de ebrietate, sa te urci pe cal in loc sa conduci un autovehicul poate parea o idee buna. Politia din Florida nu este insa de aceeasi parere si a arestat o femeie care calarea in stare de ebrietate. Donna Byrne, de 53 de ani, a fost arestata joi pentru "conducerea…

- Un submarin rus a lansat, marti, din estul Marii Mediterane, rachete de croaziera Kalibr spre pozitii din Siria ale Statului Islamic, anunta Ministerul rus al Apararii. Rachetele au atins pozitii militare ale retelei teroriste din provincia siriana Deir ez-Zor. "Pe 31 octombrie,…

- Politia turca a efectuat raiduri impotriva unor presupusi sustinatori ai gruparii jihadiste Statul Islamic (ISIL) in sapte provincii si a retinut 94 de persoane, intre care 50 de cetateni straini, a relatat duminica agentia de presa de stat Anadolu. Dintre strainii retinuti, 39 erau cetateni…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a anuntat, joi, ca firmele care au o cifra de afaceri de sub un milion de euro vor plati un impozit de 1% pe cifra de afaceri. "Pentru 450.000 de firme care au o cifra de afaceri de sub un milion de euro se va institui un impozit de doar 1% pe cifra de afaceri…

- Plenul Senatului a adotat, luni, proiectul de lege al Guvernului privind telemunca (teleworking), prin care angajatul va putea lucra de acasa. Proiectul a fost adoptat cu 93 voturi "pentru", un vot "impotriva" si 15 abtineri. Potrivit proiectului transmis de Guvern, telemunca este…

- Coalitia de guvernare pare ca pregateste o noua schimbare a schimbarii. Dupa ce s-a laudat in campanie ca va elimina cu totul impozitul pe dividende, acum seful PSD spune ca se mai gandeste. Liderii PSD si ALDE s-au intalnit luni pentru a stabili decizii importante pentru buzunarul romanilor,…

- Senatul a respins, in sedinta plenului de luni, OUG 53/2017 pentru modificarea si completarea Codul muncii prin care se stabileste ca angajatorul isi poate relua activitatea dupa ce plateste contraventia pentru persoanele identificate fara contract de munca. OUG 53/2017 prevede modificarea…

- Samsung Galaxy S9 este primul flagship asteptat in 2018 si o data estimativa de lansare e deja vehiculata pe internet. Telefonul vine dupa doua momente importante: Samsung va incheia acest an cu venituri mai mari decat in anii precedenti - multumita diviziei de componente si vanzarilor mai…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat vineri, dupa sedinta Consiliului Executiv al PSD unde au fost stabilite propunerile pentru completarea Guvernului dupa demisiile lui Sevil Shhaideh, Razvan Cuc si Rovana Plumb, ca renunta la obligativitatea Split TVA pentru toate companiile. Tudose a spus ca…

- Deputatul USR Claudiu Nasui a publicat, vineri, un raspuns oficial al lui Pierre Moscovici, responsabil pentru fiscalitate (DG TAXUD) in cadrul Comisiei Europene, care spune clar ca Romania nu numai ca nu a primit derogare pentru aplicarea TVA Split, dar ca Guvernul nici nu a cerut asa ceva.…

- Majorarea accizei la combustibili ramane in vigoare in forma adoptata de Guvern prin OUG, dupa ce senatorii au respins marti, in plen, raportul Comisiei de Buget-Finante, care cuprindea un amendament PNL de eliminare a acestei suprataxari. Raportul Comisiei de Buget-Finante la ordonanta Guvernului…

- Directorul de design al grupului Renault recunoaste ca a ramas surprins de cerintele clientilor la noul Dacia Duster. Olandezul Laurens van den Acker e convins ca noul Duster ar trebui sa aiba o gama mai larga de optiuni. "Multi dintre oamenii care cumpara masina se gandesc: 'Wow,…

- Daca arunci o privire asupra tastaturii de tip QWERTY, vei observa ca unele taste dispun de ridicaturi sau mici cratime pe al caror rol foarte putini il cunosc, scrie playtech.ro. Indiferent de tipul de tastatura sau de tipul de calculator (fie ca vorbim de Mac sau de PC), putem observa cu…

- Banca Nationala a Romaniei a venit cu o replica dupa declaratiile taioase facute de Ion Tiriac in cursul zilei de miercuri. Institutia condusa de Mugur Isarescu precizeaza ca este dispusa sa cedeze Arenele BNR si ca se poarta negocieri in acest sens cu reprezentantii guvernului.…

- Un amendament depus de PSD la o lege ajunsa pe masa Camerei Deputatilor ar putea permite Guvernului sa numeasca din nou pe criterii politice conducerile companiilor cu capital majoritar de stat, printr-un truc legislativ menit sa insele vigilenta organismelor internationale. Concret, dupa…

- Ministerul de Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Spania sa manifeste prudenta in locurile aglomerate, in contextul demonstratiilor care au avut loc in ultima perioada in orasul Barcelona si in imprejurimi si care ar putea continua in urmatoarele zile.…

- Dupa ce ieri scazuse un pic, cursul oficial al euro, anuntat vineri de BNR, a urmat din nou la valoarea de miercuri, care reprezinta cel mai mare nivel din august 2012. Astfel, BNR a cotat euro la 4,5991 lei, intr-o infima crestere fata de joi, cand era 4,5990 lei. Dolarul a pastrat…