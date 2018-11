Stiri pe aceeasi tema

- Deputații au aprobat pachetul de telecomunicații care limiteaza costurile apelurile intra-UE, face rețele 5G posibile pana in 2020 și creeaza un sistem de alerta pentru situații de urgența.Parlamentul European a confirmat miercuri acordul provizoriu incheiat cu Consiliul de Miniștri in iunie…

- Prețurile locuințelor și-au incetinit și mai mult ritmul de creștere in cel de-al treilea trimestru din acest an la doar 0,7%, in vreme ce in București creșterea este de doar 0,4%, din cauza scaderii masive a achiziției de locuințe, potrivit unei analize Imobiliare.ro . Recent, Libertatea a aratat ca…

- Deputații europeni au adoptat joi o rezoluție prin care indeamna Facebook sa le permita agențiilor UE sa realizeze o investigație amanunțita, pentru a testa protecția și securitatea datelor personale ale utilizatorilor. Aceasta vine ca urmare a scandalului Cambridge Analytica, in care informațiile…

- In depozitele ANAF așteapta sa fie vandute mii de produse care au fost confiscate de catre inspectorii fiscali. Prețurile sunt mult mai mici decat cele de pe piața. Proprietarul unui BMW 316I este executat silit și va ramane fara mașina. Bolidul a ieșit pe porțile fabricii in 1998, iar prețul de pornire…

- Prețurile locuințelor vor inregistra in urmatorii doi ani o scadere generalizata cu cel puțin un sfert din valoarea actuala, ceea ce ar putea face ca decizia de a nu cumpara acum o locuința sa fie ințeleapta. „Pretul la apartamente (inclusiv cele bune, inclusiv in marile orase), o sa scada cu cel…

- Telekom Romania anunța deschiderea precomenzilor pentru noile modele iPhone Xs și Xs Max. Astfel, clientii vor putea inregistra precomenzi pentru noile modele iPhone Xs si iPhone Xs Max, incepand cu data de 21 septembrie, pe site-ul propriu al companiei - www.telekom.ro . Telekom Romania va comercializa…

- Presedintele Donald Trump le-a cerut joi statelor membre OPEC sa scada ‘acum’ pretul petrolului, el sugerand totodata ca sprijinul american pentru tarile din Orientul Mijlociu este legat de receptivitatea lor fata de aceasta solicitare. ‘Noi protejam tarile din Orientul Mijlociu, fara noi ele nu ar…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, a atras atentia din nou joi Uniunii Europene ca Marea Britanie nu va plati toata factura iesirii din blocul comunitar in absenta unui acord privind Brexit-ul, relateaza AFP. Una dintre consecintele unui astfel de scenariu este ca, "evident", "nu vom plati…