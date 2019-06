Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Adrian Claudiu Prisnel a afirmat ca senatorul care i-a luat locul lui Claudiu Manda este lautarul Eugen Gioanca, pe care il recomanda mai puțin vocea, ci mai degraba prietenia cu acesta și cu Olguța Vasilescu, precum și afacerile ilegale cu lemn, potrivit mediafax.Citește și:…

- Eugen Gioanca, un fost interpret de muzica populara, i-a luat locul lui Claudiu Manda in Senatul Romaniei, dupa ce sotul Olgutei Vasilescu a fost ales europarlamentar in urma alegerilor din 26 mai.

- "Am revenit azi in Dolj cu foarte mare bucurie alaturi de Claudiu Manda și de Lia Olguta Vasilescu la noi proiecte importante pentru județ. Am anunțat acum ceva timp ca impreuna cu Transgazul o campanie, un program foarte serios și foarte extins pentru a conecta la rețeaua de gaze localitațile din…

- Zeci de oameni din satele Doljului sunt urcați acum în autobuze albe, pentru a fi duși la mitingul organizat de PSD vineri dupa-amiaza în Craiova, spune deputatul USR Adrian-Claudiu Prisnel.Parlamentarul USR de Dolj a postat pe Facebook imagini video cu autobuzele care vor duce manifestanții…

- Claudiu Manda a postat, sambata seara, pe Facebook, o fotografie in care apare alatur de soția sa, Lia Olguța Vasilescu, și de primarul din Targu-Jiu, liberalul Marcel Romanescu."Acum... Alaturi de colegul meu de facultate, Marcel Romanescu.Baiat bun, dar a greșit partidul...",…

- Deputatul PSD Lia Olguța Vasilescu a ținut sa impartașeasca bucuria cu prietenii de pe Facebook și nu numai, distribuind mai multe fotografii de la petrecerea de nunta.„Nunta noastra”, este mesajul Olguței Vasilescu, care distribuie cateva fotografii de la petrecerea de nunta. In fotografii…

- Liviu Dragnea și Viorica Dancila au ajuns, sambata seara, la petrecerea nunții lui Claudiu Manda cu Lia Olguța Vasilescu. Premierul a urat „casa de piatra” mirilor, conform Mediafax.Liviu Dragnea și Viorica Dancila au ajuns in jurul orei 20.00 la petrecerea care are loc in comuna Ișalnița,…

- Meniul ales pentru petrecerea nunții lui Claudiu Manda cu Lia Olguța Vasilescu este unul tradițional oltenesc, cu friptura, sarmale și pește. Intrebata despre luna de miere, Lia Olguța Vasilescu a spus ca va fi campanie electorala in luna de miere, conform Mediafax.Claudiu Manda a declarat,…