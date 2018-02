Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii au dat marti unda verde, cu 264 de voturi si o abtinere, proiectului de lege privind combaterea ambroziei – considerata ca fiind planta cea mai alergena din Romania. Proiectul, initiat de un grup de parlamentari PNL, a fost adoptat ...

- Alba Iulia a atras 815 euro pentru fiecare locuitor in perioada 2007-2016, și se afla pe primul loc in Romania la absorbtia de fonduri europene pe cap de locuitor , potrivit unui studiu realizat de UrbanizeHub. In același timp, codașul clasamentului, orașul Calarași, un oraș similar din punct de vedere…

- Romania si alte sapte tari membre UE din Europa de Est au convenit vineri sa sustina o crestere a platilor efectuate de statele membre catre urmatorul buget pe termen lung al blocului, pentru a ajuta la umplerea golului lasat de contribuabilul net, Marea Britanie, dupa Brexit, anunta Reuters.

- Primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, in calitate de presedinte al Sucursalei AMR Vest si membru al Delegatiei Romaniei la Comitetul European, a participat joi,1 februarie 2018, la semnarea Aliantei pentru Coeziune, o coalitie care considera ca politica de coeziune a UE trebuie sa ramana, in continuare,…

- Noua Politica Agricola Comuna (PAC) ce va oferi cadrul in care fermierii vor putea accesa bani europeni genereaza dispute intre statele membre care au interese diferite pe acest subiect. Romania ar putera pierde bani, in cel mai pesimist scenarizu. Contributiile statelor membre la bugetul general ar…

- Meteorologii vin cu noi vești proaste. Dupa valul de ninsori care a cuprins jumatatea de sud a tarii, urmeaza cateva zile de ger, transmite Realitatea TV.Potrivit ANM, luni dimineața se inregistreaza Cod Galben de ninsoare in zeci de județe din partea sudica a Romaniei. Citește și:…

- Echipajul romanesc a traversat Atlanticul intr-o barca cu vasle, in 38 de zile, 14 ore și 32 de minute. Record de timp pentru Atlantic 4! Echipajul romanesc Atlantic 4 (Andrei Roșu, Vasile Oșean, Ionuț Olteanu și Marius Alexe) a incheiat cu bine cursa de traversare a Oceanului Atlantic, stabilind astfel…

- Ca urmare a mai multor solicitari primite in ultimele zile fața de modul in care trebuie achitate asigurarile sociale de persoanele fizice și fața de modul de depunere a Declarației 600, se fac urmatoarele precizari. Prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Codului fiscal, in afara transferului asigurarilor…

- Cum este posibil ca automatizarea si robotizarea sa stimuleze crearea de locuri de munca? De ce nu dau robotii muncitori afara in Romania si in tarile din Europa de Est? In primul rand, pentru ca muncitorii calificati sunt la mare cautare iar evolutia demografica din Romania este defavorabila – tot…

- Importanța sectorului agricol in Romania este incontestabila. Cu toate acestea, problemele agriculturii romanești exista, iar rezolvarea lor in totalitate pare imposibila. Pe langa o lipsa acuta de fonduri, fermierii romani mai au doua mari probleme: lipsa de predictibiliate a sistemului financiar –…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 551 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania – 164 locuri de munca: 150 agricultor, 10 sudor, 3 tehnician, 1 montator structuri (panouri) metalice; Malta – 158 de ...

- Mai tare ca Viagra. Afrodisiac romanesc pentru cei cu hipertensiune arteriala O planta care se gaseste din plin in padurile din Romania are efect afrodisiac, dar este recomandat si pentru bolnavii cu insuficienta renala sau hipertensiune arteriala. Brânca ursului este o planta raspândita…

- E-Distributie Muntenia a investit anul acesta aproximativ 18 milioane de lei pentru modernizarea a circa 80 de posturi de transformare si puncte de alimentare din Bucuresti si pentru introducerea acestora in sistemul Telecontrol, se arata intr-un comunicat transmis joi de compania energetica.…

- Ineditul studiu al BERD arata ca aceia care s-au nascut in anii care au marcat caderea comunismului in statele din Europa Centrala și de Est (printre care și Romania), precum și fosta URSS, sunt mai scunzi decat cei care s-au nascut in plina era comunista, dar și decat cei nascuți dupa aceasta perioada.…

- Thorbjørn Jagland, secretarul general al Consiliului Europei, i-a trimis, vineri, o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis prin care il indeamna sa ceara opinia Comisiei de la Venetia asupra modificarilor aduse de Parlamentul Romaniei legilor justitiei. „Domnule presedinte, Consiliul Europei este angajat…

- CE indeamna Romania sa ceara expertiza Comisiei Venetia privind legile justitiei Thorbjørn Jagland, secretarul general al Consiliului Europei, i-a trimis o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis in care il indeamna sa solicite expertiza Comisiei de la Venetia (Comisia europeana pentru democratie prin…

- Inaltul demnitar il indeamna pe șeful statului sa solicite expertiza Comisiei de la Venetia privind reformele in domeniul judiciar adoptate de Parlamentul Romaniei. "Draga domnule presedinte, Consiliul Europei este angajat sa ofere cea mai mare prioritate colaborarii cu statele membre pentru…

- Protestatarii au afișat o pancarta pe care scrie „VA VEDEM” și s-au așezat in tacere peste drum de sediul PSD Timiș. Unii dintre ei poarta banderole pe care scrie „#FreeRo”, in timp ce alții au venit la protest cu steaguri tricolore. De asemenea, unii au afișat pancarte pe care scrie…

- Un centru unde copiii cu boli incurabile vor beneficia de tratament complex. Un centru unde și parinții lor vor primi sprijin și unde personalul medical din Romania va primi instruire in ceea ce privește ingrijirea paliativa pediatrica. Conacul Florescu din Adunații- Copaceni devine un modern centru…

- Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, a dezvaluit, miercuri, ca mijlocasul Constantin Budescu i-a spus ca va inscrie direct din corner in meciul cu Juventus Bucuresti, scor 4-0, din etapa a 20-a a Ligii 1, lucru care s-a si intamplat. "Am avut o discutie cu «Budi», in care a venit si mi-a…

- OMV Petrom a finalizat lucrarile de constructie la doua statii noi de tratare a gazelor, amplasate langa zone de productie importante. Cele doua proiecte, care au necesitat investitii de peste 130 de milioane de euro incepand din 2013, vor permite livrarea de gaze in sistemul national de transport,…

- "Incep prin a spune ca m-am abtinut sa scot un cuvant, desi am fost revoltat cand am vazut diferitele comemorari la catafalcul Majestatii Sale, oameni care nu numai ca nu l-au iubit, asa cum l-am iubit eu, nu numai ca nu l-au respectat, l-au ponegrit, nu l-au lasat nici macar sa vina in tara, ce…

- Luna trecuta, au fost livrate in regiune aproximativ 1,18 milioane de vehicule, fața de 1,25 milioane de unitați in perioada similara din 2016. EFTA (Asociația Europeana a Liberului Schimb) este alcatuita in prezent din patru state: Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Aproape toate…

- Piața auto din Romania a inregistrat o creștere de 14,6% in perioada ianuarie – noiembrie 2017, fiind inmatriculate 98.116 autoturisme, fața de perioada similara din 2016, cand s-au livrat 85.588 vehicule, potrivit datelor publicate joi de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Vanzarile…

- Numarul de autoturisme noi inmatriculate in Romania a crescut in perioada ianuarie-noiembrie cu 14,6%, la 98.116 de unitati, fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce la nivelul Uniunii Europene cresterea consemnata a fost de 4,1%, la 14.047.460 de unitati potrivit datelor ACAROM - Asociatia…

- In jumatate din țarile europene, printre care și in Romania, doar o persoana din trei in varsta de peste 65 de ani se vaccineaza, deși, la aceasta categorie de varsta, exista cel mai mare risc de boli grave și decese. In acest context, Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) recomanda ca, in sezonul…

- La funeraliile regelui Mihai I de Romania pe langa familia regala a Romaniei vor fi prezente nume sonore ale Caselor Regale din Europa și din intreaga lume. Conform datelor NEWSTEAM.ro, va fi prezent Regele Spaniei , Regele Suediei și Familia Imperiala a Japoniei, scrie libertatea.

- Vesti bune pentru romanii care nu au stagiul complet de cotizare pentru a putea iesi la pensie. Completarea vechimii in munca pentru obtinerea unei pensii in sistemul unitar de pensii publice se poate efectua pana la data de 31.12.2018. Aceasta modificare este in conformitate cu prevederile…

- Numarul companiilor din IT la nivel national a crescut in perioada de la 9.823 la 14.339 si se previzioneaza ca la finalul anului 2017 se va depasi numarul de 17.000, cifra de afaceri cumulata a firmelor de IT dublandu-se in ultimii 6 ani, la 5 miliarde de euro, arata un studiu al Asociatiei Romane…

- Președinta Federației Romane de Gimnastica Ritmica (FRGR), Irina Deleanu, a declarat pentru AGERPRES ca 2017 a fost un an bun, in care Romania și-a asigurat participarea cu doua gimnaste la Campionatele Europene din 2018, asta in condițiile in care sportivele de la lotul național nu se antreneaza…

- Adversitatea dintre fostul presedinte, Traian Basescu, si Regele Mihai dateaza de ani de zile. In 2011, actualul senator l-a distrus pur si simplu pe Rege. "Multi spun ca abdicarea a fost un mare act patriotic. Nu! A fost un act de tradare a intereselor nationale din partea Regelui Mihai. Antonescu…

- In semn de respect și omagiu fața de Majestatea Sa Regele Mihai I și in urma decretarii oficiale a doliului național in zilele de 14, 15 și 16 decembrie, evenimentul Bucharest Gaming Week din perioada 12-17 decembrie se reprogrameaza pentru a doua jumatate a lunii ianuarie 2018. Așadar, Finalele…

- Pretul lemnului de foc a crescut cu circa 150% in perioada 2011-2017, de la 120 lei metru cub in 2011, la o medie de 300 lei pe metru cub in prezent, in depozitele firmelor de exploatare. In 2017, in sudul tarii lemnul de foc s-a vandut la un pret maxim de 550-600 lei metrul cub, potrivit datelor…

- Mai mult de 88.000 de romani au plecat in vacanta in tara in perioada minivacantei de 1 Decembrie, cei mai multi dintre ei au fost in marile orase si in statiunile montane, potrivit unei analize a Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). Cheltuiala medie pentru cazare si mesele…

- MEDIAFAX prezinta principalele repere din calendarul obligatiilor fiscale stabilite de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) pentru luna decembrie 2017. Luni, 4 decembrie - Depunerea Cererii de restituire a accizelor in baza prevederilor art. 395 din Codul fiscal - Anexa…

- Un agricultor din Romania a obtinut o planta care produce, in acelasi timp, si cartofi si vinete. Un pasionat de agricultura din judetul Neamt a reusit, anul acesta, sa obtina o planta de cartof care a rodit si vinete. Vali Cucu a devenit cunoscut cand, aceeasi planta a dat cartofi si tomate, urmand…

- Cine nu iși publica lucrarile de licenta ramane fara titlu. Persoanele care nu vor face publice lucrarile in baza carora au finalizat cursuri de licența, masterat sau doctorat vor risca nerecunoașterea titlului obținut. Masura este prezenta intr-un proiect de act normativ inregistrat recent la Senat…

- Persoanele care nu vor face publice lucrarile in baza carora au finalizat cursuri de licența, masterat sau doctorat vor risca nerecunoașterea titlului obținut. Potrivit avocatnet.ro, masura este prezenta intr-un proiect de act normativ inregistrat recent la Senat pentru dezbatere, care prevede…

- Un agricultor din Romania a obtinut o planta care produce, in acelasi timp, si cartofi si vinete. Valentin Cucu a postat pe pagina sa de socializare cea mai noua realizare din gradina de legume: planta de la care a obtinut atat tuberculi de cartof, cat si vinete. Potrivit agrointel.ro, legumicultorul…

- Un pasionat de agricultura din judetul Neamt a reusit, anul acesta, sa obtina o planta de cartof care a rodit si vinete. Vali Cucu a devenit cunoscut cand, aceeasi planta a dat cartofi si tomate, urmand aceeasi procedura cu cea din 2017.

- UniCredit Bank a inceput sa acorde credite cuprinse intre 25.000 euro si 7,5 milioane de euro, cu garantie de 50%, firmelor mici si mijlocii, in baza acordului semnat cu Fondul European de Investitii (FEI), prin Programul de Garantare pentru IMM-uri InnovFin, un program care are ca obiectiv facilitarea…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Europa (UE plus EFTA) a urcat in octombrie cu 5,9%, cel mai ridicat nivel din 2009, si vine dupa un usor declin in septembrie, a anuntat joi Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite DPA. Luna trecuta, au fost livrate…

- Alro SA, cel mai mare producator de aluminiu din Europa continentala (excluzand Rusia si Peninsula Scandinava), a inregistrat in primele noua luni un profit net de 223,4 milioane lei, de trei ori si jumatate mai mare fata de perioada similara de anul trecut, de 63,79 milioane lei, potrivit raportului…

- La 31 de ani, Inna, pe numele ei adevarat Elena Alexandra Apostoleanu, are milioane de fani in toata lumea și tot ce iși poate dori. Cu toate acestea, foarte puțini oameni știu povestea din spatele numelui ei de scena… Se pare ca bunicul ei a fost, de fapt, cel care a inspirat-o pe artista in alegerea…

- In data de 16 noiembrie, de la ora 14.00, in sala Multimedia din corpul D sunt așteptați toți studenții interesați de burse pentru un asemenea stagiu de practica in Grecia, indiferent de specializare. „Va fi o prezentare a posibilitaților de practica in domeniul turismului in principal…