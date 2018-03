Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a respins, marti, cererea de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis in cazul proiectului de lege privind incetarea interdictiilor pentru parlamentarii aflati in conflict de interese in perioada 2007 2013, scrie Agerpres.Proiectul de lege prevede interdictiile…

- Prin aceasta Declarație, Parlamentul Romaniei recunoaște drept legitima dorința exprimata de cetațenii din Republica Moldova prin care doresc unirea.De asemenea, Parlamentul Romaniei și-a exprimat deschiderea de a veni in intampinarea „oricarei manifestari organice de reunificare”.Presedintele Senatului,…

- Asociatia profesionala Forumul Judecatorilor din Romania i-a solicitat presedintelui Klaus Iohannis sa trimita Parlamentului spre reexaminare legile adoptate luni de Senat privind modificarea legilor justitiei, precum si sa sesizeze Curtea Constitutionala si Comisia de la Venetia in acest caz.…

- Comisia parlamentara speciala a adoptat luni raport favorabil, cu amendamente, pentru modificarile celor trei legi ale Justitiei – 303/2004 privind statutul magistratilor, 304/2004 privind organizarea judiciara si 317/2004 privind functionarea si organizarea CSM, textele fiind reformulate in acord cu…

- Senatul a decis, luni, ca referendumul national cu privire la revizuirea Constitutiei sa aiba loc in ultima duminica a perioadei de 30 de zile de la data adoptarii in Parlament a actului normativ de revizuire a Legii fundamentale, urmand ca data sa fie adusa la cunostinta publica de catre Guvern.

- Deputatii USR s-au asezat marti, in timpul dezbaterilor asupa legilor justitiei din plenul Camerei Deputatilor, in fata tribunei, purtand tricouri albe cu mesajul #FaraPenali. Presedintele de sedinta, deputatul PSD Gabriel Vlase, le-a cerut de mai multe ori sa pastreze decenta si sa revina…

- Comisia speciala care modifica legile Justiției, condusa de social-democratul Florin Iordache, a corelat, marți, legea 303/2004 privind statutul magistratilor cu legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), prin care CSM primește atribuțiile de numire și revocare a conducerii Inaltei…

- Proiectul a fost dezbatut si supus votului senatorilor, insa nu a intrunit numarul necesar de voturi nici pentru aprobarea ordonantei, nici pentru respingerea ei. Reprezentantii PNL si USR s-au abtinut de la vot. 'USR se abtine de la votul pentru aprobarea acestei OUG. Apreciem ca Guvernul…

- Comisia speciala parlamentara pentru legile Justitiei a decis, luni, la dezbaterile asupra modificarilor Legii 317 2004 in acord cu deciziile Curtii Constitutionale, ca CSM sa primeasca atributiile de numire si revocare a conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele Romaniei fiind eliminat…

- Presedintele Klaus Iohannis solicita Parlamentului reexaminarea unui act normativ care aduce modificari, printre altele, regimului juridic al conflictului de interese aplicabil parlamentarilor in perioada 2007-2013, informeaza AGERPRES . Legea aduce modificari Legii nr. 176/2010 privind integritatea…

- În criza imunoglobulinei, europarlamentarul Ciprian Tanasescu pune la colț companiile farmaceutice și cere masuri în Parlamentul European În plenul Parlamentului European dr. Claudiu Ciprian Tanasescu a cerut factorilor de decizie europeni reanalizarea regulamentelor…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) nu astepta informari numai de la SRI, fiind sesizata in mod oficial de catre persoane fizice sau juridice, a declarat marti fostul sef al ANI, Horia Georgescu, dupa audierea la Comisia parlamentara de ancheta a arhivei SIPA. "Nu as putea sa fac o cuantificare exacta,…

- Asociatia profesionala Forumul Judecatorilor din Romania i-a trimis presedintelui o scrisoare prin care solicita sa initieze demersuri prin care sa obtina un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia, cu privire la modificarile aduse Legii 303/2004 - privind statutul judecatorilor si procurorilor,…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat joi, 8 martie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 15 2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale…

- Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret transmite, printr-un comunicat de presa, ca saluta deciziile luate, pe 6 martie, in cadrul Comisiei pentru munca și protecție sociala din cadrul Camerei Deputaților, in baza carora se vor rezolva unele probleme generate de Legea cadru 153/2017. „Ca urmare…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis miercuri ca Romania a fost incadrata de Comisia Europeana in categoria statelor membre fara dezechilibre macroeconomice, fapt ce confirma „avansul inregistrat anul trecut de economia Romaniei, tendinta de consolidare a investitiilor publice si imbunatatirea…

- Peste 200 de pensii speciale la Cluj. Cine incaseaza mai mare suma Casa Judeteana de Pensii (CJP) Cluj plateste peste 200 de pensii speciale unor beneficiari din judet, cea mai mai mare depasind 28.000 de lei pe luna. Reprezentantii CJP Cluj au declarat miercuri ca, în total, cuantumul pensiilor…

- Deputatii USR Adrian Prisnel si Cristian Seidler au depus o initiativa legislativa care interzice parlamentarilor sa-si mareasca propriile salarii. Potrivit unui comunicat al USR, transmis AGERPRES, proiectul de Lege pentru modificarea art. 42, alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor…

- Team Sky, cea mai redutabila echipa de ciclism in Turul Frantei in ultimii ani, este din nou in centrul unui scandal imens de dopaj. Conform unui raport prezentat de o Comisie parlamentara britanica, Bradley Wiggins si echipa Sky au fost acuzati ca ar fi incalcat regulile anti-doping in 2012, atunci…

- Senatul a incalcat rolul decizional al Camerei Deputatilor in procedura initiala de adoptare a Legii de aprobare a OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea Constitutionala…

- Iohannis, la bilanțul DNA: ”Niște inculpați și niște condamnați penal, dupa ce au fost prinși de instituțiile statului incalcand legea, s-au unit pentru a discredita pe aceia care i-au cercetat”, a spus șeful statului, miercuri, el precizand ca DNA este o instituție care funcționeaza eficient și este…

- Deputatii din Comisia de munca au decis, marti, ca acorde inca o zi libera romanilor, aproband un proiect de lege care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. "Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel,…

- Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) pentru creditele ipotecare si de consum, astfel ca dobanda pentru creditele ipotecare nu va putea depasi cu mai mult de 2,5 ori dobanda de referinta a Bancii Nationale. Propunerea legislativa,…

- "Realizarea acestui proiect va insemna certe beneficii pentru utilizatorii de servicii telecom din Capitala, daca este implementat corect. De altfel, interesul utilizatorului este intotdeauna in centrul preocuparilor noastre, ca reglementator al pietei telecomunicatiilorANCOM urmeaza sa emita o decizie…

- Președintele Romaniei i-a sfatuit marți pe absolvenții Institutului Național al Magistraturii sa nu se lase influențați de tentativa celor care pun la indoiala actul de justiție și i-a asigurat de susținerea sa deplina, dar și a romanilor in indeplinirea misiunii lor.

- Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a respins, marti, propunerea senatorilor de audiere a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu acuzatiile aduse la adresa SPP. Vicepresedintele Comisiei pentru Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raetchi, critica acest vot si spune ca nu intelege…

- Intalnire intre Klaus Iohannis și Tudorel Toader, pe 20 februarie. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va discuta marți, 20 februarie, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre acuzatiile la adresa Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). Intalnirea are loc in condițiile in care decizia ministrului…

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) anunta ca a descoperit o diferenta nejustificata in conturile unui fost funcționar public-lucrator vamal in cadrul Biroului Vamal Halmeu. Potrivit ANI, a fost constatata existența unei diferențe nejustificate, in cuantum de 205.728,77 Lei, intre averea dobandita…

- Propunerea legislativa a deputatului Adnagi Slavoliub (minoritati), adoptata de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017, care modifica mai multe prevederi ale legii, inclusiv cele referitoare la arestarea unui judecator CCR, a primit din partea Senatului 81 de voturi ''pentru'', 19 ''impotriva'' si…

- Liviu Dragnea a declarat ca, atat timp cat SPP este condus de Lucian Pahontu, el nu va mai apela la serviciile institutiei. Intrebat daca PSD sustine infiintarea unei comisii de ancheta privind SPP, Liviu Dragnea a raspuns: ”Noi nu respingem aceasta initiativa. O sa discut azi-maine cu domnul Tariceanu.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis ca sunt constitutionale modificarile la Legea privind Agentia Nationala de Integritate (ANI), care prevad ca interdictiile aplicate senatorilor si deputatilor aflati in conflict de interese in perioada 2007 – 2013 sa inceteaze. CCR spune ca legea nu afecteaza…

- DECLARATIA 600: Termenul-limita de depunere pentru declarația 600 va fi amanat pana la data de 15 aprilie 2018, conform unui proiect de act normativ adoptat astazi de Guvern. Documentul a fost inițiat dupa ce președințele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a anunțat recent masura. Totodata, liderul…

- Presedintele Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitati si validari a Senatului Romaniei, senatorul Robert Cazanciuc, a participat miercuri, 24 ianuarie 2018, la reuniunea interparlamentara - Agenda europeana privind migratia - Care sunt caile legale si de integrare de urmat?, eveniment desfasurat…

- Astazi, Comisia pentru Afaceri Constituționale (AFCO) a Parlamentului European a votat pozitiv amendamentele eurodeputatei Claudia Țapardel la Raportul privind Compoziția PE dupa ieșirea Marii Britanii din UE, care vizau creșterea numarului de mandate alocate Romaniei in PE de la 32 la 33.Citeste…

- Președintele Romaniei a trimis joi, 18 ianuarie, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru inființarea Centrului Muzeal al Locomotivelor de la Dej. Va prezentam textul integral al cererii: CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru inființarea Centrului Muzeal al Locomotivelor Legea pentru inființarea…

- "Deputatii si senatorii prezenti la lucrarile Parlamentului care nu au domiciliul in municipiul Bucuresti sau in judetul Ilfov primesc o diurna de deplasare al carei cuantum este stabilit prin hotararea Birourilor permanente reunite ale celor doua Camere", potrivit Legii pentru modificarea articolului…

- ANAF anunta ca 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligatia de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 in vederea determinarii contributiei de asigurari sociale (CAS) si a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS). Prin comparatie, in anul 2017, numai…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis luni, 8 ianuarie, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38 2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69 2000.Textul integral:Domnului Calin Popescu Tariceanu,…

- Ieri, presedintele Klaus Iohannis a promulgat Legea bugetului de stat si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat, atragand insa atentia ca exista multe vulnerabilitati, printre care incadrarea deficitului bugetar in tinta de 3% din PIB, potrivit Mediafax. „Presedintele Klaus Iohannis atrage atentia…