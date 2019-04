Stiri pe aceeasi tema

- „PSD ține in sertar proiectul legaturii Timișoara – autostrada A1. Toata lumea știe ca Timișoara este prost conectata la autostrada A1. Autostrada trece departe de oraș și se ajunge foarte greu la nodurile existente. Exista un proiect de drum expres care sa lege rapid autostrada de oraș.…

- Oamenii se gandesc la sanatate și la cum o pot pastra, iar un spital regional la Timișoara este principala dorința a celor care au raspuns unui chestionar online lansat de Banca Mondiala. Rezultate intermediare ale acestui chestionar au fost prezentate pe pagina sa de Facebook de catre președintele…

- Deputatul USR Catalin Drula vrea sa initiaze un proiect de lege prin care si masinile parcate pe trotuar sa fie ridicate de Politie, pentru parcare ilegala. Este vorba despre masinile care sunt urcate in totalitate pe trotuare, deputatul USR precizand ca, in acest moment, exista un vid legislativ in…

- Primarul liberal al municipiului Timisoara, Nicolae Robu, afirma, intr-o postare pe Facebook, ca PNL nu are personalitati cu scor in sondaje peste scorul partidului. Mai mult, el spune ca, in aceste conditii, este de agreat ca un candidat necunoscut, dar onorabil si merituos, sa ocupe un loc in fruntea…

- Sorina Ciurlea scrie pe Facebook ca a sesizat Consiliul Județean Timiș cu privire la gropile din acest drum și ca „nu se poate sa nu existe soluții temporare pentru a evita astfel de situații, chiar daca e vreme neprielnica!” „In urma zapezilor din aceasta iarna, odata cu gropile,…

- Consilierul județean PNL Sorina Ciurlea ii cere președintelui Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, (PSD), sa ceara repararea gropilor care au aparut in urma zapezilor pe drumul de la sensul giratoriu din Giarmata inspre Dumbravița. Liderul CJ Timiș transmite ca lucrarile pe acest sector de drum…

- S-a discutat mult pe tema construirii unui nou stadion. Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a propus ca viitoarea arena care va fi construita sa fie realizata in alt loc, nu pe amplasamentul actualului stadion ”Dan Paltinișanu”. Președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, a spus insa ca…

- La primele ore ale dimineții, trotuarele din Timișoara erau mai degraba patinoare. Timișorenii au atras atenția și pe rețelele de socializare și și-au transmis unii altora sa circule cu deosebita atenție. „In aceasta dimineața mai mulți timișoreni saraci care folosesc trotuarele in…