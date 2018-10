Deputaţii dezbat miercuri o moţiune simplă depusă de PNL în privinţa Finanţelor Motiunea este semnata de 65 de deputati, potrivit News.ro. Liberalii ii cer ministrului Finantelor sa elimine imediat supraacciza la carburanti pentru a opri ritmul ametitor de crestere a preturilor: ”Asa cum Misa a introdus-o peste noapte, si dumneavoastra o puteti elimina in cateva zile, daca vreti si daca chiar dumneavoastra conduceti ministerul. Sta in puterea dumneavoastra de ministru sa domoliti inflatia si pierderea puterii de cumparare, care a degradat standardul de viata pentru peste 80% dintre romani”. Semnatarii ii mai solicita sa opreasca supraindatorarea romanilor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

