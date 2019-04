Deputații au liber la schimbarea sistemului electoral, dar cu anumite condiții CHIȘINAU, 26 apr – Sputnik. Parlamentul poate modifica sistemul electoral în intervale de timp mai mici decât o legislatura completa, însa noul sistem poate fi implementat doar în cadrul alegerilor parlamentare ordinare. Curtea Constituționala a pronunțat hotarârea privind interpretarea unor articole din Constituție, ca urmare a unei sesizari depuse de catre un grup de deputați. Autorii sesizarii i-au solicitat Curții Constituționale sa explice urmatoarele daca Parlamentul poate modifica sistemul electoral la intervale de timp mai mici decât… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

