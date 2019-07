Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din vestul țarii sunt in alerta, dupa ce un deținut de la Penitenciarul din Arad a evadat la un punct de lucru din Timișoara. Barbatul de 41 de ani era condamnat la 4 ani și 6 luni de inchisoare pentru furt. Ion Murariu lucra pe un șantier din Timișoara in zona Iulius Mall, a […] The post…

- Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, infiintarea Departamentului pentru dezvoltare, promovare si monitorizare a proiectelor de investitii in infrastructura, a declarat Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Executivului, potrivit agerpres.ro. Citește și: ALERTA - CCR a admis conflictul Parlament…

- Guvernul va aproba infiintarea unui departament pentru dezvoltarea, promovarea si monitorizarea proiectelor de investitii in infrastructura in subordinea prim-ministrului, a anuntat, miercuri, premierul Viorica Dancila. 'Vom continua sa asiguram finantare pentru investitii, dar, in acelasi timp,…

- Calatorie de coșmar pentru calatorii din doua trenuri care au plecat din Arad și Timișoara care au vrut sa ajunga cu trenul la mare. Au plecat duminica seara și au ajuns abia in aceasta dimineața, dupa mai bine de 30 de ore.

- Polițiștii din vestul țarii au facut in aceasta dimineața 15 percheziții domiciliare la adresele mai multor suspecți de trafic de droguri din Timișoara și Reșița. Vizați au fost membrii unui grup infracțional organizat, specializat in trafic de droguri și efectuarea de operațiuni cu substanțe susceptibile…

- In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Caraș-Severin, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - B.T. Caraș-Severin, au efectuat 15 percheziții domiciliare, 13 in Reșița și 2 in Timișoara, la membrii unui grup infracțional organizat, specializat in…

- Un tren personal care se deplasa astazi pe ruta Arad – Simeria a deraiat cu puțin timp inainte de ora 18.00. Circulația feroviara a fost blocata pe respectivul traseu, traficul fiind deviat pe ruta Timișoara. „Astazi, in jurul orei 17.40, trenul personal 2046, care se deplasa pe ruta Arad – Simeria,…

- Catalin Drula, deputat USR de Timiș, considera ca nu urșii sau ONG-urile blocheaza construirea de autostrazi in Romania, ci acest lucru s-ar datora incapacitații celor aflați la guvernare. Parlamentarul arata, pe pagina sa de Facebook, intr-o postare cu titlul „Despre caii verzi pe pereți care blocheaza…