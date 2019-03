Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a cerut Uniunii Europene o amanare a Brexitului pana la 30 iunie, miercuri, cu noua zile inaintea datei Brexitului, prevazut la 29 martie, scrie AFP, care prezinta scenarii posibile. Theresa May doreşte o amânare de scurtă durată a Brexitului - până…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a reacționat pe Twitter dupa ce Parlamentul britanic a respins din nou acordul pentru Brexit spunând ca este dezamagit de votul din Camera Comunelor. ”Vom face eforturi ca # RO2019EU sa participe la îmbunatațirea planurilor…

- Deputații britanici au respins marți pentru a doua oara acordul privind Brexitul, în ciuda ultimelor modificari obținute cu o zi în urma de Theresa May, aruncând Marea Britanie în necunoscut în ceea ce privește viitorul sau, cu 17 zile înaintea datei prevazute pentru…

- Propunerea premierului britanic, Theresa May, privind ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeana a fost respinsa in aceasta seara (12 martie 2019) de deputații din Camera Comunelor, pentru a doua oara, aruncand strategia Brexitului in incertitudine. Potrivit BBC.co.uk , deputații au respins acordul…

- Cu o luna înainte de Brexit, Regatul Unit risca o ieșire fara acord, deoarece deputații au respins masiv, în ianuarie, textul negociat cu greu între d-na May și UE, relateaza Le Soir citat de Rador.Primarul Londrei i-a cerut premierului Theresa May sa amâne Brexitul, programat…

- Șansele unui Brexit cu acord au scazut considerabil, insa Londra si Bruxellesul par sa se apropie de un compromis juridic pe care Theresa May spera sa-l supuna aprobarii Parlamentului britanic, declara surse diplomatice pentru AFP. Premierul britanic caută să obţină modificări…

- De ULTIMA ORA! Marea Britanie NU mai PARASEȘTE UE in martie. DECLARAȚII de ULTIMA ORA Președintele Camerei Comunelor din Parlamentul britanic, Andrea Leadsom, a declarat ca data la care Marea Britanie parasește UE ar putea fi amanata cu cateva saptamani. Marea Britanie urmeaza sa paraseasca Uniunea…

- "Este o zi amara pentru Europa. Suntem pregatiti. Dar un Brexit dur este cea mai rea dintre toate posibilitatile pentru UE, dar in special pentru Marea Britanie", a scris Scholz pe Twitter imediat dupa votul din Parlamentul de la Londra.Presedinta Uniunii Crestin Democrate (CDU), Annegret…