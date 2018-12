Stiri pe aceeasi tema

- Pornind de la aceste cifre consistente, reporterii de la Digi24 au incercat sa afle cat ne costa pe luna un parlamentar si cum se justifica pensiile speciale. Cu suma forfetara abia incasata, senatorii se amuza cand scot sute de lei pentru a le oferi colindatorilor. Scena a fost surprinsa azi, pe holurile…

- PSD nu va renunta la infiintarea sectiei pentru anchetarea magistratilor Deputatul PSD, Florin Iordache. Foto: Arhiva. PSD nu va renunta la înfiintarea sectiei pentru anchetarea magistratilor, a declarat presedintele Comisiei speciale pentru legile justitiei,…

- Peste 3.500 de magistrati au pensii speciale, media acestora fiind de 16.063 lei, din care doar 2.710 lei in baza contributiilor si de aproape 7 ori mai mult (14.823 lei) de la bugetul de stat. Parlamentarii pensionari se multumesc cu mai putin...

- Sarabanda pensiilor speciale continua cu Avocatul Poporului. Senatul a adoptat o lege prin care Victor Ciorbea va primi pensie speciala si poate fi cumulata cu indemnizatia, atunci când este în timpul mandatului.

- In primul semestru din 2018, civilii ar fi meritat pensii in valoare totala de 98 de milioane de lei, in baza contributiei virate la pensie, pe parcursul vietii profesionale, ca romanii obisnuiti, arata datele comunicate de Casa Nationala de Pensii (CNPP) pentru economica.net. Insa, datorita unor privilegii…

- Deputatul USR Stelian Ion a depus vineri la Parchetul General un denunț impotriva lui Sebastian Cucoș, prim-adjunct al șefului Jandarmeriei, pentru infracțiunea de inducere in eroare a organelor judiciare, susținand ca fostul șef al Jandarmeriei a mințit procurorii cand a spus ca pe 10 august a avut…

- Cea mai mare pensie este incasata de… un roman! Pare greu de crezut, iar toata lumea se intreaba ce meserie a avut barbatul și cat primește in fiecare luna. Ei bine, iata ca a venit și raspunsul pentru curioși. Potrivit datelor publice oferite de Casa Naționala de Pensii, fostul procuror șef Gheorghe…

- Fostul magistrat Ioan Ciofu a implinit 65 de ani in iunie 2016 si, atingand varsta pensionarii „la termen", a intrat in analiza Casei Judetene de Pensii (CJP) Iasi. Cand l-au verificat in baza de date, functionarii au descoperit ca Ciofu primea pensie speciala inca din 2007, indemnizatia fiind acordata…