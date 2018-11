Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis nu va lua parte duminica la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului. Potrivit Administratiei Prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis va participa, duminica, la reuniunea extraordinara a Consiliului European de la Bruxelles. ”Obiectivul acestei reuniuni este…

- “Problemele Gibraltarului și pescuitului" inca “mai trebuie rezolvate", a avertizat joi Comisia Europeana, cand UE și Regatul Unit au ajuns la un acord provizoriu privind relația lor post-Brexit, cu trei zile inainte de summitul de la Bruxelles.“Statele membre (ale UE) trebuie sa lucreze și sa ajunga…

- Majoritatea detaliilor nu sunt controversate. Printre ele se numara prevederile vizand statutul cetatenilor din UE in Marea Britanie si cel al britanicilor care locuiesc in UE, precum si banii cu care Marea Britanie va contribui la bugetul UE in conformitate cu angajamentele asumate inaintea referendumului…

- Un proiect de acord cu privire la Brexit a fost incheiat de negociatorii britanici si europeni si urmeaza sa fie examinat miercuri in Consiliul de ministri de la Londra, a anuntat marti guvernul britanic intr-un comunicat, citat de AFP. 'Cabinetul se va reuni maine (miercuri) la 14:00 (ora locala…

- Londra și Bruxelles-ul au convenit sa mențina granița deschisa intre provincia britanica Irlanda de Nord și Republica Irlanda, care va ramane in UE dupa Brexit, dar cele doua parți nu sunt de acord in privinta procedurii. Londra respinge propunerea Bruxelles-ului care prevede menținerea regulamentul…

- Europarlamentarul Monica Macovei susține ca premierul Viorica Dancila și președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu s-au dus la Bruxelles și au incercat sa-i minta pe liderii europeni in ceea ce privește situația din Romania, insa aceștia și-au dat seama de minciuna pentru ca erau informați…

- "Dupa Irlanda, Flandra ar fi cea mai afectata" de o iesirea a Regatului Unit din Uniunea Europeana fara un acord negociat ("no deal"), a declarat luni ministrul-presedinte flamand Geert Bourgeois in declarația sa din septembrie catre Parlamentul flamand. "Decizia suverana" a britanicilor de a parasi…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit, marti, la Bruxelles, cu liderii grupurilor popularilor europeni (PPE) si liberalilor (ALDE) din Parlamentul European (PE), Manfred Weber si, respectiv, Udo Bullmann.