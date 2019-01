Stiri pe aceeasi tema

- Un procuror saudit a cerut pedeapsa cu moartea pentru cinci din cei 11 suspecti in cazul asasinarii jurnalistului Jamal Khashoggi, care a disparut dupa ce a intrat in consulatul saudit de la Istanbul la 2 octombrie, a relatat joi presa din Arabia Saudita, informeaza Reuters si The Guardian.

- Procurorul de caz din Arabia Saudita a cerut pedeapsa cu moartea pentru 5 din cei 11 suspecți in dosarul asasinarii jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, in octombrie anul trecut, informeaza agenția de stat SPA, citata de Reuters.

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a afirmat miercuri ca diminuarea relatiilor Statelor Unite cu Arabia Saudita in urma asasinarii jurnalistului Jamal Khashoggi ar fi o greseala din perspectiva securitatii nationale si nu i-ar impinge pe sauditi intr-o directie mai buna in politica interna, transmite…

- Ministrul de externe al Arabiei Saudite, Adel al-Jubeir, a promis marti ca regatul este angajat sa efectueze o "ancheta completa si aprofundata" pentru a afla adevarul in legatura cu uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi in Turcia, anuntand de asemenea masuri luate de Riad pentru ca asa ceva "sa…

- Moartea jurnalistului Jamal Khashoggi a avut loc pe un teritoriu suveran al Arabiei Saudite si va fi analizata de justitia din aceasta tara, cand toate procedurile vor fi incheiate, a declarat sambata ministrul justitie de la Riyad.Fost șef al spionajului britanic: Dovezile sugereaza ca printul…

- Moartea jurnalistului Jamal Khashoggi a avut loc pe un teritoriu suveran al Arabiei Saudite si va fi analizata de justitia din aceasta tara, cand toate procedurile vor fi incheiate, a declarat sambata ministrul justitie de la Riyad. Anterior declaratiei difuzate de agentia oficiala de…

- Arabia Saudita se pregateste sa faca un anunt recunoscand ca jurnalistul Jamal Khashoggi a incetat din viata in urma unui interogatoriu care ar fi mers prost, a informat postul american de televiziune CNN citand doua surse, transmite Reuters.Una dintre surse a precizat ca anuntul este in curs…

- Arabia Saudita a amenintat duminica SUA ca va riposta cu masuri și mai dure decat America daca Washingtonul o va sanctiona in urma disparitiei jurnalistului si disidentului saudit Jamal Khashoggi, care nu a mai fost vazut din data de 2 octombrie, cand a intrat in consulatul Arabiei Saudite la Istanbul,…