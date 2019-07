Deputaţii britanici susţin accesul la avort şi la căsătoria între persoane de acelaşi sex în Irlanda de Nord Deputatii britanici au votat marti amendamente pentru a extinde dreptul la avort si la casatoria intre persoane de acelasi sex in Irlanda de Nord, daca pana la 21 octombrie nu va fi format niciun guvern local, relateaza AFP.



Ramasa fara executiv din ianuarie 2017, aceasta provincie britanica a lasat pe seama Londrei gestionarea afacerilor curente. Marti, deputati laburisti au profitat de acest lucru pentru a inainta si a obtine adoptarea acestor amendamente, incercand astfel sa evite opozitia principalului partid nord-irlandez, DUP, fata de orice relaxare a acestor chestiuni.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

