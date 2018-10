Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii dezbat luni o motiune simpla depusa de PNL impotriva ministrului Economiei, intitulata „Danut Andrusca sau cum sa destabilizezi deliberat economia Romaniei. Incompetenta falimenteaza Romania!”

- Camera Deputatilor va dezbate, luni, de la ora 16.00, motiunea simpla prin care liberalii ii cer demisia lui Danut Andrusca din functia de ministru al Economiei, urmand ca aceasta sa fie votata in plenul de miercuri.

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis, miercuri, ca motiunea simpla impotriva ministrului Economiei, Danut Andrusca, sa fie dezbatuta luni in plen si votata miercuri. Grupul parlamentar al PNL de la Camera Deputatilor a redepus marti in plen motiunea simpla pe Economie. "Depunem astazi motiunea…

- Camera Deputatilor va dezbate si vota, in plenul de miercuri care va incepe la ora 10.00, motiunea simpla „Tripleta Dancila-Valcov-Teodorovici sugruma administratia publica locala din Romania” prin care liberalii cer demisia ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Tripleta Dragnea-Nicolicea-Iordache l-a salvat din nou pe cel mai incompetent ministru al Guvernului Dancila, pe Danuț Andrușca, ministrul economiei, de o moțiune indreptata impotriva sa și a incompetenței cu care guverneaza. Moțiunea simpla impotriva sa a fost respinsa de Biroul Permanent al Camerei…

- Grupul parlamentar al PNL de la Camera Deputatilor a depus miercuri o motiune simpla impotriva ministrului Economiei, Danut Andrusca. "Va anunt, in numele PNL, ca depunem astazi motiunea simpla 'Danut Andrusca sau cum sa destabilizezi deliberat economia Romaniei. Incompetenta falimenteaza Romania'.…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Agriculturii, Petre Daea a fost respinsa miercuri de Camera Deputatilor. Cu o zi in urma, la dezbateri, Daea a sustinut ca se exagereaza cu prezentarea situatiei pestei porcine in Romania, pentru a se da impresia ca situatia este scapata de sub control, transmite…

- Deputatii au respins, miercuri, in plen, motiunea simpla depusa de PNL impotriva ministrului de Interne, intitulata “Bastoanele PSD peste obrazul democratiei romanesti”, dupa ce cu o zi in urma au avut loc dezbaterile asupra