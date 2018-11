Deputat USR: Un angajat la stat castiga de doua ori mai mult decat unul din privat, desi nu e productiv

Stiri pe aceeasi tema

- În luna septembrie angajații la stat au câștigat cu peste 2.000 de lei mai mult decât cei din privat. Salariul mediu în întreaga economie a fost de 2.688 lei net (stat și privat). La stat a fost de 4.235 lei net pe luna, pe când…

- Deputatul USR Claudiu Nasui a postat pe pagina sa de Facebook cateva date despre diferentele salariale intre angajatii la stat si cei din mediul privat. Conform calculelor, in luna septembrie angajatii la stat au castigat cu peste 2.000 de lei mai mult decat cei din privat. Ce a scris Nasui: "Salariul…

- Vești uriașe pentru salariați! Al 13-lea salariu și pentru angajații din mediul privat. Cand ar putea sa primeasca banii. Un proiect de act normativ initiat de PNL prevede acordarea celui de-al 13-lea si al 14-lea salariu angajatilor din mediul privat, deductibil din impozitul pe profit. ”Beneficiarii…

- Aurelia Cristea, fost ministru pentru Dialog Social in Guvernul Ponta, a fost aleasa vicepreședinte al noii formațiuni, PRO Romania, in cadrul primei intalniri a delegației naționale, care a avut loc marți. Fost membru in Comisia de Buget, Finanțe și Banci din Camera Deputaților, Cristea va fi responsabila…

- ♦ Angajatilor din industrie si retail le-a crescut cel mai mult salariul ♦ Sectorul bancar si industria farmaceutica au inregistrat cele mai lente cresteri. Angajatii din mediul privat incaseaza salarii medii nete cu 6,4% mai mari fata de anul trecut, peste prognozele anterioare.…

- Doi din zece salariati romani din mediul privat se declara loiali companiei pentru care lucreaza, in timp ce 70% spun ca ar lua in considerare o schimbare daca gasesc o varianta mai buna, iar la polul opus, 10% dintre ei nu cred deloc in loialitatea fata de un angajator, arata un studiu realizat de…

- La sfarșitul lunii noiembrie, salariații vor beneficia de o minivacanța de trei zile. Zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie sunt, potrivit Codului muncii, sarbatori legale in care nu se lucreaza. Mai exact, in aceste zile se sarbatorește Sfantul Andrei, respectiv Ziua Naționala a Romaniei. Astfel, in…

- Puterea de cumparare a angajaților din mediul privat, diminuata drastic de inflația record. Angajații din mai multe sectoare s-au confruntat cu o scadere a puterii de cumparare, in luna iunie 2018, cand rata anuala a inflației din Romania a ajuns la recordul european de 5,4%. Caștigurile salariale au…