- Plenul Camerei Deputatilor dezbate, marti, motiunea simpla intitulata „Ministrul Justitiei, un ministru de nota 4 (patru)”, in care PNL si USR ii solicita demisia lui Tudorel Toader, votul urmand sa fie dat in sedinta de plen de miercuri.

- Raluca Turcan, liderul deputaților PNL, susține ca cei care susțin o moțiune de cenzura impotriva PSD „ii fac jocul lui Liviu Dragnea” (cu referire la propunerea lui Traian Basescu) și propune mai mulți pași ce mai pot fi facuți pentru a combate partidul de guvernamant. Citește și: Liviu Dragnea,…

- PNL si USR au depus o motiune simpla impotriva lui Tudorel Toader, cerandu-i acestuia demisia din functia de ministru al Justitiei. Parlamentarii din Opozitie l-au acuzat pe ministrul din echipa Dancila ca a „abandonat“ justitia in „mana infractorilor“.

- ”Justiție, nu corupție!”, cere UE politicienilor puterii de la București. Nu Romania a fost pusa la zid – scriu deja comentatorii straini – ci partidul condus de Liviu Dragnea care, prin vocea Vioricai Dancila, a spun: ”Nu am venit aici sa dau socoteala”. Ea a reafirmat poziția proeuropeana a partidului…

- Deputatii dezbat astazi o motiune simpla depusa de PNL in privinta Finantelor, intitulata "Tripleta Dancila-Valcov-Teodorovici sugruma administratia publica locala din Romania".Motiunea este semnata de 65 de deputati, scrie news.ro. Liberalii ii cer ministrului Finantelor sa elimine…

- "Romania nu este cea a coruptilor pe care i-am vazut aseara la Strasbourg! Romania nu este a acestei adunari de europarlamentari cu punctaj venit de la Liviu Dragnea si a celor care au macelarit incontinuu justitia si care au intors armele impotriva cetatenilor pe 10 august. Romania este a oamenilor…

- Situatia din Romania, in urma protestului din 10 august, unde jandarmii au facut uz de gaze lacrimogene in exces, fapt cercetat si de Parchetul General, s-ar putea discuta chiar in plenul Parlamentului European, in prezenta premierului Vioricai Dancila, ca urmare a unei propuneri venite dinspre Grupul…

- 'Nu e cearta. Eu am fost foarte atent, sunt om cu parut alb si cu umbre, cu taieturi ale vremii pe fruntea mea. Si sunt foarte atent la modul in care privesc oamenii, cum ii analizez. E bine cand scoti din fiere, daca o scoti, dar e bine s-o faci in interior si acest lucru este, pentru partid, un…