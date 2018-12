Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii britanici vor supune la vot acordul de Brexit incheiat de guvernul Theresei May cu Uniunea Europeana inainte de 21 ianuarie 2019, a anuntat marti un purtator de cuvant al premierului britanic, a doua zi dupa amanarea acestui vot, relateaza AFP si Reuters. Purtatorul de cuvant a subliniat ca…

- Presa britanica si internationala au evocat marti un "Haos complet" cu privire la Brexit, dupa ce luni premierul Theresa May a decis sa amane sine die votul prevazut in Camera Comunelor asupra acordului incheiat cu Uniunea Europeana pentru retragerea tarii sale din blocul comunitar, relateaza Press…

- Niciun deputat britanic anti-Brexit nu era inscris joi dimineata la dezbaterea pe acest subiect care se tinea in Parlamentul European cu ocazia unei sesiuni plenare la Bruxelles, a deplans situatia deputatul Richard Corbett (Labour, S&D) inaintea inceperii dezbaterii, potrivit Le Vif, citat de Rador.

- Dupa recentul Consiliu European de la Bruxelles, liderii „celor 27" au incercat sa transmita catre propriii alegatori discursurile atent pregatite despre Brexit. Au facut-o intr-un mod sobru si responsabil, dand senzatia ca acest capitol s-a incheiat. In realitate, putini sunt cei care ii acorda mari…

- Negocierile asupra Brexit-ului se afla 'intr-un moment crucial', a declarat joi premierul britanic Theresa May in Camera Comunelor (camera inferioara a parlamentului de la Londra), inainte cu trei zile de summitul extraordinar de la Bruxelles unde ar urma sa fie parafat 'acordul de divort'…

- Uniunea Europeana si Londra inca nu au ajuns la un acord asupra modalitatii in care Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord va parasi blocul comunitar, dar negocierile intre cele doua parti continua, a anuntat luni negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, potrivit AFP, preluata…

- Patru ministri care sustin ramanerea Regatului Unit in Uniunea Europeana sunt pe punctul de a demisiona din guvernul condus de Theresa May, scrie ziarul Sunday Times, citat de Reuters. Potrivit unor surse britanice ale publicatiei, UE a respins planul May privind un mecanism independent de supraveghere…

- Marea Britanie ar urma sa ramana dupa Brexit intr-o uniune vamala temporara cu Uniunea Europeana, pentru a evita o 'frontiera dura' intre provincia Irlanda de Nord si Republica Irlanda, conform unui nou acord la care au ajuns Londra si Bruxelles-ul, a relatat duminica publicatia The Sunday…