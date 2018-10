Deputaţii au adoptat Legea Offshore de reglementare a gazelor din M.Neagră Deputatii au adoptat Legea Offshore de reglementare a gazelor din M.Neagra Deputatii au adoptat ieri Legea Offshore, care reglementeaza modul de exploatare a gazelor din Marea Neagra. Investitia celor care opereza se deduce maximum 30% din impozitul pe venitul suplimentar, iar jumatate din productia de gaz din Marea Neagra se tranzactioneaza pe Bursa din România. Banii din impozitarea veniturilor suplimentare vor ajunge într-un cont special de finantare a extinderii retelelor de distributie si transport de gaze naturale. Opozitia a criticat lipsa unor… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Camera Deputatilor va vota azi, in calitate de for decizional, legea offshore privind conditiile in care se vor realiza exploatarile de gaze din Marea Neagra. Investitorii sunt obligati sa tranzactioneze 50% din gaze pe bursa din Romania, iar 25% din angajati trebuie sa fie romani.

PNL vrea sa modifice legea offshore in sensul in care banii obtinuti prin exploatarea gazelor din Marea Neagra sa fie folositi de statul roman pentru finantarea construirii de retele de distributie a gazului in localitatile care nu beneficiaza inca de o astfel de distributie.

Deputatul Nicusor Dan solicita retrimiterea legii off-shore in Parlament Deputatul independent Nicusor Dan îi solicita presedintelui Klaus Iohannis sa retrimita la Parlament legea off-shore, care stabileste masuri pentru exploatarea gazelor din Marea Neagra.

