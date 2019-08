Stiri pe aceeasi tema

- PSD cedeaza in fata Opozitiei si accepta convocarea unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputatilor, in perioada 26 - 30 august, pe a carei ordine de zi ar urma sa figureze abrogarea legii recursului compensatoriu si alte proiecte, au declarat surse parlamentare pentru STIRIPESURSE.RO.Proiectul…

- Prim-vicepreședintele PNL Raluca Turcan a anunțat, luni, ca partidul a obținut numarul de semnaturi necesar pentru convocarea unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputaților in perioada 26 august-30 august. Pe ordinea de zi se afla abrogarea Legii recursului compensatoriu și OUG 114, anunța MEDIAFAX.„PNL…

- Aproape 20.000 de deținuți au fost eliberați in perioada 2017-2019 in baza recursului compensatoriu, potrivit unor date transmise de ANP catre Ministerul Justiției. Dintre aceștia, 191 erau condamnați de trafic de minori, 566 pentru viol și 73 deținuți erau condamnați pentru omor calificat, relateaza…