Accident, acum, pe Drumul Naţional 1

Un accident rutier a avut loc, în urmă cu scurt timp, pe DN1, la intrare în Vlădeni. O maşină s-a răsturnat, iar o persoană a fost rănită. Intervin o autospecială cu apă şi spumă, un echipaj de descarecerare, un echipaj de prim-ajutor şi un SAJ.