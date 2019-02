Deputaţii au costat România în 2018 aproape 37 de MILIOANE de euro Cele mai mari cheltuieli au fost in luna decembrie, acestea insumand peste 17 milioane de lei, in timp ce la spectrul opus se afla luna ianuarie cu peste 12 milioane de lei, subliniaza Agerpres. Cati bani a cheltuit Camera Deputatilor pe cei 329 (in prezent) de deputati in 2018: Ianuarie - 12.468.463 de lei Februarie - 14.242.163 de lei Martie - 14.736.188 de lei Aprilie - 14.270.697 de lei Mai - 14.803.761 de lei Iunie - 14.942.173 de lei Iulie - 14.069.609 de lei August - 13.301.559 de lei Septembrie - 14.749.889 de lei Octombrie - 15.339.964 de lei Noiembrie - 15.251.479 de lei Decembrie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

