Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputaților a decis, miercuri, in calitate de for decizional, prelungirea la 7 ani a varstei minime la care copii pot fi plasati in servicii de tip rezidential, fata de 3 ani cum este in prezent, conform Mediafax.Propunerea legislativa modifica Legea nr.272/2004 privind protectia…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri proiectul legii offshore, cu 170 de voturi "pentru", 3 voturi impotriva si o abtinere. "Impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore (...) se calculeaza...

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri proiectul legii offshore, cu 170 de voturi "pentru", 3 voturi impotriva si o abtinere. "Impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore (...) se calculeaza...

- Deputații au adoptat, miercuri, in plen, proiectul de lege pentru modificarea Legii educatiei nationale, aflata in procedura de reexaminare la cererea președintelui Klaus Iohannis. Inițiativa reglementeaza cadrul de studiu pentru minoritațile naționale in unitațile de invațamant, informeaza Mediafax.Proiectul…

- Deputatii au adoptat OUG nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule, dar si OUG n.68/2017 de completare…

- Deputatii au decis ca Legea off-shore sa nu fie adoptata miercuri, ci sa fie retrimisa, spre analiza, comisiilor de specialitate. De dimineata, petrolistii cerusera cateva zile in care sa analizeze noile amendamente. Plenul Camerei Deputatilor a votat miercuri, potrivit Mediafax, retrimiterea…

- Comisiile reunite ale Camerei Deputaților au adoptat, marți, in ședința comuna, raportul privind Legea offshore, care stabilește modul de exploatare a gazelor din Marea Neagra, cu noi amendamente. Astfel, Legea offshore este trimisa spre votul final din Camera Deputaților.Deputații PSD au…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri, cu 166 de voturi “pentru”, 100 de voturi “impotriva” si o abtinere, proiectul de modificare a Regulamentului deputatilor, la propunerea lui Eugen Nicolicea, care prevede ca, daca deputatii nu respecta regulamentul si perturba activitatile, pot fi sanctionati…