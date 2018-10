Armata de ”controlori” a României. Lista instituțiilor de control

Dacă adăugăm structurile militarizate și judiciare ale statului, cu sutele de mii de polițiști, jandarmi, militari și procurori, ai crede că România ori este o țară scăpată de sub control. În plus, fiecare minister sau autoritate în parte are alte și alte structuri… [citeste mai departe]