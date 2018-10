Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Catalin Predoiu a declarat ca prin ordonanta privind legile justitiei, publicata, marti, in Monitorul Oficial, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ”a inchis practic DNA”. ”Ordonanta trimite acasa zeci de procurori DNA, oprind, astfel, anchete, descurajand intreaga institutie, incurajand…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca sunt "blamate" doar protocoalele care au avut implicatii in activitatea de infaptuire a justitiei, nu si cele care sunt benefice formarii profesionale. Intrebat luni dimineata, la intrarea la CSM, daca avea cunostinta de existenta a doua protocoale clasificate…

- Deputatul PSD a afirmat, la Romania TV, ca Tudorel Toader ”e cu zece clase peste domnul Augustin Lazar, il susțin. Multe lucruri sunt evidente. Ce mai așteapta in ceea ce-l privește pe dl Lazar? Polemica de astazi nu ar fi trebuit sa aiba loc. dl Lazar nu trebuia sa se afle in funcție.” Tudorel…

- Adina Florea, propunerea ministrului Justiției, Tudorel Toader, pentru șefia DNA, a raspuns, in exclusivitate pentru MEDIAFAX, intrebarilor legate de dosarele penale in care sunt implicați magistrați, dar și cum vede "decaparea instituționala", de care vorbea Laura Codruța Kovesi in mandatul sau."Activitatea…

- Deputatul liberal Marilen Pirtea considera ca deschiderea anului scolar sta sub semnul "improvizatiilor si dezinteresului", mentionand ca sute de mii de elevi vor incepe scoala intr-o cladire fara apa curenta, fara toalete, iar din 6.200 de...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat joi pe Facebook ca protocoalele aparute in spatiul public si care au fost semnate de el au ca tema educatia juridica in scoli, nu infaptuirea justitiei. "A nu se confunda Protocoalele referitoare la infaptuirea justitiei, care trebuie sa…

- ”A nu se confunda Protocoalele referitoare la infaptuirea justitiei, cu Protocoalele referitoare la educatia juridica in scoli!” a scris Tudorel Toader pe Facebook. Reacția ministrului justiției vine in contextul in care un judecator a publicat șase protocoale semnate de catre Tudorel Toader.…

- Liberalii se implica in razboiul din justiție și solicita demisia de urgența a ministrului Justiției, Tudorel Toader. Deputatul PNL, Ioan Cupșa, susține ca fiecare zi petrecuta in plus la Ministerul Justiției nu face decat sa devalorizeze și mai mult aceasta funcție.Citește și: SURSE - TENSIUNI…